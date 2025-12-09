જસદણ-આટકોટ રોડ પર ગોઝારો અકસ્માત; જૈન સાધ્વીનું મોત, કારને કટરથી કાપીને ઈજાગ્રસ્તોનું રેસ્ક્યૂ
Rajkot Accident: રાજકોટના જસદણ-આટકોટ રોડ પર વહેલી સવારે કાર અને ટ્રેક્ટર વચ્ચે અકસ્માત થયો. જેમાં 6 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયાની માહિતી સામે આવી છે. કાર ચાલકે ટ્રેક્ટરને પાછળથી ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો. જો કે, ટ્રેક્ટરમાંથી મગફળીની બોરી માથે પડતા જૈન સાધ્વીનું મોત નીપજ્યું. અકસ્માતના ઘટના સ્થળ અને હોસ્પિટલમાં ઘાયલ ઈજાગ્રસ્તોની પોલીસ અધિકારીઓ મુલાકાત કરી.
Rajkot Accident: રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ-આટકોટ રોડ પર વહેલી સવારે એક ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માત કાર અને મગફળી ભરેલા ટ્રેક્ટર વચ્ચે થયો હતો, જેમાં એક જૈન સાધ્વીનું કરૂણ મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે કુલ 6 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાની માહિતી મળી છે.
પગપાળા વિહાર કરી રહેલા જૈન સાધ્વી શ્રુતનિધિનું મોત
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, જૈન સાધ્વીઓનો સમુદાય વહેલી સવારે જસદણથી જૂનાગઢ તરફ પગપાળા વિહારમાં નીકળ્યો હતો. આ દરમિયાન, કાર ચાલકે પાછળથી મગફળી ભરેલા ટ્રેક્ટરને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ ટક્કરના કારણે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં ટ્રેક્ટરમાં ભરેલી મગફળીની બોરીઓ આગળ પગપાળા ચાલી રહેલા જૈન સાધ્વી શ્રુતનિધિજી ઉપર પડતા તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
કારને કટરથી કાપીને ઈજાગ્રસ્તોનું રેસ્ક્યૂ
અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો કે કારને ભારે નુકસાન થયું હતું અને કારમાં સવાર 4 વ્યક્તિઓ ફસાઈ ગયા હતા. તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરીને કારને કટરથી કાપીને ઈજાગ્રસ્તોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતમાં કાર અને ટ્રેક્ટરના મળીને કુલ 6 વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. તમામને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે આટકોટની કે.ડી.પરવાડીયા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલે પહોંચ્યા
આ દુઃખદ ઘટનાની જાણ થતાં જ જિલ્લા પોલીસ વડા અને DYSP સહિતના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળ અને આટકોટની કે.ડી.પરવાડીયા હોસ્પિટલની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. પોલીસે આ સમગ્ર મામલે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને ટ્રેક્ટર ચાલક તેમજ કાર ચાલકની અટકાયત કરવામાં આવશે. આ અકસ્માતમાં એક નિર્દોષ જૈન સાધ્વીનું મોત થતાં સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
