LPG બાદ હવે ઈંધણની અછત! ગુજરાતમાં પેટ્રોલ પંપો પર લાગ્યા 'નો સ્ટોક'ના બોર્ડ, જાણો ખરેખર શું છે સ્થિતિ
Gujarat Fuel Shortage: ઈરાન-ઇઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે ગેસ સિલિન્ડર મેળવવા ગેસ એજન્સીઓ બાદ હવે પેટ્રોલ પંપ ઉપર વાહનચાલકોની ઈંધણ પુરાવા માટે કતારો જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરામાં કેટલાક પેટ્રોલ પંપો સ્ટોક ન આવવાના કારણે બંધ થયા છે. મોટાભાગના શહેરમાં પેટ્રોલ પંપો પર 'નો સ્ટોક'ના બોર્ડ લાગી ગયા છે. જેના કારણે સામાન્ય જનતા અને વાહનચાલકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
- અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરામાં પેટ્રોલની ભારે અછત
- ગેસ બાદ હવે પેટ્રોલ પંપો પર ઈંધણ માટે વાહનચાલકોની અફરાતફરી
- પેટ્રોલની અછત નહીં છતાં અફવાને પગલે પેટ્રોલ પંપો પર લાગી લાંબી લાઈન
Gujarat Fuel Shortage: રાજ્યના મોટાભાગના શહેરોમાં સાદા પેટ્રોલનો જથ્થો ખૂટી પડ્યો છે. અનેક પેટ્રોલ પંપો બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જે પંપો કાર્યરત છે ત્યાં માત્ર પ્રીમિયમ અથવા પાવર પેટ્રોલ જ ઉપલબ્ધ છે. મોંઘા ભાવનું પાવર પેટ્રોલ પુરાવવા માટે પણ લોકો કલાકો સુધી લાંબી લાઈનોમાં ઉભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની છે કે, રસ્તામાં પેટ્રોલ ખૂટી જવાથી અને નજીકના પંપો બંધ હોવાથી અનેક વાહનચાલકો પોતાના વાહનોને ધક્કા મારીને પેટ્રોલ પંપ સુધી પહોંચી રહ્યા છે. કાળઝાળ ગરમીમાં પેટ્રોલ માટે ભટકવું લોકો માટે મુસીબત બની ગયું છે.
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષની સીધી અસર હવે ગુજરાતના જનજીવન પર જોવા મળી રહી છે. ગેસ એજન્સીઓ પર ભીડ વધ્યા બાદ હવે રાજ્યના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપો પર વાહનચાલકોની ભારે કતારો જોવા મળી રહી છે. યુદ્ધને કારણે આગામી સમયમાં ઈંધણની તંગી સર્જાશે અથવા ભાવમાં તોતિંગ વધારો થશે તેવી આશંકાએ લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે.
મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપો બંધ
અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરા જેવા મહાનગરોમાં કેટલાક પેટ્રોલ પંપો પર 'સ્ટોક નથી' ના બોર્ડ લાગી ગયા છે. સપ્લાય ખોરવાવાને કારણે અનેક પંપો બંધ રહેતા તેની સીધી અસર ચાલુ પંપો પર જોવા મળી રહી છે. જે પંપો ખુલ્લા છે, ત્યાં વાહનચાલકોનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે.
અફવાઓથી દૂર રહેવા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અપીલ
રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત વર્તાઈ રહી હોવાની સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી અફવા સંદર્ભે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે, રાજ્યમાં ઈંધણનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને નાગરિકોએ કોઈપણ પ્રકારની અફવાઓથી ગભરાવાની જરૂર નથી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આ બાબતે દર બે દિવસે આ બાબતનો ખાસ રિવ્યૂ લઈ રહ્યા છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના તમામ નાગરિકોને વિનંતી કરી છે કે, સોશિયલ મીડિયામાં વહેતી થતી ખોટી માહિતી કે અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવો અને આવી અફવાઓ ફેલાવવી પણ નહીં. તેમણે ભાર પૂર્વક જણાવ્યું કે, "રાજ્ય પાસે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં છે, માટે જનતાએ સંગ્રહખોરી કે પેનિક કરવાની કોઈ જરૂર નથી."
આજે ઈંધણના જથ્થા મુદ્દે એક મહત્વની બેઠક યોજાઈ
ઈંધણના સપ્લાય અંગે વિગતો આપતા તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આજે બપોરે જ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શનમાં ઈંધણ જથ્થાના મુદ્દે એક મહત્વની બેઠક યોજવામાં આવી હતી. રાજ્યના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર ઈંધણ નિયમિત રીતે મળી રહે તે માટે સતત રીવ્યુ લેવામાં આવી રહ્યા છે. જો ક્યાંય સપ્લાયમાં ટેકનિકલ કે અન્ય કોઈ ઇસ્યુ હશે તો તેની તાત્કાલિક નોંધ લઈને નિરાકરણ લાવવામાં આવશે.
સંઘવીએ જણાવ્યું કે, જો રાજ્યમાં ક્યાંય પણ ઈંધણની તંગી કે અફવા ફેલાવવાની જાણકારી મળે, તો તે મુદ્દે તત્કાલિક ધોરણે જરૂરી પગલાં લેવા માટે તંત્રને સજ્જ કરી દેવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં ઈંધણની વ્યવસ્થા સુચારુ છે અને તંત્ર પરિસ્થિતિ પર ઝીણવટભરી નજર રાખી રહ્યું છે.
અમદાવાદના પ્રહલાદનગર અને પાલડીમાં સ્થિતિ ગંભીર
અમદાવાદના પોશ ગણાતા પ્રહલાદનગર રોડ પર આવેલા શેલ (Shell) પેટ્રોલ પંપ પર ફોર-વ્હીલર વાહનોની અંદાજે 500 મીટર લાંબી લાઈનો જોવા મળી છે. આ સિવાય પાલડી સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ ટુ-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર ચાલકોની ભીડ ઉમટી પડી છે. લોકોએ પોતાનો નંબર આવવા માટે અડધા કલાકથી વધુ સમય સુધી રાહ જોવી પડી રહી છે.
એક સ્થાનિક પેટ્રોલ પંપ સંચાલકે જણાવ્યું કે, પહેલા લોકો 100, 200 કે 300 રૂપિયાનું પેટ્રોલ પુરાવતા હતા, પરંતુ હવે ગભરાટના કારણે દરેક વ્યક્તિ પોતાના વાહનની ટાંકી ફૂલ કરાવી રહ્યા છે.
ભરૂચમાં ભરબપોરે પેટ્રોલ ભરાવવા લોકોની લાઈનો લાગી
રાજ્યના અન્ય શહેરોની જેમ હવે ભરૂચમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના પુરવઠાને લઈને અફવાઓનું બજાર ગરમ થયું છે. ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધના કારણે સપ્લાય ખોરવાશે તેવી ચર્ચાઓએ જોર પકડતા ભરૂચના વિવિધ પેટ્રોલ પંપો પર વાહનચાલકોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી છે.
અછત વધુ ઘેરી બનશે તેવા ડરથી લોકો પોતાની જરૂરિયાત કરતા વધુ પેટ્રોલ ભરાવી રહ્યા છે. જેના લીધે પંપો પર ભારણ સતત વધી રહ્યું છે. અનેક પેટ્રોલ પંપો બંધ હાલતમાં છે. સાદા પેટ્રોલનો સ્ટોક ખાલી, પાવર પેટ્રોલની માંગમાં ઉછાળો. લાઈનોમાં ઉભા રહેવા છતાં અનેક લોકોને ખાલી હાથે પરત ફરવું પડી રહ્યું છે.
