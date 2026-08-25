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તેલ-ખાંડ બાદ હવે ડુંગળીએ વધારી ચિંતા, બજારમાં ભાવ આસમાને, છતાં ખેડૂતો ખાલી હાથે! આખરે કોણ કમાઈ રહ્યું છે અધધ નફો?

Onion Price Hike: ગરીબોની કસ્તૂરી કહેવાતી ડુંગળી આજે સામાન્ય માણસની પહોંચથી દૂર થતી જઈ રહી છે. રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. થાળીમાંથી ડુંગળી ગાયબ થવા લાગી છે. પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, ગ્રાહક મોંઘી ડુંગળી ખરીદે છે, છતાં ખેડૂતને તેનો યોગ્ય ભાવ કેમ નથી મળતો?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 25, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:15 PM IST
તેલ-ખાંડ બાદ હવે ડુંગળીએ વધારી ચિંતા, બજારમાં ભાવ આસમાને, છતાં ખેડૂતો ખાલી હાથે! આખરે કોણ કમાઈ રહ્યું છે અધધ નફો?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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