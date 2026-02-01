સુરતમાં જાણીતા બિલ્ડરે કર્યો આપઘાતનો પ્રયાસ, મોડી રાત્રે બની ઘટના
સુરતથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. શહેરમાં એક જાણીતા બિલ્ડરે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ બિલ્ડરની દીકરીના લગ્ન પાંચ ફેબ્રુઆરીએ છે, તે પહેલા બિલ્ડરે આપઘાત કરતા પરિવાર આઘાતમાં સરી પડ્યો છે.
Trending Photos
Surat News: સુરતમાં એક જાણીતા બિલ્ડરે આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા હડકંપ મચી ગયો છે. બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ મોડી રાત્રે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. બિલ્ડરે પોતાના નિવાસ્થાને ખુબને ગોળી મારી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. રાત્રે 2 કલાક આસપાસ આ ઘટના બની હતી. તુષાર ઘેલાણીએ લાયસન્સવાળી રિવોલ્વરથી પોતાના માથામાં ગોળી મારી હતી.
બિલ્ડરે કર્યો આપઘાતનો પ્રયાસ
સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ મોડી રાત્રે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેણમે પોતાની રિવોલ્વરથી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે ફાયરિંગનો અવાજ થતાં પરિવારજનો જાગી ગયા હતા. લોહીલુહાણ હાલતમાં બિલ્ડરને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ગંભીર હાલતમાં સારવાર હેઠળ
બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીને ગંભીર હાલમાં હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સ્થિતિ નાજુક હોવાનું સામે આવ્યું છે. તુષાર ઘેલાણીના ઘરે 5 ફેબ્રુઆરીએ પુત્રીના લગ્ન છે. પરિવારજનો દ્વારા આ લગ્નની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે અચાનક બિલ્ડરે આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા પરિવારજનો આઘાતમાં છે.
પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
બિલ્ડરે કયા કારણે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો તે હજુ સામે આવ્યું નથી. પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં ઉમરા પોલીસ હોસ્પિટલ પહોંચી હતી. હાલ તો સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ બાદ સામે આવશે કે બિલ્ડરે શું કામ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે