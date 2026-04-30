હોમGujaratસ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં AAP અને કોંગ્રેસના હજારો ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ ગુલ, સામે આવ્યા આંકડા

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં AAP અને કોંગ્રેસના હજારો ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ ગુલ, સામે આવ્યા આંકડા

Gujarat Local Body Election 2026: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ઉમેદવારની ડિપોઝીટ જપ્ત થઈ હોય તેના આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. કોંગ્રેસ પક્ષના 2223 ઉમેદવારોની ડીપોઝિટ જપ્ત થઈ છે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના કુલ 3365 ઉમેદવારોની ડિપોઝીટ જપ્ત થઈ છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાઓના આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. વોટિંગના 10 ટકા પણ મત ન મળતા ડિપોઝીટ પણ જપ્ત થઈ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 30, 2026, 01:59 PM IST

Gujarat Local Body Election 2026: ગુજરાતમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના પરિણામો બાદ હવે પક્ષવાર દેખાવના ચોંકાવનારા આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાઓમાં ભાજપના દબદબા સામે વિપક્ષી પાર્ટીઓની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય જોવા મળી છે. ખાસ કરીને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને કોંગ્રેસના હજારો ઉમેદવારો પોતાની ડિપોઝિટ પણ બચાવી શક્યા નથી.

પક્ષવાર ડિપોઝિટ જપ્ત થવાના આંકડા
આમ આદમી પાર્ટીના 3365 ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ છે, જ્યારે કોંગ્રેસમાં 2223 ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે. આ આંકડાઓ રાજ્યની તમામ મહાનગરપાલિકાઓ, નગરપાલિકાઓ, જિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોના સંયુક્ત પરિણામો પર આધારિત છે. આ આંકડાઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે ગુજરાતના મતદારોએ કાં તો સત્તાધારી પક્ષ પર ભરોસો મૂક્યો છે અથવા તો વિપક્ષના મતોનું મોટા પાયે વિભાજન થયું છે. આમ આદમી પાર્ટી માટે સંખ્યાબળની દ્રષ્ટિએ ઉમેદવારો ઉતારવા સહેલા રહ્યા પણ જનમત મેળવવામાં તેઓ નિષ્ફળ સાબિત થયા છે, જ્યારે કોંગ્રેસ માટે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું પણ હવે પડકારજનક બન્યું છે.

ક્યાં કેટલું નુકસાન?
મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકાના શહેરી વિસ્તારોમાં આમ આદમી પાર્ટીએ આક્રમક પ્રચાર કર્યો હોવા છતાં અનેક બેઠકો પર તેમના ઉમેદવારો નોંધપાત્ર મતો મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. તેવી રીતે જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં ગ્રામીણ સ્તરે કોંગ્રેસનો પરંપરાગત ગઢ ગણાતા વિસ્તારોમાં પણ ગાબડા પડ્યા છે. કોંગ્રેસના 2200થી વધુ ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ જપ્ત થવી એ પક્ષ માટે ચિંતાનો વિષય છે. 

શું છે ડિપોઝિટ જપ્ત થવાનો નિયમ?
ચૂંટણી પંચના નિયમ મુજબ, જો કોઈ ઉમેદવારને તે બેઠક પર પડેલા કુલ માન્ય મતોના 1/6 ભાગ (અંદાજે 16.66%) કરતા ઓછા મત મળે, તો તેની ડિપોઝિટ જપ્ત કરવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં જે ઉમેદવારો 10 ટકા મતોનો આંકડો પણ સ્પર્શી શક્યા નથી, તેમની ડિપોઝિટ જપ્ત થતા પક્ષોની આબરૂના ધજાગરા થયા છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

