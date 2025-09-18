માઉન્ટ આબુમાં મોટી દુર્ઘટના! સેલ્ફીના ચક્કરમાં મહેસાણાનો યુવક ઊંડી ખીણમાં પડ્યો, એક ભૂલ ભારે પડી!
Mount Abu Major tragedy: ખાસ કરીને પર્યટન સ્થળો પર જોખમી રીતે સેલ્ફી લેવાના કિસ્સાઓમાં વધારો થયો છે. આવા કિસ્સાઓ ઘણી વાર જીવલેણ સાબિત થાય છે. રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુમાં એક યુવક સાથે આવો જ એક બનાવ બન્યો છે. ત્યાં સેલ્ફી લેવા જતાં મહેસાણાનો યુવક અકસ્માતે ઊંડી ખીણમાં પડ્યો હતો.
Mount Abu Major tragedy: રાજસ્થાનના પ્રસિદ્ધ હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં ફરી એકવાર સેલ્ફીનો મોહ એક યુવક માટે ગંભીર અકસ્માતનું કારણ બન્યો છે. મહેસાણાનો યુવક જોખમી રીતે સેલ્ફી લેવાના પ્રયાસમાં 150 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ખાબક્યો, જેને કારણે તેને ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે. આ ઘટના ફરી એકવાર એ સવાલ ઊભો કરે છે કે શું પ્રવાસીઓ પોતાના શોખ ખાતર જીવ જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે?
માઉન્ટ આબુમાં બીજો ગંભીર અકસ્માત
મહેસાણાનો વિષ્ણુભાઈ ઠાકોર માઉન્ટ આબુ ફરવા ગયો હતો, જ્યાં સેલ્ફી લેતી વખતે અચાનક તેમનો પગ લપસ્યો અને તેઓ 150 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં પડ્યા. આ દ્રશ્ય જોઈને ત્યાં હાજર લોકોએ બૂમાબૂમ કરી મૂકી હતી. તાત્કાલિક માઉન્ટ આબુ નગરપાલિકાની ટીમ અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. આશરે એક કલાકની જહેમત બાદ સ્ટ્રેચરની મદદથી વિષ્ણુભાઈને ખીણમાંથી બહાર કાઢીને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે આબુરોડના ટ્રોમા સેન્ટરમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા.
ચિંતાની વાત એ છે કે, માઉન્ટ આબુમાં માત્ર એક જ મહિનામાં આ બીજો આવો બનાવ બન્યો છે. ગત મહિને પણ અમદાવાદના એક યુવકનું સેલ્ફી લેવાના પ્રયાસમાં 300 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં પડવાથી મૃત્યુ થયું હતું. આ બંને ઘટનાઓ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે પર્યટન સ્થળો પર સેલ્ફીનો જોખમી ટ્રેન્ડ કેટલો જીવલેણ બની રહ્યો છે.
સુરક્ષાના સવાલો અને જરૂરી પગલાં
આવા અકસ્માતો પછી પ્રવાસીઓની સલામતી અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. શું પ્રવાસી સ્થળોએ સુરક્ષાના પૂરતા પગલાં લેવાયા છે? શું જોખમી સ્થળો પર ચેતવણીના બોર્ડ પૂરતા પ્રમાણમાં લગાવવામાં આવ્યા છે?
સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા હવે આ બાબતે કડક પગલાં લેવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. જોખમી સ્થળો પર વાડ અથવા અવરોધ ઊભા કરવા અને સ્પષ્ટ ચેતવણીના બોર્ડ લગાવવા અત્યંત જરૂરી છે. પ્રવાસીઓએ પણ પોતાની જવાબદારી સમજવી જોઈએ. એક તસવીર કે વીડિયો માટે જીવ જોખમમાં મૂકવો એ કોઈ પણ રીતે સમજદારીભર્યું નથી.
આ ઘટના પ્રવાસીઓ માટે એક લાલબત્તી સમાન છે. સુંદર દૃશ્યોનો આનંદ માણો, યાદગાર પળો કેદ કરો, પરંતુ હંમેશા પોતાની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપો. યાદ રાખો, એક ભૂલ જીવનભરનો પસ્તાવો બની શકે છે.
