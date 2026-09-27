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ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર ગમખ્વાર અકસ્માત, વાવ-થરાદમાં રખડતા ઢોરના કારણે બે લોકોના કરૂણ મોત

Banaskantha News: બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ-થરાદ નજીકથી પસાર થતા ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર મોડી રાત્રે એક અત્યંત ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ભયંકર દુર્ઘટનામાં કારમાં સવાર બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા હતા. આ ઉપરાંત અકસ્માતમાં અન્ય એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઘાયલ થતા, તેને તાત્કાલિક અસરથી નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યો છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 27, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 10:10 AM IST
ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર ગમખ્વાર અકસ્માત, વાવ-થરાદમાં રખડતા ઢોરના કારણે બે લોકોના કરૂણ મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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