/ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર ગમખ્વાર અકસ્માત, વાવ-થરાદમાં રખડતા ઢોરના કારણે બે લોકોના કરૂણ મોત

Banaskantha News: વાવ-થરાદ નજીકથી પસાર થતા ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર ગત રાત્રે રખડતા ઢોરના કારણે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. રાત્રિના અંધારામાં હાઈવે પર અચાનક ઢોર આવી જતાં વાહન તેની સાથે ધડાકાભેર અથડાયું હતું, જેમાં બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં અન્ય એક વ્યક્તિ પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થતાં તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે.
રસ્તા પર રખડતા ઢોરના કારણે બે નિર્દોષ લોકોએ પોતાનો અમૂલ્ય જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. હાઈવે પર અવારનવાર આવી ચડતા ઢોરના કારણે આવા અનેક જીવલેણ અકસ્માતો સર્જાય છે, ત્યારે આ ગંભીર ઘટના બાદ હાઈવે ઓથોરિટી અને સ્થાનિક તંત્રની કામગીરી તથા બેદરકારી સામે લોકોમાં અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
રખડતા ઢોર બન્યા કાળ: કારની સામે અચાનક ગાય આવી ચડી
આ અકસ્માતનું મુખ્ય કારણ હાઈવે પર રખડતા ઢોર હોવાનું સામે આવ્યું છે. મોડી રાત્રે અંધકારમાં હાઈવે પરથી પસાર થઈ રહેલી કારની સામે અચાનક જ એક રખડતી ગાય આવી ચડી હતી. પૂરપાટ ઝડપે આવતા વાહનની સામે એકાએક ઢોર આવી જતાં ચાલક સ્ટેયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવી બેઠો હતો, જેના પરિણામે આ ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો અને નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો.
પોલીસની તાત્કાલિક કાર્યવાહી
અકસ્માતની જાણ થતાં જ થરાદ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસે બચાવ કામગીરી હાથ ધરીને મૃતદેહોને પીએમ (પોસ્ટમોર્ટમ) અર્થે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી અને ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિની મેડિકલ સહાય સુનિશ્ચિત કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
તંત્ર અને હાઇવે ઓથોરિટીની બેદરકારી સામે ઉઠ્યા ગંભીર સવાલો
આ દુર્ઘટનાએ ફરી એકવાર વાહનચાલકોની સુરક્ષા પર મોટું પ્રશ્નાર્થચિહ્ન મૂકી દીધું છે. હાઈવે પર આવી ચડતા રખડતા ઢોરના કારણે અવારનવાર અકસ્માતો સર્જાય છે, તેમ છતાં હાઇવે ઓથોરિટી અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવતા નથી. આ ઘટના બાદ હાઇવે ઓથોરિટીની ઘોર બેદરકારીના આક્ષેપો સાથે લોકોમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.