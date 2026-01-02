આજથી સસ્તો થયો અદાણી CNG ગેસ, ભાવમાં ઘટાડો જાહેર, નવો ભાવ આજથી લાગુ
Adani CNG Price Down :સીએનજી ગેસ ભરાવનારા મુસાફરોને મોટી રાહત થઈ છે, CNGના ભાવમાં કિલોએ 1.21નો ઘટાડો નોંધાયો છે, નવો ભાવ 81.17 થયો છે, જે આજથી લાગુ કરાશે
Trending Photos
CNG Price Today અમદાવાદ : અદાણી દ્વારા વર્ષ 2025 CNG માં ચાર વખત વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જેના બાદ વર્ષની શરૂઆતમાં જ CNG ના ભાવમાં ઘટાડો થતા વાહનચાલકોને મોટી રાહત થશે. ખાસ કરીને રીક્ષાચાલકો પર ભારણ ઘટશે. વર્ષ 2026 ની શરૂઆતમાં જ CNG ગેસના ભાવમાં 1.21 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.
2025 માં CNG માં ભાવ વધ્યા હતા
2025 નું વર્ષ વાહનચાલકો માટે મોંઘવારીભર્યું રહ્યું હતું. વર્ષ 2025 માં અદાણીએ CNG માં ચાર વખત વધારો કર્યો હતો. જેને કારણે આ વર્ષમાં સીએનજી 3.40 રૂપિયા મોંઘું થયું હતું. પરંતું વર્ષ 2026 ની શરૂઆતમાં જ રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. વર્ષના આરંભે અદાણી CNG ના ભાવમાં 1.21 રૂપિયાના ઘટાડાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ અદાણી CNG નો નવો ભાવ 81.17 રૂપિયા થયો છે.
ક્યારે ક્યારે વધ્યો ભાવ
- 1 જુલાઈ, 2023 - 15 પૈસાનો વધારો
- 6 જુલાઈ, 2023 - 30 પૈસાનો વધારો
- 16 જુલાઈ, 2023 - 15 પૈસાનો વધારો
- 1 ઓગસ્ટ, 2023 - 15 પૈસાનો વધારો
- 2 ઓક્ટોબર, 2023 - 15 પૈસાનો વધારો
- 21 ફેબ્રુઆરી, 2024 - 1 રૂપિયાનો વધારો
- 3 ડિસેમ્બર, 2024 - 22 પૈસાનો વધારો
- 2 જાન્યુઆરી, 2025 - 1.50 રૂપિયાનો વધારો
- 2 ઓગસ્ટ, 2025 - 1 રૂપિયાનો વધારો
- તેના બાદ 1 જાન્યુઆરી, 2026 મા ભાવમાં 1.21 રૂપિયાનો ઘટાડો કરાયો
રીક્ષાચાલકોને રાહત મળશે
અદાણી CNG ના વધતા જતા ભાવને કારણે રીક્ષાચાલકોને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી હતી. આ કારણે રીક્ષા ચાલકોમાં રોષ પણ ફેલાયો હતો. રીક્ષા ચાલકોએ અનેકવાર સરકારમાં CNG ગેસમાં ભાવ ઘટાડવા અંગે રજૂઆત પણ કરી હતી. ત્યારે આખરે તેમની મહેનત રંગ લાવી છે. વર્ષની શરૂઆતમાં જ CNG ના ભાવમાં થોડી રાહત મળી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે