સુહાગરાતે જ પતિ 'સેક્સ ટોય' લઈને આવતા પરિણીતા ચોંકી! અમદાવાદ પૂર્વનો અજીબોગરીબ કિસ્સો!
Ahmdabad News: ઉત્તરપ્રદેશની 22 વર્ષીય યુવતીના લગ્ન ગત. એપ્રિલ મહિનામાં અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં રહેતા યુવક સાથે થયા હતા. લગ્નના બીજા જ દિવસે સાસુએ દહેજ ઓછુ લાવી છે તેમ કહીને પરિણીતા સાથે ઝઘડો કર્યો હતો. સુહાગરાતની રાત્રે પતિ સેક્સ ટોય લઈને આવ્યો હતો. આ જોઈને પરિણીતા રોષે ભરાઈને સેક્સ ટોયને લોકરમાં મૂકી દિધુ હતુ. પતિએ સેક્સ ટોય માંગતા પત્નીએ આપવાની ના પાડી દીધી હતી.
Ahmdabad News: શહેરમાં પૂર્વ વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં સુહાગરાતની રાત્રે પતિ સેક્સ ટોય લઈને આવતા પત્નીએ તેનો વિરોધ કર્યો અને તેને લોકરમાં મૂકી દીધું હતું. આ બાબતે પતિએ પત્ની સાથે ઝઘડો કરીને તેને માર માર્યો હતો. એટલું જ નહીં, લગ્ન બાદ દહેજ ઓછું લાવવાના મુદ્દે પણ સાસરિયાં દ્વારા પરિણીતાને ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો.
ઉત્તરપ્રદેશની 22 વર્ષીય યુવતીના લગ્ન ગત એપ્રિલ મહિનામાં અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં રહેતા યુવક સાથે થયા હતા. લગ્નના બીજા જ દિવસે સાસુએ દહેજ ઓછું લાવ્યું હોવાનું કહીને પરિણીતા સાથે ઝઘડો કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું.
સુહાગરાતની રાત્રે સેક્સ ટોય મુદ્દે બબાલ
પરિણીતાએ પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે, સુહાગરાતની રાત્રે પતિ સેક્સ ટોય લઈને આવ્યો હતો. આ જોઈને પરિણીતા રોષે ભરાઈ હતી અને તેણે તે સેક્સ ટોયને લોકરમાં મૂકી દીધું હતું. જ્યારે પતિએ તે સેક્સ ટોય પાછું માંગ્યું ત્યારે પત્નીએ આપવાની ના પાડી દીધી હતી. આ બાબતે પતિ ઉશ્કેરાઈ ગયો અને પરિણીતા સાથે ઝઘડો કરીને તેને માર માર્યો હતો. બાદમાં સાસુએ લોકર ખોલીને સેક્સ ટોય લઈ લીધું હતું.
તબીબી સારવારની વાત કરતાં ફરી ઝઘડો
ફરિયાદ અનુસાર, પતિ શારીરિક સંબંધ બાંધી શકતો ન હોવાથી પરિણીતાએ તબીબી સારવાર કરાવવા અંગે વાત કરી હતી, તો પતિએ ફરીથી તેની સાથે ઝઘડો કર્યો હતો. સાસુ-સસરા પણ હંમેશા તેમના દીકરાનું ઉપરાણું લઈને પરિણીતા સાથે ઝઘડા કરતા હતા. સતત થતા ત્રાસ અને મારઝૂડથી કંટાળીને પરિણીતા આખરે પિયર જતી રહી હતી. પરિણીતાએ તેના પતિ સહિત સાસરિયાંના ચાર શખ્સો સામે પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરેલુ હિંસા અને ત્રાસ અંગેની ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
