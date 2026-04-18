અમદાવાદ : ઢોંસાના ખીરાથી બાળકીના મોત કેસમાં મોટો ટ્વીસ્ટ, FSL રિપોર્ટમાં કંઈ ન મળતા પોલીસ પણ કન્ફ્યૂઝ!

ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratઅમદાવાદ : ઢોંસાના ખીરાથી બાળકીના મોત કેસમાં મોટો ટ્વીસ્ટ, FSL રિપોર્ટમાં કંઈ ન મળતા પોલીસ પણ કન્ફ્યૂઝ!

Ahmedabad Dosa Batter Death FSL Report Finds : અમદાવાદના ચાંદખેડામાં ખીરું ખાવાથી બે બાળકીના શંકાસ્પદ મોત કેસમાં FSLનો રિપોર્ટ આવી ગયો છે. બાળકીના શરીરમાં કોઈ શંકાસ્પદ પદાર્થ મળ્યો નથી. જેથી અમદાવાદ પોલીસ માટે આ કેસ ઉકેલવો મોટો પડકાર બની ગયો છે, આખરે બાળકીઓના મોત કેમ થયા છે. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:58 PM IST
  • ચાંદખેડા બાળકીઓના FSL રિપોર્ટમાં કંઈ ન આવ્યું
  • હવે સિવિલના ડોક્ટરો જણાવશે મોતનું કારણ
  • બાળકીઓના મોતનું રહસ્ય હજી નથી ઉકેલાયું
  • ઢોંસાના ખીરા બાદ હવે 'ડાયરી' પર પોલીસની નજર

Ahmedabad Chandkheda Infant Deaths With Dosa Batter : અમદાવાદના ચાંદખેડામાં ઢોંસાના ખીરાથી બાળકીઓના શંકાસ્પદ મોત કેસમાં મોટો વળાંક આવ્યો છે. બંને બાળકીઓનો FSLનો રિપોર્ટ આવી ગયો છે. જોકે, FSL રિપોર્ટમાં કંઈ પણ શંકાસ્પદ જણાઈ આવ્યું નથી. ત્યારે હવે જો બાળકીના મોત કેવી રીતે થયા છે તે કારણ જાણવું ચાંદખેડા પોલીસ માટે મોટો પડકાર છે. જોકે, બાળકીના મોત ઢોંસાના ખીરાથી થયું છે કે નહિ તે સિવિલ હોસ્પિટલના રિપોર્ટ સ્ટડી બાદ જ કહી શકાશે. 

બાળકીના મોત અને ઢોંસાના ખીરાનું કોઈ કનેકશન છે?
ચાંદખેડામાં બે બાળકીઓના મોતનો મામલામાં આજે ચાંદખેડા પોલીસને fsl રિપોર્ટ મળી ગયો છે. જોકે fsl રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પણ હજુ બાળકીઓના મોતનું કારણ અકબંધ રહ્યું છે. કારણ કે, Fsl રિપોર્ટમાં કંઈ ન આવ્યું હોવાની ચર્ચા છે. હાલ બને બાળકીઓના ખીરામાંથી બનાવેલ ઢોંસા ખાધા બાદના મોતનું કારણ હજુ પણ અકબંધ છે. જો બાળકીના મોત અને ઢોંસાના ખીરાનું કોઈ કનેકશન નથી તે સામે આવી ગયું છે.

મોતનું કારણ હજી અકબંધ, પોલીસે જાહેર કરી પ્રેસનોટ 
ચાંદખેડા પોલીસ દ્વારા આ અંગે માહિતી આપવામાં આવી કે, ચાંદખેડા પોસ્ટે અકસ્માત મોત નં. 29/2026 BNSS 194 ના કામે મરણ જનાર બંન્ને બાળકીઓ નામે મિસ્ટી ઉંમર - 3 તેમજ રાહા ઉંમર - અઢી માસ નાઓના PM દરમિયાન લીધેલ વિસેરા સેમ્પલ નો ફોરેન્સિક સાયન્સનો રિપોર્ટ આજરોજ આવેલ છે અને આ રિપોર્ટ આ કામે PM કરનાર પેનલ ડોક્ટર તરફ મોકલી આપવા કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. આ બાબતે ડૉક્ટર તરફથી "ફાયનલ કોઝ ઓફ ડેથ " આવ્યા બાદ આગળની જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને તે અંગે આપ સર્વે ને જાણ કરવામાં આવશે.

પોલીસ રિપોર્ટને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્ટડી માટે મોકલશે 
જોકે પોલીસ fsl રિપોર્ટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્ટડી માટે મોકલાવશે તેવું જાણવા મળ્યું છે. આ સાથે જ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વધુ કેટલાક રિપોર્ટ સાથે fsl રિપોર્ટ મેચ કરી કારણ જાણવા પ્રયાસ કરાશે. સિવિલ હોસ્પિટલની પ્રોસેસ બાદ વધુ વિગત જાણી શકાશે. 

જોકે, માતા પિતા પણ બાળકીએ ખીરામાંથી બનાવેલ ઢોંસા ખાધા બાદ તબિયત બગતા ઘટના બની હોવાનું નિવેદન આપી રહ્યાં છે. પોલીસે આખા પરિવારની પૂછપરછ કરી હતી, જેમાં માતાપિતાએ દીકરીઓના મોત ઢોંસાના ખીરાથી થયુ હોવાની વાત કરી રહ્યાં છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં મારુતિ પ્લાઝા સોસાયટીમાં રહેતા વિમલ પ્રજાપતિ ત્યાંની સ્થાનિક ઘનશ્યામ ડેરીમાંથી ઢોંસાનું ખીરું લાવ્યા હતા. જેના બાદ આખા પરિવારની તબિયત લથડી હતી. વિમલ પ્રજાપતિ અને તેમના પત્ની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મોકલાયા હતા. તો તેમની દીકરી રાહા (ત્રણ મહિના) અને મીસરી (ચાર વર્ષ) નું મોત નિપજ્યું હતું. સમગ્ર મામલો બહાર આવતા પોલીસે 7 એપ્રિલના રોજ ત્રણ મહિનાની રાહાનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો અને એફએસએલ રિપોર્ટ માટે મોકલ્યો હતો. 

પત્નીની ડાયરી પર પોલીસને શંકા
બાળકીઓના મોતનું કારણ હજી અકબંધ છે. પરંતું આ વચ્ચે પોલીસને તપાસમાં પ્રજાપતિ પરિવારમાંથી મળેલી ડાયરી શંકા ઉપજાવે તેવી છે. ખાસ કરીને આ ડાયરીના લખાણ વધુ શંકા ઉપજાવે છે. જેમાં વિમલ પ્રજાપતિની પત્નીએ પુત્ર પ્રાપ્ર્તિ માટે પ્રાર્થના કરી હોવાનો ઉલ્લેખ મળ્યો છે. તેણે દીકરા માટે શિવ મંદિરની માનતા પણ રાખી હતી. જોકે, આ ડાયરી કયા સમયની છે, રાહાના જન્મ પહેલાની છે કે, પછીને તે દિશામાં પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. 

author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

