/તેલ-ખાંડ બાદ હવે ડુંગળીએ વધારી ચિંતા, બજારમાં ભાવ આસમાને, છતાં ખેડૂતો ખાલી હાથે! આખરે કોણ કમાઈ રહ્યું છે અધધ નફો?

Onion Price Hike: તેલ, ખાંડ અને હવે ડુંગળી... સતત વધી રહેલા ભાવ વધારાએ ગૃહિણીઓની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. બજારમાં ડુંગળી 60થી 65 રૂપિયે કિલો વેચાઈ રહી છે. પરંતુ ખેડૂતો પાસેથી એ જ ડુંગળી માત્ર 37 રૂપિયે કિલોના ભાવે ખરીદવામાં આવી રહી છે.
ગુજરાતના સૌથી મોટા ડુંગળી માર્કેટ મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીની 20 કિલોની થેલી 791 રૂપિયામાં હરાજી થઈ રહી છે. એટલે કે ખેડૂતને પ્રતિ કિલો આશરે 37 રૂપિયા મળે છે. પરંતુ માર્કેટમાંથી બહાર નીકળતાની સાથે જ ડુંગળીનો ભાવ લગભગ બમણો થઈ જાય છે. તો આખરે ખેડૂતો અને ગ્રાહકો વચ્ચેનો આ મોટો નફો કોણ કમાઈ રહ્યું છે?
ભાવમાં હજુ વધુ વધારો થવાની શક્યતા
વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ હાલ ડુંગળીની ભારે અછત છે. વરસાદના અભાવે ખરીફ ડુંગળીનું વાવેતર હજુ શરૂ થયું નથી. બીજી તરફ ખરીફ પાકની આવક ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી પહેલાં થવાની નથી. અન્ય રાજ્યોમાં પણ સ્ટોક સીમિત હોવાથી આગામી દિવસોમાં ભાવમાં હજુ વધુ વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
વર્ષે ગુણવત્તા નબળી હોવાથી સ્ટોક ઓછો
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેનના જણાવ્યા પ્રમાણે, ગત સિઝનમાં લાલ ડુંગળીની 45 લાખ અને સફેદ ડુંગળીની 85 લાખ થેલીની આવક થઈ હતી. હાલમાં મેડામાલની આવક થઈ રહી છે, પરંતુ આ વર્ષે ગુણવત્તા નબળી હોવાથી સ્ટોક ઓછો રહ્યો છે. આગામી સમયમાં ડુંગળીની અછત વધુ ઘેરાશે અને ભાવ હજુ ઉછળી શકે છે.
કોના ખિસ્સામાં જઈ રહ્યો છે નફો?
બે વર્ષથી ખેડૂતોને સારા ભાવ મળતા હોવાનો દાવો વેપારીઓ કરે છે. સાથે જ ઈરાનથી આવતી ડુંગળી હોર્મુઝ સંકટને કારણે પ્રભાવિત થતાં સ્થાનિક બજારમાં સપ્લાય ઘટી છે. પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન યથાવત છે. ખેડૂતને માત્ર 37 રૂપિયા પ્રતિ કિલો અને ગ્રાહક પાસેથી વસૂલાય 65 રૂપિયા, તો આખરે આ અધધ નફો કોના ખિસ્સામાં જઈ રહ્યો છે? આ સવાલનો જવાબ શોધવો હવે જરૂરી બની ગયો છે.