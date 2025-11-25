Prev
Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:31 AM IST

મંગળવારનો દિવસ 'અમંગળ'! ગુજરાતમાં અકસ્માતોની વણઝાર, 4 ઘટનાઓમાં 7 લોકોના મોત!

Accidents abound in Gujarat: ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં અકસ્માતોની એક વણઝાર જોવા મળી છે, જેમાં ચાર અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં કુલ 7 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે 20થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. છોટાઉદેપુર અને જૂનાગઢમાં થયેલા મોટા અકસ્માતોની સાથે અન્ય બે બાઇક અકસ્માતમાં પણ મૃત્યુ નોંધાયા છે.

છોટાઉદેપુરમાં હિટ એન્ડ રન: ત્રણ યુવકોના કરૂણ મોત
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી નજીક આવેલા તાંદલજા ગામ પાસે એક ગમખ્વાર હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની છે. વાસણા ગામના ત્રણ યુવકો બોડેલી ખાતે એક લગ્ન પ્રસંગમાં જવા માટે બાઇક પર સવાર થઈને જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કોઈ અજાણ્યા વાહને તેમને ટક્કર મારી દીધી હતી આ અકસ્માતમાં ત્રણેય વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યા હતા. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે મૃતકની બાઇક ઘટનાસ્થળથી 600 મીટર દૂર મળી આવી હતી, જે ટક્કરની ભયાનકતા દર્શાવે છે. બનાવની જાણ થતાં જ લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા અને પોલીસે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળ પર પહોંચીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

જૂનાગઢમાં ફોર-વ્હીલ નદીમાં ખાબકતા બે મિત્રોના મોત
જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકામાં પણ એક દુ:ખદ અકસ્માત સર્જાયો હતો. મેંદરડા પાસેના ગઢાળી ગામે મિત્રના લગ્નમાં આવેલા પાંચ યુવકો કપડાં લેવા માટે ગઢાળીથી મેંદરડા તરફ આવી રહ્યા હતા. મેંદરડા તાલુકાના અમરાપુર-ચાંદ્રાવાળી વચ્ચે રોડ પરના એક વળાંકમાં તેમની ફોર-વ્હીલ પરથી કાબૂ ગુમાવતા તે સીધી નદીમાં ખાબકી હતી. આ ગમખ્વાર ઘટનામાં મહિપાલ અશોકભાઈ કુબાવત (ગામ ચંદ્રવાડા, તા. માંગરોળ) અને કિશન લખમણભાઇ કાવાણી સહિત બે વ્યક્તિઓના મોત નીપજ્યા હતા. જ્યારે અન્ય ત્રણ મિત્રો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

ભાવનગરમાં નીલગાય આડી પડતા આઇસરને અકસ્માત: એકનું મોત, 20થી વધુ ઇજાગ્રસ્ત
ભાવનગરના પાલીતાણા રોડ ઉપર પણ એક મોટો માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ટોડી ગામના લોકો વેવિશાળ (સગાઇ) કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે ટોડી ગામના પાટિયા પાસે તેમના આઇસર વાહનને અકસ્માત નડ્યો હતો. રસ્તા પર અચાનક નીલગાય આડી આવી જતાં આઇસરના ડ્રાઇવરે સ્ટેરિંગ પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે 20થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. તમામ ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક પાલીતાણાની સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

આ ઉપરાંત, રાજ્યમાં અન્ય બે અલગ-અલગ અકસ્માતોમાં પણ બાઈક ચાલકોના મૃત્યુ નોંધાયા છે. ટૂંકા સમયગાળામાં થયેલા આટલા બધા અકસ્માતોને કારણે રાજ્યમાં માર્ગ સલામતીના નિયમોના પાલન અને વાહન ચાલકોની સજાગતા પર ફરી એકવાર સવાલો ઉભા થયા છે.

ચિલોડા દહેગામ રોડ પર મગોડી નજીક સર્જાયો અકસ્માત 
દહેગામ રોડ ઉપર આવેલ સોલંકી પુરા ગામ નજીક ઝાડ ટ્રીમિંગની કામગીરી ચાલી રહી હતી. જેના કારણે સિંગલ પટ્ટી રોડ હોવાથી બે બસો ઊભી રહી હતી. દરમિયાન એક બાઈક ધ્વારા ઓવરટેક કરવામાં આવ્યું હતું. દરમિયાન પૂરપાટ ઝડપે આવેલ ડમ્પર ટ્રકે બાઇકને અડફેટે લીધું હતું. દરમિયાન ડમ્પર ના ચાલકે કાબુ ગુમાવી દેતા તમારે પાછળથી બસને ટક્કર વાવી હતી જેના લીધે બાદ પલટી ખાઈ ગઈ હતી આ બસમાં 37 જેટલા મુસાફર હતા જેઓને સ્થાનિકોયો બહાર કાઢી જીવ બચાવી લીધો હતો. મોટાભાગના લોકોને છે હાલમાં 108 એમ્બ્યુલન્સ સ્થળ ઉપર પહોંચી ગઈ છે અને પોલીસ પણ તપાસ હાથ ધરી છે. 
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

