અમદાવાદીઓ માટે આનંદના સમાચાર, કાંકરિયાને મળશે નવી 'અટલ ટોય ટ્રેન'; ફલાવર શો હવે આ તારીખ સુધી માણી શકાશે
Ahmedabad News: શહેરના વિકાસ અને નાગરિકોની સુવિધામાં વધારો કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે તાજેતરમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં ટ્રાફિક સમસ્યાના નિવારણથી લઈને મનોરંજનના સાધનો સુધીના અનેક દરખાસ્તો પર મહોર મારવામાં આવી છે.
Trending Photos
Ahmedabad News: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં શહેરના વિકાસ અને સુવિધાને લઈને અનેક મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. જેમાં કાંકરિયાની લોકપ્રિય ટોય ટ્રેનથી લઈને ટ્રાફિક અને દબાણ હટાવવા સુધીના મુદ્દાઓ પર મહોર મારવામાં આવી છે.
કાંકરિયામાં 3.54 કરોડના ખર્ચે આવશે નવી 'અટલ ટોય ટ્રેન'
કાંકરિયા લેકફ્રન્ટની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓ અને બાળકો માટે ખુશીના સમાચાર છે. AMC દ્વારા 3.54 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બે નવી ટોય ટ્રેન ખરીદવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ ટ્રેન 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અભિયાન હેઠળ બનેલી હશે અને ડીઝલ એન્જિન ધરાવતી હશે. સાથે જ એકસાથે 150 મુસાફરો અને બાળકો સવારી કરી શકશે. જ્યારે જૂની ટ્રેન 28.70 લાખ રૂપિયાની કિંમતે પરત આપવામાં આવશે. આગામી છ મહિનામાં આ નવી ટ્રેન પાટા પર દોડતી જોવા મળશે.
ફલાવર શોની લોકપ્રિયતા: આવક અને મુદતમાં વધારો
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ચાલી રહેલા ફલાવર શોએ લોકપ્રિયતાના તમામ રેકોર્ડ તોડી દીધા છે. માત્ર ઉત્તરાયણ અને વાસી ઉત્તરાયણના બે દિવસમાં જ AMCને 1.60 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ છે. 14 જાન્યુઆરીએ 78,000 લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી, તેમાંથી AMCને 90 લાખ આવક થઈ છે અને 15 જાન્યુઆરીએ 73,000 લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી, તેમાંથી AMCને 70 લાખ આવકની થઈ હતી. 1 જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં 6 લાખ લોકોએ ફલાવર શો નિહાળ્યો છે, જેનાથી કોર્પોરેશનને 6 કરોડ રૂપિયાની કમાણી થઈ છે. જનતાના ભારે ઉત્સાહને જોતા ફલાવર શો હવે 29 જાન્યુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે, અગાઉની છેલ્લી તારીખ 22 જાન્યુઆરી સુધી ફલાવર શો ચાલવાનો હતો.
પાર્કિંગ મામલે કડક વલણ
શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા AMCએ કોમર્શિયલ એકમો માટે કડક આદેશ આપ્યા છે. હવેથી કોમર્શિયલ બિલ્ડીંગમાં આવતા મુલાકાતીઓ માટે પાર્કિંગની વ્યવસ્થા ફરજિયાત કરવાની રહેશે. જો મુલાકાતીઓના વાહનો બિલ્ડીંગની બહાર રોડ પર પાર્ક થયેલા જણાશે, તો તે કોમર્શિયલ એકમને સીલ કરવામાં આવશે.
જગન્નાથ મંદિર આસપાસથી દબાણ દૂર કરાશે
ભદ્ર પ્લાઝાની જેમ હવે જમાલપુર સ્થિત સુપ્રસિદ્ધ જગન્નાથ મંદિર આસપાસના વિસ્તારને પણ દબાણમુક્ત કરવામાં આવશે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ એસ્ટેટ વિભાગને આદેશ આપ્યા છે કે મંદિરની બહાર ઉભા રહેતા લારી-ગલ્લાના દબાણો તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવે અને ફરીથી દબાણ ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે