રીક્ષાવાળા કાકા જે ગેમ રમાડે છે રમવી નથી ગમતી...! આ શબ્દો સાંભળી માતાના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ
Girl Child Molested : 6 વર્ષની બે બાળાઓ ફોન પર વાત કરી રહી હતી કે રીક્ષાવાળા કાકા જે ગેમ રમાડે છે રમવી નથી ગમતી અને માતા સંભાળી જતા વિકૃતિનો પર્દાફાશ થયો હતો
Trending Photos
Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદના રામોલ પોલીસે એક એવા વિકૃત સ્કૂલ વર્ધી રીક્ષા ચાલકની ધરપકડ કરી છે, જે બાળક અને બાળકીઓ પાસે ગેમ રમાડવાના બહાને તેમની સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરતો હતો.
અમદાવાદ ની રામોલ પોલીસે કોની ધરપકડ કરી છે ?
અમદાવાદના રાજકુમાર અભિમન્યુ ઉર્ફે રાજુએ વિકૃતતાની તમામ હદને વટાવી દીધી છે. રાજુ રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ ખાનગી સ્કૂલમાં સ્કૂલવર્ધીનું એટલે બાળકોને શાળાએથી લેવા અને મૂકવા જવાનું કામ કરતો હતો. ત્યારે રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવા જ એક વાલીએ પૉક્સો એક્ટ હેઠળની ફરિયાદ વિકૃત રીક્ષા ચાલક રાજકુમાર અભિમન્યુ રાજપૂત સામે નોંધાવી છે. જેના પગલે રામોલ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
આરોપી બાળકો સાથે શું ગંદુ કામ કરતો હતો
મહિલા વાલીએ ફરિયાદમાં જે કહ્યું તે સાંભળી ખુદ રામોલ પોલીસ ચોંકી ઉઠી હતી. કેમ કે આ વિકૃત રાજકુમાર અભિમન્યુ રાજપૂત ઉર્ફે રાજુ છેલ્લાં 22 વર્ષથી રીક્ષા ચલાવવાનું કરે છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી 12 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળક અને બાળકીને સ્કૂલથી લઈ જવા અને પરત ઘરે મૂકવા સામે જ્યારે પણ સમય મળી જતો હતો ત્યારે ત્યારે બાળકી અને બાળકોને અલગ અલગ વિકૃત રમત રમાડતો હતો.
કેવી કેવી વિકૃત ગેમ રમાડતો હતો
આ રમતો કોઈ સામાન્ય ન હતી, તે પોતે ઉત્તેજિત થઈ શકે કે એવી રમતો બાળકીઓને રમાડતો હતો. એટલું જ નહિ, તે બાળકોને અશ્લીલ વીડિયો દેખાડતો અને વીડિયોમાં જે અશ્લીલતા દેખાતી હોય તેવી જ પોતાની સાથે કરવા માટે કહેતો અને આના બદલામાં આરોપી ચોકલેટ આપવાની કે અન્ય વસ્તુ આપવાની લાલચ આપતો હતો અને બાળકો પાસે આવું વિકૃતિભર્યું ગંદુ કામ કરાવતો હતો.
કઈ રીતે સમગ્ર આ ગંદુ કામ બહાર આવ્યું
ત્યારે વિકૃત આરોપી રાજકુમાર અભિમન્યુ રાજપૂત ઉર્ફે રાજુભાઈની કરતૂત કઈ રીતે બહાર આવી એ જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. 6 વર્ષીય બે બાળા પોતાના માતાના મોબાઈલમાંથી એક બીજી બાળકી વાત કરી રહી હતી કે રીક્ષાવાળા રાજુ કાકા જે રમત રમાડે છે એ મને રમવી નથી ગમતી અને આ વાત જ બાળકીના માતાને કાને પડી હતી. ત્યાર બાદ બાળકીની માતાએ બાળકીની વધુ પણ પૂછ કરી હતી. જેમાં વિકૃત રીક્ષાવાળો રાજકુમાર અભિમન્યુ રાજપૂતની કાળી કરતૂતો બહાર આવી ગઈ હતી અને રામોલ પોલીસનો સંપર્ક કરીને ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ફરિયાદ બાદ વિકૃત આરોપી રાજકુમાર અભિમન્યુ રાજપૂત ઉર્ફે રાજુની ધરપકડ કરી છે. આરોપી જે રૂમાલમાં કાણું પાડીને ગેમ રમાડતો, તે રૂમાલ અને રીક્ષા કબજે કરાઈ છે. સાથે જ 7 બાળકોના નિવેદન નોંધતા તેમાં પણ આરોપીની કાળી કરતૂતનો ખુલાસો થયો છે. ત્યારે આ સહિતા કેટલાક બાળકો સાથે આવું ગંદુ કામ કર્યું છે તેને લઈને રામોલ પોલીસે વધુ બાળકોના નિવેદન નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ ઘટના બાળકોના માતા પિતા માટે લાલાબતી સમાન કિસ્સો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે