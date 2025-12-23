અમદાવાદના ઈસ્કોન બ્રિજ પર કપલે લાજ-શરમ નેવે મૂકી! યુવાને સ્ત્રી મિત્રને આગળ બેસાડી...!! VIDEO વાયરલ
Ahmdabad Viral Video: સોશિયલ મીડિયાની દુનિયામાં અવાર-નવાર અનેક પ્રકારના વીડિયો વાયરલ થતાં હોય છે. ત્યારે અમદાવાદ એસજી હાઈવેનો ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો છે. હાઈવે પર વાહન લઈને જતા યુવક-યુવતીનો વીડિયો વાયરલ. શરમ નેવે મુકીને વાહન લઈને જતા કપલનો વીડિયો વાયરલ. યુવાને પોતાની સ્ત્રી મિત્રને આગળ બેસાડીને ચલાવ્યું વાહન. એક નાનકડી ભૂલ સાબિત થઈ શકતી હતી જીવલેણ. પોતાની સાથે અન્ય લોકોના જીવને પણ જોખમ ઉભુ થાય તેવું ડ્રાઈવિંગ.
Ahmdabad Viral Video: રાજ્યમાં અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં ટ્રાફિકના નિયમોના ધજાગરા ઉડાડતા વીડિયો અવારનવાર સામે આવતા હોય છે. ત્યારે હવે અમદાવાદના હાર્દ સમાન ગણાતા એસ.જી. હાઈવે પરથી એક અત્યંત ચોંકાવનારો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. આ વીડિયોમાં એક યુવક અને યુવતી જાહેરમાં જોખમી રીતે બાઈક ચલાવતા નજરે પડી રહ્યા છે.
ઇસ્કોન બ્રિજ પરની ઘટના
મળતી માહિતી મુજબ, સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ વીડિયો એસ.જી. હાઈવે પર આવેલા ઇસ્કોન બ્રિજ પરનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વીડિયો ગત રવિવારની રાતનો છે, જ્યારે હાઈવે પર વાહનોની અવરજવર ચાલુ હતી.
શરમ નેવે મૂકીને જોખમી સવારી
વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે એક યુવક બાઈક ચલાવી રહ્યો છે અને તેની સ્ત્રી મિત્ર બાઈકની ટાંકી પર યુવકની સામેની બાજુએ (આગળ) મોઢું રાખીને બેઠી છે. જાહેરમાં શરમ નેવે મૂકીને આ કપલ જે રીતે વાહન ચલાવી રહ્યું છે, તેને જોઈને ત્યાંથી પસાર થતા અન્ય વાહનચાલકો પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.
પોતાની સાથે અન્યનો જીવ પણ જોખમમાં
આ પ્રકારનું ડ્રાઈવિંગ માત્ર જોખમી જ નહીં પણ જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. ચાલુ બાઈક પર આ રીતે બેસવાથી ગમે ત્યારે સંતુલન બગડી શકે છે. એક નાનકડી ભૂલ કપલની સાથે હાઈ-વે પર જતા અન્ય નિર્દોષ લોકો માટે પણ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહીના દાવાઓ વચ્ચે આ વીડિયો કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે પણ સવાલો ઉભા કરે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ પણ તથ્ય પટેલ કાંડ જેવી ગંભીર ઘટનાઓ ઇસ્કોન બ્રિજ પર બની ચૂકી છે, છતાં કેટલાક નબીરાઓ કે યુવાનો આવી જોખમી હરકતો કરતા અટકતા નથી. હાલમાં આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયુવેગે વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો આવા બેજવાબદાર કપલ સામે કડક પોલીસ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
