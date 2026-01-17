જુનાગઢમાં પરવીન બાબીનું જૂનું ઘર કોણે તોડ્યું? 200 વર્ષ જૂનો ડેલો તોડવામાં કોને રસ?
Parveen Babi House Demolition : જૂનાગઢમાં પરવીન બાબીનું ૨૦૦ વર્ષ જૂનું ઘર કોણે તોડી પાડયું? બાબી પરિવાર કે જૂનાગઢની સ્થાનિક નાગરિક સંસ્થાને ખબર નથી કે વિવાદિત માળખું કોણે તોડી પાડયું
Junagadh News : ભારત-પાકિસ્તાન ભાગલા સમયે તાણાવાણામાં ગૂંચવાયેલુ જુનાગઢ ફરી ચર્ચામાં આવ્યું છે. જુનાગઢમાં વિતેલા જમાનાની અભિનેત્રી પરવીન બાબીનું ઐતિહાસિક 200 વર્ષ જૂનું ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. પરવીન બાબીના ડેલા તરીકે ઓળખતા આ આવાસને આખરે કોણે તોડ્યું તે સળગતો સવાલ છે. આ જૂની હવેલીને કોણે તોડ્યું તેનો જવાબ તંત્ર પાસે પણ નથી.
પરવીન બાબી બોલિવુડની ફેમસ એક્ટ્રેસ રહી છે. પરવીન બાબીનું મુંબઈના તેના નિવાસસ્થાને નિધન થયું હતું. પરવીન બાબી તેના માતાપિતાના એકમાત્ર સંતાન હતા. તેથી તેમના મિલકતના સીધા વારસદાર કોઈ નથી. પરંતુ તેમના મોત બાદ તેમના પરિવારજનોએ મિલકત પર દાવો કર્યો છે. જુનાગઢમાં પરબીન બાબીનો ડેલો આવેલો છે, જે 54 રૂમ ધરાવે છે. પરિવારના કેટલાક લોકોએ જુનાગઢની મિલકત પર દાવો કર્યો છે.
આ વચ્ચે અચાનક પરવીન બાબીના ડેલાનું ડિમોલિશન થયેલું સામે આવ્યું છે. આ હેરિટેજ ઈમારતને તોડફોડ કરવામાં આવી છે. જોકે, આ હવેલી કોણે તોડી એ કોઈને ખબર નથી. એક તરફ, માલિકી માટે કાયદાકીય વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ કોણે આ હવેલી તોડી તે વિશે કોઈને ખબર નથી.
પરવીન બાબીની આ મિલકત સ્થાનિક વહીવટીતંત્રની કબજામાં છે. ત્યારે સમગ્ર મુદ્દે JMC કમિશનર તેજસ પરમારે કહ્યું હતું કે હવેલી સરકારના કબજા હેઠળ નથી અને તેના તોડી પાડવામાં વહીવટની કોઈ ભૂમિકા નથી.
તો સવાલ એ છે કે, આખરે આ હવેલી કોણે તોડી અને તેને તોડવા પાછળ શું હેતુ હોઈ શકે છે. કેટલાકનું કહેવું છે કે, આ હવેલી પારિવારિક વિવાદને પગલે જ કોઈના દ્વારા તોડી પાડવામાં આવી હોઈ શકે છે.
આ સાથે જ હરેટિજ હવેલીને નુકસાન કરવા બદલ કાયદાકીય પગલા લેવા જોઈએ, તેની માંગ પણ સ્થાનિકો દ્વારા કરવામાં આવી છે.
