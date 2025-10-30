પાટીદારોના મત મેળવવા AAP નો ગુજરાતમાં માસ્ટરસ્ટ્રોક : મહિલા અગ્રણી જિગીશા પટેલ આપમાં જોડાયા

Prev
Oct 30, 2025

Gujarat Politics : આવતીકાલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા ગામમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ખેડૂત મહાપંચાયત યોજાવાની છે. તે પહેલા આમ આદમી પાર્ટીએ પાટીદાર સમાજના મત કબજે કરવા માટે માસ્ટરસ્ટ્રોક માર્યો છે. પાટીદાર સમાજના મહિલા અગ્રણી જિગીષા પટેલ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે. 

આમ આદમી પાર્ટીનું પાટીદાર પાસું વધુ મજબૂત બન્યું છે. પાર્ટી પાસે પહેલાથી જ ગોપાલ ઈટાલિયા જેવા મજબૂત વોટબેંક ધરાવતા નેતા છે. ત્યારે હવે પાટીદાર સમાજના અગ્રણી જીગીશા પટેલ AAP માં જોડાયા છે. રાજકોટ-અમદાવાદ હાઈ વે પર આવેલ પ્રભુ ફાર્મ ખાતે પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે જિગીશા પટેલને ખેસ પહેરાવીને વેલકમ કર્યું હતું. આવતીકાલે ગોંડલમાં રેલી કરી જિગીશા પટેલ વિશે સત્તાવાર જાહેરાત કરાશે. 

કોણ છે જિગીશા પટેલ
જિગીશા પટેલ સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર અગ્રણી છે. જીગીશા પટેલ પાટીદાર સમાજની કુર્મી સેનાના મહિલા અધ્યક્ષ પણ છે. પાટીદાર સમાજના મત કબ્જે કરવા AAP એ માસ્ટર સ્ટ્રોક માર્યો છે. તેમણે ગોંડલમાં અલ્પેશ કથીરિયા સાથે મળીને ગણેશ ગોંડલ સામે શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું હતું. 

આવતીકાલે ગુજરાતમાં ખેડૂતોના મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટીના મહાસંમેલન માટે અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના સીએમ ભગવંત માન ગુજરાત પહોંચ્યા છે. હિરાસર એરપોર્ટ પર આપના ધારાસભ્યો ગોપાલ ઇટાલિયા, ચૈતર વસાવા અને સહિત મોટી સંખ્યામાં આપ કાર્યકરો દ્વારા અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માનનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટ એરપોર્ટ પર અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માને કહ્યું કે, 37 વર્ષ પહેલા કોંગ્રેસે ખેડૂતો પર અત્યાચાર કરીને ભૂલ કરી હતી એજ ભૂલ ભાજપે અત્યારે કરી છે. ખેડૂતોનો અવાજ આમ આદમી પાર્ટી બનવા જઈ રહી છે. 

તો કેજરીવાલે કહ્યું કે, ખેડૂતો પર ટિયરગેસ અને લાઠીચાર્જ કરાયા તે ઘટના ખુબ દુઃખદ છે. પંજાબમાં પૂર આવ્યું સહાયની જાહેરાત થઈ હજુ સહાય મળી નથી. 

તો આપ ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ કહ્યું કે, કડદા મામલે આંદોલનો કરનાર નેતાઓ સામે ખોટી FIR કરી જેલમાં નાખવામાં આવ્યા. આવતીકાલે આના વિરોધમાં, જેલમાં ગયેલા નેતાઓના સમર્થનમાં આવતીકાલે આ મહાસંમેલન યોજાશે. ખેડૂતોને વિનંતી કે અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવી આપનો સાથ આપો. રાજ્ય સરકારના નવા મંત્રીઓની ખેતરોમાં મુલાકાત અંગે ગોપાલ ઇટાલિયાએ કટાક્ષ કર્યો કે, ખેતરોમાં જાવ તો એવી રીતે ન જાવ કે ખેડૂતનું અપમાન થાય. તમને વાંસ આવે તકલીફ, તમને પગ બગડે તો તકલીફ, ખેડૂતોનું અપમાન ન કરો. નવા નવા મંત્રીઓ બન્યા છે ત્યાં સુધી ફરશે, નવા નવા નવ દિવસ. 

અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માનજી આવતીકાલે કિસાન મહાપંચાયતમાં ભાગ લેશે. કડદા પ્રથા અને ખેડૂતો પર થયેલા અત્યાચારના વિરોધમાં કિસાન મહાપંચાયતમાં ભાગ લેશે. 

