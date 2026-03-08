Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratWomens Day 2026: સિવિલમાં દર્દીઓ જેમનું સરનામું શોધતા આવે છે તેવા મહિલા તબીબ ડો.રીમા જોશીની કહાની

Womens Day 2026: સિવિલમાં દર્દીઓ જેમનું સરનામું શોધતા આવે છે તેવા મહિલા તબીબ ડો.રીમા જોશીની કહાની

International Womens Day 2026: આજે આંતરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર વાત કરીએ એ મહિલાની, જે સરકારી નોકરીમાં ડ્યુટી પૂરી કર્યા બાદ પણ સેવા આપે છે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો.રીમા જોશીની આ અનોખી કામગીરીને સલામ છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 08, 2026, 10:37 AM IST

Trending Photos

Womens Day 2026: સિવિલમાં દર્દીઓ જેમનું સરનામું શોધતા આવે છે તેવા મહિલા તબીબ ડો.રીમા જોશીની કહાની

Ahmedabad News સપના શર્મા/અમદાવાદ : આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી વિશ્વભરમાં થઈ રહી છે. મહિલાઓ આજે ન માત્ર પોતાને સશક્ત બનાવી રહી છે. પરંતુ સમાજમાં પણ મહત્વનો ફાળો આપી એક ઉન્નત સમાજની દિશા ગઢી રહી છે. આવી જ કામગીરી સિવિલ હોસ્પિટલના સ્કીન ડિપાર્ટમેન્ટમા કામ કરતા સિનિયર ડોક્ટર રીમા જોશી કરી રહ્યા છે.

ડ્યુટી બાદ પણ આપે છે સેવા 
સામાન્ય રીતે કોઈ પણ સરકારી ડોક્ટરની સેવા દર્દીને સારવાર આપ્યા બાદ ડ્યુટી પૂરી થઇ જતી હોય તેવું માનવામાં આવે છે. પરંતુ ડોક્ટર રીમા જોશી એક સ્ટેપ વધુ આગળ વધીને કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ લેપ્રસીના દર્દીઓની સારવાર કરે છે. ઘણી વખત લેપ્રસીના કારણે દર્દીના શરીરના કેટલાક ભાગમાં લકવા જેવી સ્થિતિ બની જાય છે. જેથી દવાઓનો કોર્સ કર્યા બાદ પણ તે રોજબરોજની કામગીરી નથી કરી શકતો. એવામા જરૂર હોય છે કે તેઓ પોતાનું પેટ ભરી શકે તે માટે આજીવિકા મેળવે, તેઓ પોતાની રોજબરોજની ક્રિયા કરી શકે. 

Add Zee News as a Preferred Source

માત્ર સારવાર જ નહિ, દર્દીને રોજગારી માટે પણ મદદ કરે છે 
સારવાર બાદ દર્દીઓ આજીવિકા પણ મેળવી શકે તે માટે ડૉ. રીમા સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનો સંપર્ક કરે છે જેથી ગરીબ દર્દીઓ કે જેઓ મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનથી સિવિલ હોસ્પિટલમા સારવાર લેવા આવે છે તેમના ટ્રેનનું ભાડુ, દર્દીઓ રોજીરોટી મેળવી શકે તે માટે વહીલ્ચેર, લારી જેવી વસ્તુઓ આપે છે. જેથી તેમની સારવારની સાથે તેમના રોજિંદા જીવન ઉપર પણ સારી અસર થાય.

આ પણ વાંચો : 

લેપ્રસીની વેક્સીન દર્દીઓને મફત મળે તેનો પ્રયાસ ચાલુ...
આજદિન સુધી કોઈ પણ સરકારી હોસ્પિટલમા લેપ્રસીની વેક્સીન મફત મળતી નથી. પરંતુ રીમા જોશીએ આ વેક્સીન મફત સિવિલ હોસ્પિટલમા મળે તે માટેના રિસર્ચ ઉપર તેઓ કામ કરી રહ્યા છે. સરકારની જ એક યોજનામાં તેમણે પોતાનો રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ મોકલાવ્યો છે. જેને મંજૂરી મળવાની શક્યતાઓ પણ જોવાઈ રહી છે. સરકારની મંજૂરી બાદ લેપ્રસીની વેક્સીન દર્દીઓને મફતમાં મળતી શરુ થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Women' Daycivil hospitalસિવિલ હોસ્પિટલમહિલા દિવસ

Trending news