ઢોંસાના ખીરાથી બે બાળકીના મોતની ઘટના : અઢી મહિનાની બાળકીના મોત સાથે ઢોંસાના ખીરાનું શું કનેક્શન?
Chandkheda Infant Deaths With Dosa Batter : અમદાવાદના ચાંદખેડામાં શંકાસ્પદ હાલતમાં એક જ પરિવારની બે બાળકીના મોત થયા છે. બે દિવસ પહેલા ઢોંસા ખાવાના કારણે પરિવારની તબિયત બગડી હતી. સારવાર દરમિયાન બે બાળકીના મોત થયા છે, તો માતા-પિતાની હાલત ગંભીર છે. હાલ જે ડેરીમાંથી ખીરુ ખરીદાયું હતું, ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે
Trending Photos
Ahmedabad News : અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં વિચિત્ર ઘટના સામે આવી છે. બે દિવસ અગાઉ પરિવારે ઢોંસા બનાવવા માટેનું ખીરું બજારમાંથી મંગાવ્યું હતું. ઢોંસા બનાવીને ખાધા બાદ 3 મહિના અને 4 વર્ષની બે માસૂમ બાળકીઓના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. તો દંપતી હાલ ખાનગી હોસ્પિટલમાં જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યું છે. સમગ્ર મામલે ફૂડ કોર્પોરેશન ડિપાર્ટમેન્ટ અને સ્થાનિક આરોગ્ય તંત્ર ચૂંટણીના કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત જોવા મળ્યું. દંપતીની દરકાર લેવાની તસ્દી સુદ્ધા તંત્ર ઘ્વારા લેવામાં આવી નથી. બે માસુમ દીકરીઓના મોતથી પરિવારમાં આક્રંદ છવાયો છે. તો બીજી તરફ, ચાંદખેડા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. પરંતું શું સવાલ છે કે, શું ઢોંસાનું ખીરું કોઈનો જીવ લઈ શકે છે?
અમદાવાદમાં ચાંદખેડામાં ઘનશ્યામ ડેરી પરથી ખરીદેલા ખીરામાંથી બનાવેલા ઢોંસા આરોગતા એક પરિવારની બે નાની બાળકીઓના મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે કે માતા પિતા સારવાર હેઠળ છે. 1 એપ્રિલના રોજ પરિવારે ખીરું ખરીદ્યુ હતું. આ ઘટના બાદ પરિવારે જ્યાંથી ખીરું ખરીદ્યું હતું, તે ડેરી આજે બંધ જોવા મળી છે. ડેરી પાસેના સ્થાનિકોએ આ પ્રથમ કિસ્સો બન્યો હોવાનું જણાવ્યું.
આવી ઘટના પહેલીવાર જોઈ - સ્થાનિકો
ડેરી પર આવતા લોકો સાથે z 24 કલાકે વાત કરી તો તેઓએ ડેરી બન્યા બાદ આ પ્રકારનો પ્રથમ કિસ્સો બન્યા હોવાનું જણાવ્યું. સ્થાનિકોએ કહ્યું કે, આ ડેરી પરથી અનેક વાર ખીરું સાથે અનેક વસ્તુ ખરીદી પણ કયારેય આવું બન્યું નથી. આ પ્રકારના પ્રથમ કિસ્સાને લઈને લોકોએ પણ તપાસની માંગ કરી છે.
બીજા ગ્રાહકોને તો કંઈ ન થયું - ડેરીના સંચાલક
તો Z 24 કલાકે ઘનશ્યામ ડેરી સંચાલક સાથે ખાસ વાત કરી. ડેરીના સંચાલક કેતન પટેલ અને વિપુલ પટેલે જણાવ્યું કે, 1 તારીખે સાંજે 7 વાગે ભાઈ 3 કિલો ખીરું લઈ ગયા હતા. તેના બાદ 3 તારીખે મહિલા ખીરું પરત આપવા આવે છે અને અમને ફૂડ પોઝનિંગની જાણ થાય છે. 3 kg માંથી 2 kg 720 ગ્રામ ખીરું પરત આપે છે. 1 તારીખે જ 80 કિલો ઉપરનો ખીરાનો લોટ અમારી પાસેથી લોકો લઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં cctv આધારે બીજા ગ્રાહકોની પણ તપાસ કરી કોઈને પણ કઈ નહિ થયાનું સામે આવ્યું. એક લોટ ફ્રિજમાં 3 દિવસ સુધી સારો રહી શકે છે. પરિવારને અમારા ખીરુંથી કઈ નહિ થયું હોય.
બાળકીના મોતની ઘટના સામે આવ્યા બાદ ડેરી પર લાગેલા સીસીટીવીની તપાસ કરવામાં આવી હતી. Cctv ના આધારે અન્ય ગ્રાહકે એ જ લોટનું ખીરું લઇ ગયા તેની તપાસ કરાઈ. તપાસમાં ડેરી સામે આવેલ દુર્ગા ચોકના એક ગ્રાહક ખીરું લઈ ગયાનું સામે આવ્યું. આ ગ્રાહકના ઘરે જઈ તપાસ કરતા ગ્રાહકે એ જ દિવસે 1 તારીખે ખીરું લઈ ઢોંસો બનાવી પરિવારે ખાધો અને તેમાં તેમને કઈ નહિ થયાનું આપ્યું નિવેદન આપ્યું.
જોકે જે ઘટના સામે આવી તેમાં અઢી મહિનાની બાળકી ખીરું કે ઢોંસો કેમ ખાઈ શકે તે પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર, નવજાત બાળકને છ મહિના સુધી કોઈ પણ ખોરાક આપી શકાતો નથી. તો પછી અઢી મહિનાની બાળકીનું મોત ઢોંસાના ખીરાથી કેવી રીતે થઈ શકે તે મોટો સવાલ છે.
ઘટના સામે આવ્યા બાદ amc ફૂડ વિભાગ અને પોલીસ વિભાગ કામે લાગ્યું છે. ખીરું ખરીદવાથી ઘટના સામે આવી, ત્યાં સુધીની ટાઈમ લાઈન પ્રમાણે તપાસ શરૂ કરાઈ છે. ફૂડ વિભાગ દ્વારા પરત અપાયેલા ખીરુંના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસ વિભાગ પર fsl દ્વારા તપાસ કરશે. ખીરાના રિપોર્ટમાં ખરેખર ખીરાથી ઘટના બની કે અન્ય કારણ તે જાણી શકાશે.
પિતાની તબિયત બગડી, છતાં માતાએ ખીરાનો ઉપયોગ કેમ કર્યો?
અઢી મહિનાની બાળકી કેમ ખીરું કે ઢોંસો ખાય, પિતાએ પહેલા ખાધું અને તબિયત બગડી તે વાત બાદ બીજાને કેમ ખાવા દીધું. 3 kg માંથી 300 ગ્રામ ખીરું બધાને કઈ રીતે ખીરું પૂરું પડ્યું, એજ ખીરું બીજા લઈ ગયા તેમને કઈ ન થયું તો એ પરિવારને જ કેમ એમ થયું. બાળકીના પિતા lic એજન્ટ હોવાનું સામે આવ્યું તો તેની કોઈ બાબત હતી કે જેના કારણે પિતાએ ખીરુંમાં કોઈ વસ્તુ નાખી ખવડાવી કે કેમ? અલગ અલગ પાસા સાથે પોલીસની તપાસ શરૂ કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે