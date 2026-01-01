અમદાવાદમાં કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર મોટી દુર્ઘટના : પાંચમા માળથી 3 મજૂર પટકાયા, બેના મોત
Ahmedabad News : અમદાવાદમાં વર્ધમાન ડેવલપર્સની સ્કીમના બાંધકામ સમયે પટકાતા 2 શ્રમિકના મોત: એકની હાલત ગંભીર, સવારે દુર્ઘટના બની પણ સાંજ સુધી બિલ્ડરે પોલીસથી છુપાવી માહિતી
Ahmedabad News ; અમદાવાદમાં વધુ એક કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટે મજૂરોનો ભોગ લીધો છે. આંબાવાડી વિસ્તારમાં કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. 3 મજૂરો સેન્ટિંગ પાટ પરથી નીચે પડતાં તેમાંથી બે મજૂરોના મોત નિપજ્યા છે.
આંબાવાડી વિસ્તારમાં કલ્યાણ જ્વેલર્સ પાછળ આવેલ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર સવારે આ દુર્ઘટના બન હતી. અહીં વર્ધમાન ડેવલપર્સની નંદીની બિલ્ડીંગ હેપ્પીનેસ નામની રહેણાંક બિલ્ડિંગની કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટની કામગીરી ચાલી રહી છે. ત્યારે સવારે 10 વાગ્યા બાદ સાઈટ પર એક અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં મજૂરો દ્વારા ઈમારતના પાંચમા માળે સેન્ટીંગ પાર્ટનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન 3 મજૂરો નીચે પટકાયા હતા, જે પૈકી 2 મજૂરોના મોત નિપજ્યા છે.
ત્રીજો મજૂર ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત છે. જેને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવાયો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બિલ્ડીંગના પાંચમા માળ પરથી નીચે પટકાતા દેવીલાલ અને શાંતિલાલ નામના બે મજૂરોના મોત નિપજ્યા છે. બંને મૃતક રાજસ્થાનના ડુંગરપુર અને ઉદયપુરના રહેવાસી હતા.
ઘટના અંગે સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે, ઈમારતનું પ્લાસ્ટરનું કામ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે મજૂરો માટે બાંધવામાં આવેલી પાલક તૂટી પડી હતી. જેના પર મજૂરો ઉભા હતા તે જ પાક નીચે તૂટી પડી હતી. કોઈ સેફ્ટી ન હોવાથી મજૂરો નીચે પટકાયા હતા અને મોતને ભેટ્યા હતા.
સાઇટ પર ડેવલોપર દ્વારા મજૂરો પાસે ફાયર સેફ્ટીના સાધનો સાથે કામગીરી કરાવવામાં આવી હતી કે કેમ તેને લઈને પણ સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. જોકે, આ ઘટના સવારે બની હોવા છતાં તેને ઢાંકવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો.
