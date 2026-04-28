AAPએ ગુજરાતમાં રચ્યો ઈતિહાસ ! 1 જિલ્લા પંચાયત સહિત 12 તાલુકા પંચાયત કરી કબજે, જાણો કઈ છે આ બેઠકો
Gujarat Local Body Election Result 2026 : ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026માં આમ આદમી પાર્ટીએ ઐતિહાસિક પ્રદર્શન કર્યું. નર્મદા જિલ્લા પંચાયત સહિત 12 તાલુકા પંચાયતોમાં જીત મેળવી. આ પરિણામો દર્શાવે છે કે AAP હવે ગ્રામ્ય અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં મજબૂત બની રહી છે અને રાજ્યની રાજનીતિમાં નવા જોશ સાથે ઉભરી છે.
- સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026માં AAPનું શાનદાર પ્રદર્શન
- 1 જિલ્લા પંચાયત સહિત 12 તાલુકા પંચાયતોમાં જીત મેળવી
- AAPએ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ મજબૂત હાજરી નોંધાવી
Trending Photos
Gujarat Local Body Election Result 2026 : ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026ના પરિણામોએ રાજ્યની રાજનીતિમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારનો સંકેત આપ્યો છે. અત્યાર સુધી મુખ્યત્વે શહેરોમાં સીમિત ગણાતી આમ આદમી પાર્ટી (AAP)એ હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ પોતાની મજબૂત હાજરી નોંધાવી છે. પ્રજાના સહકાર સાથે પાર્ટીએ ઐતિહાસિક પ્રદર્શન કરીને એક જિલ્લા પંચાયત અને 12 તાલુકા પંચાયત પર કબજો મેળવ્યો છે.
નર્મદા જિલ્લા પંચાયત પર AAPનો કબ્જો
આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026માં ઐતિહાસિક પ્રદર્શન કરીને નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે, જેમાં પાર્ટીએ નર્મદા જિલ્લા પંચાયત સહિત 12 તાલુકા પંચાયત પર કબ્જો જમાવ્યો છે. આ જીતમાં સૌથી ખાસ નર્મદા જિલ્લા પંચાયત પર AAPનો કબ્જો છે. આ વિસ્તાર આદિવાસી બહુલ હોવાને કારણે રાજકીય રીતે ખૂબ જ મહત્વનો ગણાય છે. અહીં મળેલી સફળતા દર્શાવે છે કે પાર્ટી હવે સમાજના વિવિધ વર્ગોમાં પોતાનું સ્થાન બનાવી રહી છે.
આ બેઠકો પર AAPનો દબદબો
AAPએ ડેડીયાપાડા, ચિકદા, ગરુડેશ્વર, વાલીયા, બગસરા, લાલપુર, જુનાગઢ, પોશીના, વિસાવદર, સાગબારા, છોટાઉદેપુર અને કવાંટ જેવી તાલુકા પંચાયતોમાં જીત મેળવી છે. આ વિસ્તારોમાં જીત પાર્ટી માટે માત્ર સંખ્યાત્મક નહીં પરંતુ વ્યૂહાત્મક રીતે પણ મહત્વપૂર્ણ છે.ગ્રામ્ય અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં પાર્ટીનું વધતું પ્રભાવ પરંપરાગત રાજકીય સમીકરણોને બદલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
આ જીત સાથે AAPએ સ્પષ્ટ મેસેજ આપ્યો છે કે તે હવે માત્ર એક પાર્ટી નથી, પરંતુ રાજ્યની રાજનીતિમાં એક સશક્ત પાર્ટી તરીકે ઉભરી રહી છે. આવનારા સમયમાં આ પરિણામો રાજ્યની મોટી ચૂંટણીઓ પર કેવી અસર કરશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
AAPએ જીતેલી 12 તાલુકા પંચાયત નીચે મુજબ છે
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે