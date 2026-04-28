AAPએ ગુજરાતના રાજકારણનો નક્શો બદલ્યો, નર્મદા જિલ્લા પંચાયત સહિત 5 તાલુકા પંચાયત પર કર્યો કબજો
Narmada District Panchayat Election Result: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોએ રાજકીય વિશ્લેષકોને ચોંકાવી દીધા છે. ખાસ કરીને નર્મદા જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટીએ ઐતિહાસિક પ્રદર્શન કરતા ભાજપ અને કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ કરી દીધા છે. આદિવાસી પટ્ટામાં ચૈતર વસાવાના ઝંઝાવતી પ્રચાર અને ભાજપની આંતરિક નારાજગીનો સીધો ફાયદો 'આપ'ને મળ્યો હોય તેમ જોવા મળ્યું છે.
- નર્મદા જિલ્લામાં 'આપ'નો ભવ્ય વિજય
- ભાજપની આંતરિક નારાજગી નર્મદામાં ભારે પડી,
- ચીકદા તાલુકા પંચાયતમાં AAPએ 15 બેઠકો જીતીને રચ્યો ઈતિહાસ
Trending Photos
Narmada District Panchayat Election Result: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હારજીત ફાઈનલ થઈ છે. સત્તાના મહાસંગ્રામનું પરિણામ આવી ગયું છે. ગુજરાતના રાજકીય ઇતિહાસમાં નર્મદા જિલ્લો એક નવા પરિવર્તનનો સાક્ષી બન્યો છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના જાહેર થયેલા પરિણામોમાં આમ આદમી પાર્ટીએ ભવ્ય વિજય મેળવીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. નર્મદા જિલ્લા પંચાયતની કુલ 22 બેઠકોમાંથી 14 બેઠકો પર ભવ્ય વિજય મેળવીને AAPએ સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી છે, જ્યારે સત્તાધારી ભાજપ માત્ર 8 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ છે. સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ રહી છે કે, આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શકી નથી અને તેનો સંપૂર્ણ સફાયો થયો છે.
સાંસદ મનસુખ વસાવાની સાચી પડી ભવિષ્યવાણી
આ જીત પાછળનું મુખ્ય કારણ ભાજપની આંતરિક નારાજગી અને ટિકિટ ફાળવણીમાં લેવાયેલા નિર્ણયો માનવામાં આવે છે. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કરેલી ભવિષ્યવાણી સાચી પડી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપ જ ભાજપને હરાવશે. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ મીડિયા સમક્ષ આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે, ભાજપના નિયમો જ ભાજપને ભારે પડશે. ભાજપે આ વખતે ત્રણ ટર્મથી સતત જીતતા સિનિયર ઉમેદવારોના પત્તા કાપીને નવા ચહેરાઓને તક આપી હતી, જેના કારણે સાગબારા અને ડેડીયાપાડા જેવા વિસ્તારોમાં મતદારો અને કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો.
નર્મદા જિલ્લાની 4 તાલુકા પંચાયત પર AAPની ભવ્ય જીત
આ ભૂલનો સીધો ફાયદો આમ આદમી પાર્ટીને મળ્યો છે. ચૈતર વસાવાએ આદિવાસી પટ્ટામાં કરેલા પ્રચારને કારણે ખાસ કરીને નવનિર્મિત ચીકદા તાલુકામાં AAPએ જાદુઈ પ્રદર્શન કર્યું છે. ચીકદા તાલુકા પંચાયતની 16માંથી 15 બેઠકો જીતીને આમ આદમી પાર્ટીએ વિરોધીઓના સુપડા સાફ કરી નાખ્યા છે. જિલ્લાની 6 તાલુકા પંચાયતોના સમીકરણો પર નજર કરીએ તો, ગરુડેશ્વર, સાગબારા, ચીકદા અને ડેડીયાપાડા એમ 4 તાલુકા પંચાયતો પર આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાનો કબજો જમાવ્યો છે, જ્યારે ભાજપ માત્ર તિલકવાડા અને નાંદોદ તાલુકા પંચાયત જ બચાવી શકી છે.
બગસરા તાલુકા પંચાયતમાં AAPનો કબજો
નર્મદા ઉપરાંત અમરેલી જિલ્લાના બગસરામાં પણ આમ આદમી પાર્ટીએ મોટું ગાબડું પાડ્યું છે. ધારાસભ્ય જે.વી. કાકડીયાના ગઢ ગણાતા બગસરા તાલુકા પંચાયતની 16માંથી 9 બેઠકો જીતીને AAPએ અહીં પણ સત્તા મેળવી છે. આ પરિણામો દર્શાવે છે કે, ગ્રામ્ય અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં પરિવર્તનની લહેર ચાલી રહી છે અને મતદારોએ ભાજપ અને કોંગ્રેસને બદલે ત્રીજા વિકલ્પને મજબૂતીથી સ્વીકાર્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે