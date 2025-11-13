Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદના વિવાદિત હાટકેશ્વર બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર : હવે બ્રિજને બદલે રોડ બનાવાશે

Hatkeshwar Bridge : અમદાવાદના હાટકેશ્વર બ્રિજના સ્થળે રોડ બનાવવામાં આવશે... AMCના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેને આપી માહિતી... હાટકેશ્વર બ્રિજ ડિમોલિશનનું 35 ટકા કામ પૂર્ણ... 6 મહિનામાં સંપૂર્ણ કામ પૂર્ણ કરવાનો અંદાજ...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 13, 2025, 09:25 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદના વિવાદિત હાટકેશ્વર બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર : હવે બ્રિજને બદલે રોડ બનાવાશે

Ahmedabad News : અમદાવાદના હાટકેશ્વર બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. હાટકેશ્વર બ્રિજના સ્થાને હવે નવો બ્રિજ નહીં બને. ત્યાં હવે રસ્તો જ બની જશે. વિવાદિત હાટકેશ્વર બ્રિજ તોડવાની કામગીરી 35 ટકા પૂર્ણ થઈ છે. છ મહિનામાં આ કામગીરી પૂર્ણ થઈ જશે. જે બાદ તેની સ્થાને રસ્તો બનાવવામાં આવશે. વર્ષ 2017માં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનેલો આ બ્રિજ માત્ર ચાર વર્ષથી ઓછા સમયમાં જ બિસ્માર થઈ ગયો હતો અને હવે તેને તોડી પાડવામાં આવી રહ્યો છે. આ બ્રિજને તોડી પાડ્યા બાદ બ્રિજ નહીં પણ ત્યાં રોડ બનશે.

Amc ખાતે આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં અમદાવાદ શહેરના વિવિધ કામોને લઈને ચર્ચા થઈ હતી. તેમજ તેમજ વિવિધ કામોને મંજૂરી અપાઈ હતી. ત્યારે અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલ વિવાદિત હાટકેશ્વર બ્રિજને લઈને નવો નિર્ણય આ બેઠકમાં લેવાયો છે. હાટકેશ્વર બ્રિજના સ્થળે ફરી કોઈ બ્રિજ નહીં બને. 

Add Zee News as a Preferred Source

હાટકેશ્વર બ્રિજ નહિ, હવે રોડ રહેશે 
પૂર્વમાં આવેલ હાટકેશ્વર બ્રિજના કામનો પ્રોગ્રસ રિપોર્ટ રજૂ કરાયો હતો. એએમસીના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ માહિતી આપતા કહ્યું કે, હાટકેશ્વર બ્રિજ ડીમોલેશન કામ 35 ટકા પૂર્ણ થયું છે. 6 મહિનામાં સંપૂર્ણ કામ પૂર્ણ કરવાનો અંદાજ છે. હાટકેશ્વર બ્રિજ તોડ્યા બાદ તે સ્થળે બ્રિજ નહિ પણ રોડ બનાવાનું આયોજન છે. હાટકેશ્વર ખાતે કોઈ પણ રોડ નહિ બને. 

બાકીના બ્રિજ અંગે શું કહ્યું...
તો અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા હાથ ધરાયેલ બ્રિજના કામ અને ધીમી ગતિએ ચાલતા બ્રિજના કામ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેને જણાવ્યું કે, શહેરમાં 3 જગ્યા પર ચાલતા બ્રિજના કામના રીવ્યુ લેવાયા છે. મકરબા. સત્તાધાર અને હેબતપુર બ્રિજ... ત્રણે બ્રિજ 2026 ના ફેબ્રુઆરીમાં બનીને ખુલ્લા મુકાય તેવી તૈયારી છે. મકરબા ખાતેનો બ્રિજનો પ્રોગ્રેસ 93 ટકા જેટલો છે. જે બ્રિજ ફેબ્રુઆરી સુધીમાં તૈયાર થશે. માર્ચમાં શરૂ થવાનો હતો, જોકે રિડિઝાઇન કરતા સમય લંબાવાયો છે. હેબતપુર બ્રિજ ફેબ્રુઆરીમાં બની જશે. હેબતપુર બ્રિજનો 73 ટકા પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ છે. આ ઉપરાંત સતાધાર બ્રિજનું કામ 85 ટકા જેટલો પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ છે. મકરબા બ્રિજમાં બ્રિજના કામ નીચે લાઈનો આવતા રિડિઝાઇન કરતા સમય લંબાવાયો છે. બ્રિજ શરૂ થશે તેનાથી અનેક વાહન ચાલકોને ફાયદો થશે. મકરબા બ્રિજ બનતા પહેલા થતા સર્વેમાં જે ધ્યાને ન આવ્યું અને હાલ ધ્યાને આવતા સર્વે કામને લઈને પ્રશ્ન ઉભો થયો. 

અમદાવાદની અન્ય માહિતી 
ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમના અમલ અંતર્ગત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સમયાંતરે વિવિધ વિસ્તારોમાં રોડ પહોળો કરવાની કામગીરી કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે amc ઉત્તર ઝોન એસ્ટેટ વિભાગે સરસપુર વોર્ડમાં ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક હોલથી મંછાની મસ્જિદ સુધી 350 મીટર લંબાઈના રોડને 18 મીટર થી 30 મીટર પહોળો કરવાની કામગીરી હેઠળ કોમર્શિયલ દુકાનો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. નોંધણીય છે કે amc એ તમામ કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી હોવાથી તમામ 85 દુકાનદારો દ્વારા સ્વૈચ્છિક રીતે જ પોતાની દુકાનો હટાવવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, આ ઉપરાંત અમુક પાકા બાંધકામોને jcb ની મદદથી શાંતિપૂર્ણ રીતે હટાવવાની કામગીરી amc દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadhatkeshwar bridgeઅમદાવાદહાટકેશ્વર બ્રિજ

Trending news