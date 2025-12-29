Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સૌરાષ્ટ્રમાં ‘હમ સાથ સાથ હૈ’ની હવા : ગણેશ ગોંડલ બાદ દેવાયત ખવડે પણ કર્યું સમાધાન

Ganesh Gondal And Devayat Khavad Settlement : ગણેશ ગોંડલ-રાજુ સોલંકીએ વેર ભૂલી સમાધાન કેમ કર્યું, તો હવે લોકસાહિત્યકાર દેવયત ખવડે પણ ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ સાથે સમાધાન કરી લીધું છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:00 PM IST

Gujarat Politics : હાલ એવું કહી શકાય કે, સૌરાષ્ટ્રમાં સમાધાનની હવા વહેતી થઈ છે. સમાધાન કરવામાં જ શાણપણ છે તેવું દેવાયત ખવડ અને ગણેશ ગોંડલ પણ સમજી ગયા છે. તો સામે પક્ષે પણ ભેદભાવો અને ભૂલચૂક માફ કરીને સમાધાન અપનાવી લેવામાં આવી રહ્યું છે. ગણેશ ગોંડલ બાદ હવે સાહિત્યકાર દેવાયત ખવડે પણ એક કેસમાં સમાધાન કરીને ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ સાથે હાથ મિલાવ્યા છે. 

દેવાયત ખવડનું ભગવંતસિંહ ચૌહાણ સાથે સમાધાન 
લોકસાહિત્યકાર દેવાયત ખવડને લઈને મોટા સમાચાર એ છે કે, દેવાયત ખવડ અને ભગવંતસિંહ ચૌહાણ વચ્ચે આખરે સમાધાન થઈ ગયું છે. થોડા સમય પહેલા સનાથલ ખાતે ડાયરા બાબતે માથાકૂટ બાદ દેવાયત ખવડ પર ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. તો થોડા દિવસ પહેલા ગીરસોમનાથમાં ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર હુમલાની પણ દેવાયત ખવડ પર ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જેના બાદ દેવાયત ખવડને પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી આપવી પડી હતી. પરંતું લોક કલાકાર દેવાયત ખવડ અને ધ્રુવરાજસિંહ વચ્ચે સમાધાન થયુ છે., બંનેએ એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી વિવાદનો અંત આણ્યો છે. બંને પક્ષે એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવીને દુશ્મનાવટ પૂરી કરી હતી અને વિવાદનો શાંતિપૂર્ણ રીતે અંત આવ્યો હતો. ભગવતસિંહ અને ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણની હાજરીમાં બંને પક્ષોએ એકબીજાનું મોઢું મીઠું કરાવીને જૂની અદાવત ભૂલાવી દીધી છે.  

સનાથલ ડાયરાથી શરૂ થઈ હતી બબાલ
આ સમગ્ર વિવાદના મૂળમાં એક ડાયરાનો કાર્યક્રમ હતો. મળતી માહિતી મુજબ, અમદાવાદના સનાથલ ખાતે 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ એક ડાયરો યોજાયો હતો, જેમાં દેવાયત ખવડ ગેરહાજર રહ્યા હતા. આ બાબતે ચૌહાણ પરિવાર અને ખવડ વચ્ચે મનદુઃખ થયું હતું અને બોલાચાલી બાદ મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. જે બાદ કથિત રીતે ખવડની ગાડી પર હુમલો થયો હતો. દેવાયત ખવડની કારના કાચ ફોડવામાં આવ્યા હતા. અને સામસામે પોલીસ ફરિયાદો પણ નોંધાઈ હતી. ત્યારબાદ સનાથલના ધ્રુવરાજસિંહ પર ગીરમાં 12 ઓગસ્ટે હુમલો થયો હતો. ત્યારબાદ કાયદાકીય લડાઈ પણ શરૂ થઈ હતી. બીજી તરફ, હુમલો કરનારા આરોપીઓમાંથી એક ભગવતસિંહે દેવાયત ખવડ વિરુદ્ધ ₹8 લાખની છેતરપિંડીની ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી.

ગણેશ ગોંડલે પણ કર્યુ હતું સમાધાન
હજી 24 ડિસેમ્બરના રોજ રાજુ સોલંકી અને જયરાજસિંહ જાડેજા વચ્ચે સમાધાન થયાની ખબર આવી હતી. જુનાગઢમાં રાજુ સોલંકીના પુત્ર અને ગણેશ જાડેજા વચ્ચે થયેલી બબાલ બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. મારામારીના કેસમાં ગણેશ જાડેજા જેલમાં પણ ગયા હતા. ત્યારે ગોંડલમાં ધારાસભ્યના બંગલા પર રાજુ સોલંકી અને જયરાજસિંહ વચ્ચે સમાધાન કરાયું હતું. દલિત સમાજના આગેવાનોની હાજરીમાં આ સમાધાન થયું હતું. 

બંને પક્ષે જેલવાસ બાદમાં સમાધાનનો રસ્તો
જયરાજસિંહ જાડેજાના પુત્ર ગણેશ ગોંડલ અને જૂનાગઢના દલિત આગેવાન રાજુ સોલંકીના પુત્ર સંજય સોલંકી વચ્ચે ગત મે મહિનામાં માથાકુટ થઈ હતી. આ બનાવ બાદ, જયરાજસિંહ તેમના પુત્રને બચાવવા અને રાજુ સોલંકી તેમના પુત્રને બચાવવા મેદાને પડ્યા હતા. બન્નેએ એકબીજા ઉપર આરોપ પ્રતિઆરોપ કર્યાં હતા. ગણેશ ગોંડલ મારામારી અને એટ્રોસિટી કેસમાં જેલમાં ગયો હતો તો બીજી તરફ રાજુ સોલંકી અને તેમના ટેકેદારો સામે ઓગસ્ટ 2025માં ગુજસીટોકનો ગુન્હો દાખલ કરીને સુરતની જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા હતા. જો કે હવે બન્ને વચ્ચે સમાધાન થયું છે. મે મહિના અને ઓગસ્ટમાં કરેલ જેલયાત્રાને ભૂલીને બન્ને જૂથે હસતા મોઢે એક બીજાને ગળે લગાવી વિવાદનો અંત લાવ્યા છે. જયરાજસિંહને ભેટીને રાજુ સોલંકીએ કહ્યું કે જયરાજસિંહ મારા મોટાભાઈ, મારા -બાપ છે. 

સમાધાનથી સુખદ અંત
બંને કેસમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી લડત બાદ સમાધાનથી સુખદ અંત આવ્યો છે. ફિલ્મોમાં જેમ ‘હેપ્પી એન્ડિંગ’ હોય છે, તેવી જ રીતે બંને કેસનું ‘હેપ્પી ધ એન્ડ’ થયો છે. કાયદાકીય લડત લડવા કરતા સમજદારી દાખવવી યોગ્ય છે તેવું બંને સમજી ગયા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દેવાયત ખવડ અને ગણેશ ગોંડલ મોટા નામ ગણાય છે. મહિનાઓ સુધી ચાલતા સંઘર્ષ, કાયદાકીય લડત અને જેલવાસ બાદ હવે સમજદારી દાખવવી યોગ્ય છે, તેવું આ બંને મોટા માથા પણ સમજી ગયા છે. 

