ટ્રાફિક સિગ્નલ કે મંદિરોમાં ભીખ માંગતા બાળકો જોવો તો કરો મદદ, આજથી ચાલશે સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ
Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ઠેર–ઠેર સિગ્નલો પર ભીખ માગવા માટે ઉભા રહેતા બાળકોને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં ભિક્ષાવૃત્તિ અટકાવવા માટે સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જી હા...બાળકોને બચાવવા અને શોષણ મુક્ત સમાજનું નિર્માણ કરવા માટે આજથી 5 દિવસીય ભિક્ષાવૃત્તિ વિરોધી ઝુંબેશનો પ્રારંભ કરવામાં આવનાર છે.
Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેર પોલીસે આજે એક અત્યંત સંવેદનશીલ અને મહત્ત્વપૂર્ણ પાંચ-દિવસીય ઝુંબેશનો પ્રારંભ કર્યો છે. આ ખાસ ઝુંબેશનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શહેરમાં શંકાસ્પદ સંગઠિત ભિક્ષાવૃત્તિના નેટવર્ક પર કડક કાર્યવાહી કરવાનો અને રસ્તાઓ પર શોષણનો ભોગ બની રહેલા અસહાય બાળકોને તાત્કાલિક બચાવવાનો છે.
પોલીસ કમિશ્નરની કચેરી દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન મુજબ આ ઝુંબેશ બાળકોના જીવન અને ભવિષ્યની સુરક્ષા માટે એક મોટું પગલું છે. ઘણીવાર આ બાળકોને ફરજિયાતપણે ભીખ માંગવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે છે અને તેઓ શોષણનો ભોગ બને છે.
સંયુક્ત ઓપરેશન અને પુનર્વસન
આ સંવેદનશીલ ઓપરેશનમાં શહેર પોલીસની વિશેષ ટીમો અને બાળ કલ્યાણ વિભાગ (Child Welfare Department)ની ટીમો મળીને સંયુક્ત રીતે કામ કરી રહી છે. આ ટીમોનું લક્ષ્ય શોષિત બાળકોની તાત્કાલિક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને તેમનું યોગ્ય પુનર્વસન કરીને તેમને સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનોમાં ખસેડવાનું છે.
નાગરિકોને સહયોગ માટે અપીલ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ જાહેર જનતાને આ પવિત્ર કાર્યમાં સહયોગ કરવા માટે હૃદયપૂર્વક અપીલ કરે છે. જો તમે તમારા વિસ્તારમાં અથવા રસ્તા પર કોઈ બાળક કે કોઈ અસહાય વ્યક્તિનું ભિક્ષા માટે શોષણ થતું જુઓ, અથવા કોઈ સંગઠિત ભિક્ષાવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ શંકાસ્પદ લાગે, તો કૃપા કરીને તાત્કાલિક પોલીસને તેની જાણ કરો. તમારું એક પગલું એક બાળકના જીવનને સુરક્ષિત કરી શકે છે.
જાણ કરવા માટેના મહત્ત્વપૂર્ણ નંબરો
- પોલીસ ઇમરજન્સી/કંટ્રોલ રૂમ નંબર
- ઇમરજન્સી પ્રતિભાવ/૧૧૨ ડાયલ કરો
- પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ/૧૦૦ ડાયલ કરો
