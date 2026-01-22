Prev
સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરતી યુવતીઓ ખાસ જાણે! વાપીમાં યુવકે ફસાવી કર્યું ના કરવાનું કામ!

Vapi Crime News: આજના સોશિયલ મીડિયા ના જામના માં હવે માં બાપે પણ ખુબજ સાવચેતી રાખ વી ખુબજ જરૂરી બની ગઈ છે અને માં બાપે પોતાના સંતાન ના મોબાઈલ પર વોચ રાખવા ની જરૂર છે કે પોતાના સંતાન શું કરી રહ્યું છે જેથી કરી કોઈ આવી બીજી કોઈ સગીરા આ વા નરાધમ નો શિકાર બની ને ક્યાં નાની ઉમરે ગર્ભવતી બની ને પોતાની જિંદગી બરબાદ ના કરે તે દરેક માં બાપે જોવું જોઈએ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:38 PM IST

નિલેશ જોશી/વાપી: સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ જેમ જેમ વધી રહ્યો છે તેમ તેમ રોજ સોશિયલ મીડિયામાં સંપર્કમાં રહેતી યુવતીઓ ભોગ બની રહી છે ત્યારે ઉમરગામમાં 16 વર્ષીય સગીરા સાથે લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ કર્યાની ફરિયાદ બાદ એક યુવક પર પોક્સો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ એક 16 વર્ષની સગીરાને ગર્ભવતી બનાવનાર નરાધમ યુવકે કેવી રીતે પોતાના પ્રેમજાળમાં આ સગીરા ને ફસાવી?

વલસાડ જિલ્લાના છેવાડા ના ગામ ઉમરગામ શહેરમાં રહેતા એક શ્રમિક પરિવારની 16 વર્ષીય સગીરાને લગ્ન કરવાની લોભામણી લાલચ આપી દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યાનો ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો છે. આ મામલે ઉમરગામ પોલીસ મથકે આરોપી યુવક વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જેમાં 16 વર્ષ ની સગીરાના નજીકમાં રહેતા રોહિત સંતોષ યાદવ (ઉંમર 18) નામના યુવકે સગીરાનો મોબાઈલ નંબર મેળવી તેની સાથે મિત્રતા કેળવી હતી. મિત્રતા દરમિયાન સતત વાતચીત કરી સગીરા અંગેની વિગતો મેળવી, બાદમાં લગ્ન કરવાની લાલચ આપી તેને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. આરોપીએ સગીરાની મરજી વિરુદ્ધ સંબંધ બાંધી ભોગવીને ગર્ભવતી બનાવી દીધી હતી. 

ઉમેગામ વિસ્તાર માં રહેતી એક સગીરા ની પાડોશ માં રહેતો 18 વર્ષ નો રોહિત સંતોષ યાદવ એ તેના પાડોશ માં રહેતી સગીરા નો મોબાઈલ નબર લઈ તેની સાથે સતત સંપર્ક માં રહેતો હતો અને તેને મળતો હતો અને સગીરા સાથે 6 મહિના સુધી સારિક સબંધ બાંધતો હતો જે દરમ્યાન સગીરાની તબિયત લથડતાં પરિવારજનોએ તપાસ કરાવતા સમગ્ર ઘટનાનો ખુલાસો થયો હતો.

પરિવારજનોએ સગીરાની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરતાં આરોપી યુવક દ્વારા લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ કરાયું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ઉમરગામ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવાઈ હતી. ઉમરગામ પોલીસે સગીરાનું નિવેદન નોંધાવી મેડિકલ તપાસ કરાવી છે અને પોક્સો એક્ટ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

