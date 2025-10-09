Prev
લોકોમાં નથી રહ્યો અમદાવાદ પોલીસનો ડર! જાહેરમાં વધુ એક યુવકને રહેંસી નંખાયો

Ahmedabad Crime News : જન્મદિવસે જ યુવકને રહેંસી નાંખ્યો. અમદાવાદ શહેરમાં એક જ દિવસમાં બે યુવકની સામાન્ય બાબતે હત્યા, ગુનાને અંજામ આપી આરોપીઓ ફરાર

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 09, 2025, 04:27 PM IST

લોકોમાં નથી રહ્યો અમદાવાદ પોલીસનો ડર! જાહેરમાં વધુ એક યુવકને રહેંસી નંખાયો

Ahmedabad News : ગુજરાતમાં ગુનાખોરીએ માઝા મૂકી છે. અમદાવાદ તો જાણે ક્રાઈમ કેપિટલ બન્યું છે. અમદાવાદમાં એક દિવસમાં બે હત્યા ચકચાર મચી ગઈ છે. ગુજરાતમાં ક્રાઈમની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં કાયદો વ્યવસ્થા સામે સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. જાહેર રસ્તાઓ ખુલ્લેઆમ અપરાધીઓ બેખૌફ ફરી રહ્યાં છે. જાણે ગુનેગારોને પોલીસનો કોઈ ડર નથી રહ્યો. હોસ્પિટલ, સ્કૂલ, કૉલેજ, જાહેર રસ્તા પર મારામારી થઈ રહી છે. બેફામ બનેલા ગુંડાઓને ક્યારે સબક શીખવાડવામાં આવશે. 

અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં ગુનેગારોએ માઝા મૂકી છે. ફરી એકનાર રાણીપ વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના લીરે લીરા ઉડ્યા છે. ગત રાત્રિના સમયે ખુલ્લામાં એક યુવકની નિર્દયીપૂર્ણ હત્યા કરવામાં આવી છે. યુવકનો જન્મદિન જ બન્યો તેનો આખરી દિવસ બન્યો છે. રાણીપમાં આવેલ 'અંધ કલ્યાણ કેન્દ્ર'ની સામે નરેશ ઠાકોર નામના યુવક પર છરીથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. કાળી ગામના રહેવાસી યુવક નરેશ ઠાકોરને રસ્તા પર છરીના ઘા મારવામાં આવ્યા હતા. 

બન્યું એમ હતું કે, મૃતક નરેશનો જન્મદિન હતો, જે નિમિતે જમવા જવાનું આયોજન હતું. અન્ય બે મિત્રો દિલીપ અને અભિષેક વચ્ચે જમવા જવા મામલે બોલાચાલી થઈ હતી. બંને વચ્ચે સમાધાન કરાવવા મૃતક નરેશે અન્ય મિત્રોને બોલાવ્યા હતા. જ્યાં જૂની 10000 રૂપિયાની લેતી-દેતીમાં બબાલ વધુ વધી જેમાં આરોપીઓ છરીથી હુમલો કર્યો હતો. 

આ મામલે અમદાવાદ ઝોન-2 ના ડીસીપી ભરત રાઠોડે જણાવ્યું કે, યુવકની હત્યા કર્યા બાદ આરોપી પ્રેમ ઉર્ફે હુડો ઠાકોર, રિતિક ઠાકોર, રિતિક સાગરા, સુમિત રજક ફરાર થઈ ગયા છે. સમગ્ર ઘટનામાં આરોપીઓને પકડવા માટે જુદી જુદી ટીમો બનાવાઈ છે. ગંભીર હાલતમાં નરેશને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો. હોસ્પિટલ ખસેડતા સારવાર દરમિયાન યુવકનો જીવ ગયો હતો. 
 
પ્રાથમિક તપાસમાં જૂની અદાવતને કારણે નરેશની હત્યા થઈ હોવાનું અનુમાન છે. આરોપીઓ લૂંટ અને મારામારીના ગુના દાખલ થયેલા છે. હાલ રાણીપ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી કેસની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Ahmedabadcrime newsઅમદાવાદક્રાઈમ સમાચાર

