મુસાફરો ખાસ વાંચજો! અંબાજીમાં બસ સ્ટેશનનું સરનામું બદલાયું, જાણો નવું હંગામી બસ સ્ટેશન ક્યા બનાવાયું?

Ambaji Bus Stand: અંબાજીમાં રી-ડેવલોપિંગને લઈ હાલમાં બસ સ્ટેશન વાળી જગ્યા ખાલી કરવાની ફરજ પડતા નવો હંગામી એસટી બસ સ્ટેશન જૂની કોલેજમાં બનાવવામાં આવ્યુ છે. જેને લઇ આજે જિલ્લા વિભાગીય એસટી નિયમક કિરીટભાઈ ચૌધરી તેમજ એસટી વિભાગના જિલ્લા ટ્રાફિક ઓફિસર વિનુભાઈ ચૌધરીએ રીબીન કાપી નવા હંગામી બસ સ્ટેશનની શરૂઆત કરાવી હતી. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:15 PM IST

મુસાફરો ખાસ વાંચજો! અંબાજીમાં બસ સ્ટેશનનું સરનામું બદલાયું, જાણો નવું હંગામી બસ સ્ટેશન ક્યા બનાવાયું?

Ambaji Bus Stand: યાત્રાધામ અંબાજીમાં હવે એસટી બસ સ્ટેશનનું સરનામુ બદલાવ્યું છે. અંબાજીમાં રી-ડેવલોપિંગને લઈ હાલમાં બસ સ્ટેશન વાળી જગ્યા ખાલી કરવાની ફરજ પડતા નવો હંગામી એસટી બસ સ્ટેશન જૂની કોલેજમાં બનાવવામાં આવ્યુ છે. જેને લઇ આજે જિલ્લા વિભાગીય એસટી નિયમક કિરીટભાઈ ચૌધરી તેમજ એસટી વિભાગના જિલ્લા ટ્રાફિક ઓફિસર વિનુભાઈ ચૌધરી આ નવા હંગામી બસ સ્ટેશનમાં શાસ્ત્રો વિદ્યા પ્રમાણે હોમ હવન કરીને રીબીન કાપી નવા હંગામી બસ સ્ટેશનની શરૂઆત કરાવી હતી. 

હવેથી સ્થાનિક લોકો અને યાત્રિકોએ એસટી બસની સેવા લેવા ખેડબ્રહ્મા રોડ ઉપર પોલીસ સ્ટેશનની પાસે જૂની કોલેજ ખાતે જવું પડશે, એટલું જ નહીં મોડી સાંજે અંબાજીથી પાલનપુર જવા એક પણ એસટી બસની સુવિધા ન હતી. જેને લઇ અંબાજી મંદિરમાં સાંજની આરતી બાદ પાલનપુર જનારા મુસાફરોને ભારે હાલાકી ભોગવી પડતી હતી, તેનો પણ નિરાકરણ લાવી આ સાથે રાત્રીના સાડા આઠ કલાકથી પાલનપુર માટે અંબાજી એસટી બસ ડેપોથી બસની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું હતું. જેથી મંદિરની આરતીના સમય બાદ પણ પાલનપુર જનારા યાત્રિકો તેનો લાભ લઈ શકશે. 

જ્યારે હાલ તબક્કે રી-ડેવલોપિંગને લઈ હયાત બસ સ્ટેશન કાયમી ધોરણે ખસેડવામાં આવેલ છે, પણ હજી અંબાજીના કાયમી બસ સ્ટેશન માટેની સરકાર જગ્યા જ્યાં ફાળવશે ત્યાં કાયમી નવું બસ સ્ટેશન બનશે ત્યારે નવા બસ સ્ટેશન માટે અંબાજીની જૂની કોટેજ હોસ્પિટલમાં જગ્યા ફાળવવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરાઈ રહી છે.

અંબાજી એસટી બસ ડેપોમાં એસટી બસ ડીઝલ પણ અંબાજી ભરાઈ શકશે નહીં તેના બદલે અંબાજી આવતી તમામ બસો નજીકના એસટી ડેપો ખાતે ડીઝલ ભરાઈને અંબાજી આવવાનું રહેશે. જ્યારે હાલનું એસ.ટી વર્કશોપ પણ બંધ કરી અંબાજીના જનરલ હોસ્પિટલ પાસે એસટી વર્કશોપ ખસેડવામાં આવ્યું છે. 

