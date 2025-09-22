Prev
બાળકના પેટમાંથી કાઢ્યો વાળનો ગુચ્છો અને જૂતાની દોરી! આ દુર્લભ બિમારીનું શિકાર બન્યું 7 વર્ષનું બાળક

Ahmedabad Civil Hospital: અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સાત વર્ષના શુભમના પેટમાંથી વાળનો ગઠ્ઠો અને બૂટની દોરી કાઢવા માટે સફળ સર્જરી કરવામાં આવી. બાળક હવે સ્વસ્થ છે અને તેને રજા આપવામાં આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:01 PM IST

Ahmedabad Civil Hospital: અમદાવાદની સરકારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરોએ 7 વર્ષના છોકરાના પેટમાંથી વાળનો ગુચ્છો અને જૂતાની દોરી કાઢીને તેને નવજીવન આપ્યું છે. આ બાળક મધ્યપ્રદેશના રતલામનો રહેવાસી છે. હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ રાકેશ જોશીએ જણાવ્યું કે શુભમ છેલ્લા બે મહિનાથી સતત પેટમાં દુખાવો, ઊલટી અને વજન ઘટવાની સમસ્યાથી પરેશાન હતો. તેના માતા-પિતા પહેલાં તેને મધ્યપ્રદેશની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં તેને કોઈ રાહત મળી નહોતી.

તપાસ પછી ડૉક્ટરોએ સર્જરી કરી
શુભમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા પછી ડૉક્ટરોએ તેનું સીટી સ્કેન અને એન્ડોસ્કોપી કરાવી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તેના પેટમાં વાળનો એક ગુચ્છો અને જૂતાની દોરી ફસાયેલા છે. સિવિલ હોસ્પિટલના શિશુ રોગ વિભાગના વડા ડૉ. જોશીએ જણાવ્યું કે ડૉક્ટરોની ટીમે જટિલ લેપરોટોમી સર્જરી દ્વારા આ ગાંઠ કાઢી નાખી. સર્જરીના 7મા દિવસે ડાઈ ટેસ્ટ કરીને ખાતરી કરવામાં આવી કે પેટમાં કોઈ અવશેષ બાકી નથી.

મનોવૈજ્ઞાનિકની પણ મદદ લેવાઈ
હોસ્પિટલે શુભમને મનોચિકિત્સકને પણ મળાવ્યો, જેથી તે ભવિષ્યમાં આવી વસ્તુઓ ગળવાની આદત છોડી દે. ડૉક્ટરોએ કહ્યું કે આ બિમારીમાં બાળકો ઘણીવાર વાળ અથવા અન્ય નાની વસ્તુઓ ગળી જાય છે, જેને અટકાવવું જરૂરી છે.

શું છે ટ્રાઇકોબેઝોઅર રોગ?
ડૉ. જોશીએ જણાવ્યું કે શુભમને 'ટ્રાઇકોબેઝોઅર' નામની દુર્લભ બિમારી હતી. જેમાં બાળકો વાળ ગળી જાય છે. આ વાળ પેટમાં ફસાઈને ગાંઠ બનાવી દે છે. આ બિમારીના લક્ષણોમાં પેટમાં દુખાવો કે સોજો, ઊલટી, ભૂખ ન લાગવી, વજન ઘટવું અને કબજિયાતનો સમાવેશ થાય છે.

હોસ્પિટલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે હવે શુભમની હાલત સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે અને તેને રજા આપી દેવામાં આવી છે. ડૉક્ટરોનું કહેવું છે કે સમયસર યોગ્ય સારવાર અને માનસિક સલાહથી બાળકના સ્વાસ્થ્ય અને જીવન બંને સુરક્ષિત રહી શકે છે.
 

Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

