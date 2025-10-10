ઈટાલિયા બાદ AAP ના આ ધારાસભ્યએ ભાજપનું ટેન્શન વધાર્યું, શક્તિ પ્રદર્શનથી સરકારનું બીપી વધશે
Chaitar Vasava On Action Mode : કેજરીવાલના ડેડિયાપાડાથી આદિવાસી પટ્ટામાં ફેમસ થયેલા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના શક્તિ પ્રદર્શનથી સરકાર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ છે
Gujarat Cabinet Reshuffle: ગુજરાતમાં દિવાળી પછી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં ધરમૂળથી પરિવર્તન થવાની અટકળો ચાલી રહી છે. પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલથી લઈને અલ્પેશ ઠાકોર સુધીના નામ મંત્રી પદ માટે વિચારણા હેઠળ છે. આ વચ્ચે, આદિવાસી પટ્ટામાં ચૈતર વસાવાની વધતી લોકપ્રિયતાએ ભાજપને મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મૂકી દીધું છે. હવે એ જોવાનું બાકી છે કે નવા પ્રદેશ પ્રમુખ આદિવાસી પટ્ટાને સંભાળવા માટે કોને પસંદ કરશે.
ગોપાલ ઈટાલિયા બાદ ચૈતર વસાવા ભાજપ માટે મોટો પડકાર
ગુજરાતમાં, ભાજપે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માને પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરીને એક મોટું પગલું ભર્યું છે. તેઓ ઓબીસી સમુદાયથી છે. વિશ્વકર્માના રાજ્યાભિષેક બાદ, એવું માનવામાં આવે છે કે દિવાળી પહેલા સંગઠનાત્મક ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ અને વિસ્તરણ કરવામાં આવશે. મધ્ય ગુજરાતના વિશ્વકર્માને સૌરાષ્ટ્રને પ્રાથમિકતા આપવાનું દબાણ છે, જ્યારે આદિવાસી સમુદાયમાં તેમની લોકપ્રિયતાના શિખરે રહેલા ચૈતર વસાવાને એક મોટો પડકારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રાજ્યની 182 બેઠકોમાંથી 27 બેઠકો આદિવાસી માટે અનામત છે. જો ચૈતર વસાવાનો આ પ્રયાસ ચાલુ રહે તો તે ભાજપ માટે એક મોટો પડકાર બની શકે છે.
ચૈતર વસાવા સામે કોણ ઊભું રહેશે?
રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા છે કે ભાજપ પાસે આદિવાસી સમુદાયના ડઝનબંધ નેતાઓ છે, જેમાં અનેક સાંસદો, ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ ચૈતર વસાવ સામે કોઈ ટકી શકશે નહીં. નર્મદા જિલ્લાના દેડિયાપાડા વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા એક પ્રામાણિક અને સ્પષ્ટવક્તા જનપ્રતિનિધિ તરીકે પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે. રાજ્યમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની સંભાવના હોવાથી, પક્ષ આગામી કયા આદિવાસી ધારાસભ્યો પર દાવ લગાવશે તે અંગે અટકળો ચાલી રહી છે. 2022 માં મંત્રી બનેલા આદિવાસી ધારાસભ્યો કોઈ અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે, અને આદિવાસી સમુદાયના બચુભાઈ ખાબડના પુત્ર, મનરેગા કૌભાંડોમાં ફસાયેલા હોવાથી પાર્ટી શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાઈ ગઈ છે.
ચૈતર વસાવાને તાજેતરમાં અઢી મહિના પછી જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ચૈતર વસાવાએ છોટુ વસાવાની જેમ ગુજરાતના રાજકારણમાં એક અનોખું સ્થાન સ્થાપિત કર્યું છે. એવી ચર્ચા છે કે દિવાળી સુધીમાં ગુજરાત મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ અને ફેરબદલ થઈ શકે છે.
કોણ મંત્રી બનશે?
ગુજરાતમાં આદિવાસી વસ્તી નોંધપાત્ર છે. તેથી, ભાજપ નેતૃત્વ ચૈતર વસાવાની વધતી લોકપ્રિયતા પર ધ્યાન આપી રહ્યું છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે વડોદરાના ડભોઈ વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા મંત્રી પદની દોડમાં છે, ત્યારે ઘણા આદિવાસી ધારાસભ્યોના નામ પણ ચર્ચામાં આવ્યા છે. વિજય પટેલ તેમાં પ્રથમ છે. મોહન કાકાણી, ચંદુ દેશમુખની પુત્રી દર્શના દેશમુખ, જેમણે અહેમદ પટેલ, પીસી બરંડા અને મહેશ ભૂરિયાને હરાવ્યા હતા, તે પણ સમાચારમાં છે. પાર્ટીના રણનીતિકારો હાલના આદિવાસી મંત્રીઓને દૂર કરવામાં આવે તો કોની નિમણૂક થઈ શકે છે તેનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે, જે ફક્ત આદિવાસી પટ્ટામાં પાર્ટીનું વર્ચસ્વ પુનઃસ્થાપિત કરી શકશે નહીં પરંતુ ચૈતર વસાવાના ઉદયને પણ રોકી શકશે. શૈલેષ મહેતા સોટ્ટાનું નામ સમાચારમાં છે કારણ કે તેઓ ખૂબ જ પરિપક્વ રાજકારણી છે. તેમનો મતવિસ્તાર વડોદરા, છોટા ઉદેપુર અને નર્મદા જિલ્લાની વચ્ચે આવેલો છે. જો તેઓ મંત્રી બને છે, તો તેઓ એક નોંધપાત્ર ખાલી જગ્યા ભરી શકે છે. હાલમાં, વડોદરાથી કોઈ મંત્રી નથી. વડોદરાને મધ્ય ગુજરાતનું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે.
ચૈતર વસાવાએ પદયાત્રા કરી તે બાબતે નાંદોદના ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે, આપ પાર્ટીના લોકો જ આરટીઆઈ કરે છે અને પછી પાછી ખેંચી લે છે. ધારાસભ્યએ પદયાત્રા કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યાં છે. સંવિધાનીક પદ પર રહેલા ધારાસભ્યને ફોરેસ્ટ વિભાગના નિયમો પણ ખબર છે પણ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે આવી પદયાત્રા કરવામાં આવી છે. ચૈતર વસાવા લોકોને ભરમાવા માટે આવા નાટકો કરે છે. આપના ધારાસભ્ય અને કાર્યકર્તાઓ પોતાનો રાજકીય રોટલો શેકી રહ્યાં છે. મને પણ ખબર છે કે આપના જિલ્લા પ્રમુખ એ સરકારી જમીન પચાવી પાડી છે જેનો કેસ કોર્ટમાં ચાલે છે, મારું મોઢું ના ખોલાવશો. હું એમને કહેવા માગું છું કે મારા વિસ્તારની શાંતિ ડહોળવાનું કામ કરશો નહિ. આમ, ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાનું નામ લીધા વગર દર્શનાબેને સીધો આક્ષેપ કર્યો.
