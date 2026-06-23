/AAP નેતા ચૈતર વસાવા દોષિત જાહેર: શું ધારાસભ્ય પદ જશે કે થશે 2 વર્ષ સુધીની જેલ? જાણો તમામ કાયદાકીય સમીકરણો

Rajpipla Sessions Court Verdict MLA Chaitar Vasava: આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના ડેડીયાપાડાના ફાયરબ્રાન્ડ અને દિગ્ગજ આદિવાસી નેતા ચૈતર વસાવાની રાજકીય કારકિર્દી પર હાલ મોટો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. વન વિભાગના કર્મચારીઓ પર હુમલો કરવા અને હવામાં ફાયરિંગ કરી ધમકી આપવાના ચકચારી કેસમાં નર્મદા સેશન્સ કોર્ટે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સહિત કુલ 9 આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા છે. આ ચુકાદા બાદ હવે ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે અને સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે, શું ચૈતર વસાવાએ પોતાનું ધારાસભ્ય પદ ગુમાવવું પડશે?
શું હતો સમગ્ર વિવાદ અને કેસ?
આ ઘટના ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2023ની છે. ડેડીયાપાડામાં વન વિભાગની જમીન પર ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવેલ કથિત દબાણને 29 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ વન વિભાગના કર્મચારીઓએ હટાવ્યું હતું. આ મામલે મધ્યસ્થી કરવા માટે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ વન કર્મચારીઓને પોતાના ઘરે બોલાવ્યા હતા. આરોપ મુજબ, ત્યાં કર્મચારીઓ સાથે મારપીટ કરવામાં આવી હતી અને ખેડૂતોને નુકસાનીના પૈસા ચૂકવવા દબાણ કરાયું હતું. એટલું જ નહીં, કર્મચારીઓને ડરાવવા માટે હવામાં એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વનકર્મીઓએ ડરના માર્યા એક ખેડૂતને પૈસા ચૂકવી દીધા બાદ આ અંગે પોલીસમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ઘટનાના આશરે 1 મહિના અને 9 દિવસ બાદ ચૈતર વસાવાએ સામેથી પોલીસ સ્ટેશનમાં સરેન્ડર કર્યું હતું.
સરન્ડર સમયે ચૈતર વસાવાએ શું કહ્યું હતું?
"હું અને મારો પરિવાર આદિવાસી સમાજ, નવયુવાનો, શિક્ષિતો અને પીડિતોને ન્યાય અપાવવા માટે છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડતો રહીશ. દેશની ન્યાયપ્રણાલી પર મને પૂરો ભરોસો છે."
વસાવાની પત્ની સહિત 9 આરોપીઓ દોષિત
નર્મદા સેશન્સ કોર્ટે આ મામલે કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને ચૈતર વસાવા, તેમના પત્ની અને અન્ય કાર્યકરો સહિત કુલ 9 લોકોને સરકારી ફરજમાં રૂકાવટ લાવવા, હુમલો કરવા અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યા છે. સરકારી વકીલ વંદનાબેન ભટ્ટના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગુનાઓમાં મહત્તમ 10 વર્ષ સુધીની જેલની સજાની જોગવાઈ છે.
હવે આગળ શું? ધારાસભ્ય પદ બચશે કે જશે?
કોર્ટ દ્વારા દોષિત જાહેર કરાયા બાદ હવે ચૈતર વસાવાનું રાજકીય ભવિષ્ય કોર્ટ દ્વારા ફટકારવામાં આવનારી સજાના ગાળા પર નિર્ભર કરે છે.
ચાલો સમજીએ તમામ રાજકીય અને કાયદાકીય સમીકરણો..
1. જો 2 વર્ષ કે તેથી વધુની સજા થાય તો...
સુપ્રીમ કોર્ટના નિયમ (લીલી થોમસ કેસ) અનુસાર, જો કોઈ લોકપ્રતિનિધિ (ધારાસભ્ય કે સાંસદ)ને **2 વર્ષ કે તેથી વધુ વર્ષની જેલની સજા** થાય, તો તેમણે તાત્કાલિક ધોરણે પોતાના પદેથી રાજીનામું આપવું પડે છે અથવા તેમનું સભ્યપદ રદ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં ચૈતર વસાવાએ ધારાસભ્ય પદ ગુમાવવું પડી શકે છે.
2. જો સજા 2 વર્ષથી ઓછી થાય તો..
જો કોર્ટ તેમને દોષિત ઠેરવ્યા બાદ 2 વર્ષ કરતાં ઓછી સજા ફટકારે, તો તેમનું ધારાસભ્ય પદ સુરક્ષિત રહેશે અને તેમણે રાજીનામું આપવું નહીં પડે.
3. જામીન માટેના નિયમો..
3 વર્ષ સુધીની સજા: જો કોર્ટ 3 વર્ષ સુધીની સજા સંભળાવે, તો સેશન્સ કોર્ટ પોતે જ વચગાળાના જામીન મંજૂર કરી શકે છે.
3 વર્ષથી વધુની સજા: જો સજાનો ગાળો 3 વર્ષથી વધુ હશે, તો જામીન મેળવવા માટે ચૈતર વસાવાએ હાઈકોર્ટના દરવાજા ખખડાવવા પડશે.
ચૈતર વસાવા પાસે કયા કાયદાકીય વિકલ્પો ખુલ્લા છે?
દોષિત જાહેર થવા છતાં ચૈતર વસાવા પાસે કાયદાકીય લડત માટે હજુ પણ રસ્તાઓ ખુલ્લા છે.
હાઈકોર્ટમાં અપીલ:
સેશન્સ કોર્ટના આદેશ સામે ચૈતર વસાવા ચોક્કસ સમયમર્યાદામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકારી શકે છે અને સજા પર સ્ટે (રોક) માંગણી કરી શકે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી લડત
જો હાઈકોર્ટમાંથી રાહત ન મળે, તો તેઓ સુપ્રિમ કોર્ટ સુધી અપીલ કરી શકે છે.
પદ ક્યારે બચી શકે?
જો ઉપલી કોર્ટ (હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રિમ કોર્ટ) સેશન્સ કોર્ટના 'દોષિત ઠેરવવાના આદેશ' (Conviction) પર સ્ટે આપી દે, તો જ તેમનું ધારાસભ્ય પદ સલામત રહી શકે છે. આ તમામ કાનૂની પ્રક્રિયાઓ અને પ્રયાસો નિષ્ફળ જાય, ત્યાર બાદ જ તેમને પદ પરથી હટવું પડશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આખા ગુજરાતની નજર નર્મદા સેશન્સ કોર્ટ પર ટકેલી છે કે કોર્ટ તમામ દોષિતોને કેટલી સજા ફટકારે છે. આ ચુકાદો આપ આદમી પાર્ટી અને ખાસ કરીને ગુજરાતના આદિવાસી રાજકારણ પર બહુ મોટી અસર છોડશે.
ગ્રાફીક્સ આધારે સમજો..AAP MLA ચૈતર વસાવા દોષિત જાહેર થયા બાદ હવે શું થઈ શકે?