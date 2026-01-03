સ્વીગી ડિલિવરી બોયના સ્વાંગમાં આવેલો ગઠિયાએ અછોડો તોડ્યો! આવા કિસ્સાથી ચેતીને રહેજો
Chain Snatching : વડોદરામાં ડિલિવરી બોયના કપડાં પહેરીના આવેલા શખ્સે કરી લૂંટ. પાર્સલનું કહીને વૃદ્ધના ગળામાંથી ખેંચી ચેઈન. અકોટા વિસ્તારની રાધાકૃષ્ણ સોસાયટીમાં બની ઘટના
Vadodara News ; વડોદરામાં અજીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં ડિલીવરી બોય પાસેથી પાર્સલ લેવામાં પણ લોકોને બીક લાગે. ‘સ્વિગીનો ડિલિવરી બોયનો સ્વાંગ રચીને આવનાર યુવકે વૃદ્ધના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન ઝૂંટવી ફરાર થયો હતો. સમગ્ર ઘટના પાસે લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે.
બન્યું એમ હતું કે, વડોદરાના અકોટ વિસ્તારમાં રાધાકૃષ્ણ પાર્ક સોસાયટી આવેલી છે. જ્યાં 74 વર્ષીય વૃદ્ધ હસમુખભાઈ પોતાના ઘરના પ્રાંગણમાં બેસ્યા હતા. ત્યારે ત્યાં સ્વિગી કંપનીનું કેસરી રંગનું ટીશર્ટ પહેરીને એક યુવક એક્ટિવા પર આવ્યો હતો. તેમણે વૃદ્ધને પાર્સલ આપવાના બહાને ઘરની બહાર બોલાવ્યા હતા.
ડિલીવરી બોયે બોલાવતા હસમુખભાઈ ઘરના ગેટ સુધી આવ્યા હતા. ડિલીવરી બોયના સ્વાંગમા આવેલા યુવકને દરવાજા પાસે બોલાવીને કહ્યું કે, તમારું પાર્સલ છે, સહી કરી આપો. ત્યારે તેઓએ જવાબમાં કહ્યુ હતું કે, અમે કોઈ પાર્સલ મંગાવ્યું નથી. છતાં યુવકે નાનું પાર્સલ વૃદ્ધના હાથમાં પકડાવ્યું હતું.
આવામાં પાર્સલ અજાણ્યુ હોવાથી વૃદ્ધ તેને તપાસી રહ્યા હતા, વૃદ્ધ પાર્સલ જોવામાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે યુવકે તેમના ગળામાં પહેરેલી સોનાની ચેન ખેંચી લીધી હતી. ચેન ઝુંટવીને યુવક એક્ટિવા પર ભાગી ગયો હતો.
તો બીજી તરફ, વૃદ્ધના પરિવારજનોએ અકોટા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.
બીજી તરફ, બોમ્બ હોવાની આશંકાથી પરિવાર પાર્સલ ખોલવામાં પણ ગભરાયો હતો, છેવટે માંડ-માંડ પાર્સલ ખોલતા તેમાંથી બુંદીનું પેકેટ મળ્યું હતું.
