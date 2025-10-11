Prev
જો તમે કોઈપણ જાહેર શૌચાલયમાં જાવ તો એક વખત આજુબાજુ નજર કરીને સાચવીને જજો....!!

અમદાવાદ: શહેરના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર સુભાષબ્રિજ પાસે આવેલા રિવરફ્રન્ટ પાર્કના મહિલા શૌચાલયમાં દિવાલ ઉપરથી એક યુવક અંદર જોતો હોવાની ઘટના બની છે. મહિલાને કોઈ વ્યક્તિ જુએ છે એવો શક જતાં તેણે બૂમો પાડી હતી. જેથી યુવક ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો. 

Oct 11, 2025

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર સુભાષબ્રિજ નજીક આવેલા રિવરફ્રન્ટ પાર્કમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં મહિલા શૌચાલયમાં દિવાલની ઉપરથી એક યુવક અંદર જોતો હોવાની ઘટના બની હતી, જેને કારણે ભયભીત થયેલી મહિલાએ બૂમો પાડતા સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો.

શહેરના શાહીબાગ વિસ્તારમાં રહેતી એક મહિલા તેમના પતિ સાથે ગત ૯ ઓક્ટોબરના રોજ રાત્રે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ફરવા માટે ગયા હતા. સુભાષબ્રિજ પાસે રિવરફ્રન્ટ પર ફરતી વખતે મહિલાને શૌચક્રિયા માટે જવું હતું, જેથી તેઓ રિવરફ્રન્ટમાં આવેલા મહિલા શૌચાલયમાં ગયા હતા.

મહિલાએ જોયું કે એક બાથરૂમમાં કોઈ વ્યક્તિ હાજર હોવાથી પાણીનો અવાજ આવતો હતો, તેથી તેઓ બાજુના બાથરૂમમાં ગયા હતા. દરમિયાનમાં, તેમને શંકા ગઈ કે દિવાલની ઉપરથી કોઈ તેમને જોઈ રહ્યું છે. દિવાલની ઉપરથી કોઈ જોતું હોવાનું જણાતા મહિલાએ તરત જ બૂમ પાડી હતી. મહિલાની બૂમ સાંભળીને બાથરૂમમાં રહેલો યુવક આશિષ ભીલ તરત જ બહાર આવ્યો હતો અને ભાગતા પહેલા તેણે મહિલાના બાથરૂમનો દરવાજો બહારથી લોક કરી દીધો હતો. બૂમ પાડતાની સાથે જ બાથરૂમમાં રહેલો આશિષ ભીલ બહાર આવ્યો હતો અને તેણે મહિલાના બાથરૂમનો દરવાજો લોક કરી દીધો હતો. દરમિયાનમાં મહિલાએ તેમના પતિને ફોન કરીને મહિલા શૌચાલયમાં કોઈ વ્યક્તિ બહાર આવી રહ્યું છે, તેણે દરવાજો લોક કરી દીધો છે એવું કહ્યું હતું. જેથી તરત જ તે વ્યક્તિ બહાર આવી તો તેને મહિલાના પતિએ પકડી લીધો હતો અને પોલીસને જાણ કરી હતી. 

મહિલાએ તરત જ તેમના પતિને ફોન કરીને જાણ કરી કે કોઈ વ્યક્તિ શૌચાલયમાંથી બહાર આવ્યું છે અને તેણે દરવાજો લોક કરી દીધો છે. પતિ તરત જ ત્યાં દોડી આવ્યા હતા અને જેવા યુવક આશિષ ભીલ (રહે. જૂની પટેલ સોસાયટી બળીયા લીમડી) બહાર આવ્યો કે તરત જ તેમણે તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. આ પછી, તેમણે પોલીસને જાણ કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ઘટનાની જાણ થતાં રિવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે આરોપી યુવક આશિષ ભીલની ધરપકડ કરીને આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મહિલાની સતર્કતા અને તેમના પતિની સમયસૂચકતાને કારણે આ નરાધમ ઝડપાઇ ગયો હતો.

