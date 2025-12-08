વસાવા V/s વસાવા : ચૈતર વસાવાનો વળતો પ્રહાર, મનસુખ વસાવાના ભ્રષ્ટાચારના આરોપોનો આપ્યો જવાબ
Chaitar Vasava Vs Mansukh Vasava : મનસુખ વસાવાએ લગાવેલા ભ્રષ્ટાચારના આરોપ બાદ ચૈતર વસાવાનો વળતો પ્રહાર.. સાંસદ મનસુખ વસાવાને ગણાવ્યા માનસીક રોગી.. કહ્યું, પુરાવા હોય તો સાબિત કરો...
Gujarat Politics : સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કરેલા ભ્રષ્ટાચારના આરોપા પર MLA ચૈતર વસાવાએ જવાબ આપ્યો છે. AAP ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ સાંસદ મનસુખ વસાવા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. ચૈતર વસાવાએ મનસુખ વસાવાને માનસિક રોગી ગણાવ્યા.
રવિવારે ભાજપા સાંસદ મનસુખ વસાવાએ નામ લીધા વિના ચૈતર પર પ્રહાર કર્યા હતા. રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં તોડ કરવાનો પ્રયાસ થયાનો સાંસદે આરોપ મૂક્યોહતો. ત્યારે હવે આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ સાંસદ આરોપના પુરાવા આપે તેવી માંગ કરી છે. ચૈતર વસાવાએ સાંસદ પર આરોપ મૂક્યા છે. આદિજાતિના વિકાસ માટેની ગ્રાન્ટ અન્ય હેતુથી વપરાયાના આક્ષેપો કર્યા. આમ, ચૈતર વસાવાના આક્ષેપોથી ફરી એકવાર રાજકારણ ગરમાયું છે.
આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના સાંસદ મનસુખ વસાવા પર ગંભીર આરોપ મૂક્યા. ચૈતર વસાવાએ મનસુખ વસાવાને માનસિક રોગી ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, આદિવાસી વિધાર્થીઓ માટે ગ્રાન્ટ ન હોવાની સરકાર વાત કરે છે. જો કે સંકલન સમિતિની બેઠકમાં માગેલી વિગતો મુજબ પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમમાં કરોડો રૂપિયા વિભાગમાંથી ચૂકવણી થાય છે. ચા-નાસ્તાના બીલોની કરોડો રૂપિયાની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે. એકતા યાત્રા 14 જિલ્લામાં કાઢવામાં આવ્યા તેના કરોડો રૂપિયાની ચુકવણી કરવામાં આવી. સાંસદે પોતાના મળતિયાના બીલો મુકાવ્યા. સાંસદમાં અમારૂં નામ લેવાની હિંમત નથી એટલે નામ લીધા વગર આક્ષેપ કરે છે, તેમની સામે બદનક્ષીનો દાવો કરવામાં આવશે.
ચૈતર વસાવાએ સાસંદ મનસુખ વસાવાને મનોરોગી ગણાવ્યા. તેમણે આગળ કહ્યું કે, આદિજાતિ વિદ્યાર્થીઓને ગ્રાન્ટ ના હોવાના કારણે સ્કોલરશીપ ના આપી. આદિવાસી બાળકોના કુપોષણ માટે ગ્રાન્ટ નથી આવતી. શાળામાં બાળકોને નાસ્તા અને જમવાના બિલ નથી ચૂકવાતા. ત્યારે અમે સંકલન બેઠકમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમના ખર્ચ બાબતે પૂછ્યું હતું. આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના બજેટમાંથી 5 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કર્યો છે.
- મંડપ 5 કરોડનો ખર્ચ છે...
- સ્ટેજનો 7 કરોડનો ખર્ચ છે...
- ટ્રોલી ટોયલેટ માટે 2 કરોડ ખર્ચાયા
- 51 લાખ રૂપિયા પીવાના પાણીનો ખર્ચ છે
- ડોમ 2 કરોડ 6 લાખનો થયો...
- ચા નાસ્તાના ફૂડ બિલના 2 કરોડ રૂપિયાનું બિલ છે
ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે, આખા કાર્યક્રમનો કુલ ખર્ચ કરોડોનો ખર્ચ છે. આવા કેટલાય કાર્યક્રમો હમણાં હમણાં થયા છે. સરકારી કાર્યક્રમોનો કોઈ વિરોધ નથી, પણ આમાં ભાજપના લોકો કરોડોના બિલ લે છે. સાંસદ જેણે બિલ મુકાવ્યું છે એમણે અમારું નામ લીધા વગર આક્ષેપ કર્યા છે. તમે માનસિક વિકૃતિનો ભોગ બન્યા છે. સાંસદ વારંવાર અનેક નિવેદનો કરે છે. તેઓએ ‘ચૈતર વસાવાનું ફંડ વિદેશથી આવે છે...’ એવું કહ્યું હતું. તમે સાંસદ છો સરકાર પોલીસ તમારી છે, તો કાર્યવાહી કરો.
મનસુખ વસાવાએ શું આક્ષેપો કર્યા હતા
ર્મદા જિલ્લાના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ નામ લીધા વગર આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સહિત ભાજપ, આપ અને કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓ પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. સાંસદે જણાવ્યું કે, જિલ્લામાં યોજાયેલા સરકારી કાર્યક્રમોના ખર્ચ અંગે આપના કેટલાક નેતાઓ ખોટો હોબાળો સર્જે છે અને અધિકારીઓ પર દબાણ કરી વારંવાર તતડાવતા હોય છે. બે મોટા રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોમાં 50 લાખ અને 75 લાખનો તોડ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી હોવાનું સાંસદે આક્ષેપ કર્યો. આપના કેટલાક નેતા ટીમો બનાવી અધિકારીઓને તતડાવી ભ્રષ્ટાચાર અને તોડપાણીના પ્રયાસોમાં સંકળાયેલા છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં જે કોઈપણ વ્યક્તિ—ભાજપ, આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ કે મારી સાથે ફરનારા—કોઈપણ સ્તરે સંકળાયેલા હશે, તેમને છોડવામાં નહીં આવે. નર્મદા જિલ્લામાં આપ, ભાજપ અને કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓની મીલીભગતથી ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને તેની વિગતવાર તપાસ જરૂરી છે.
