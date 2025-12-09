ડુંગળી-લસણના કારણે અમદાવાદી કપલના થયા ડિવોર્સ! પત્નીના ભોજનના નિયમોથી કંટાળ્યો હતો પતિ
Divorce Over Eating Onions And Garlic : અમદાવાદમાં દંપતીના ડુંગળી-લસણ ખાવા બાબતે છૂટાછેડા:પત્ની માટે અલગ અને પતિ-સાસુ માટે અલગ જમવાનું બનતું; આખરે વિવાદ હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યો
Ahmedabad News : અમદાવાદના એક દંપતીમાં ડુંગળી અને લસણને લઈને ઝઘડો થયો, જેના કારણે પતિએ છૂટાછેડા માટે અરજી કરી. પત્નીના આહાર પ્રતિબંધોને સહન ન કરી શકતા, ગુજરાત હાઈકોર્ટે હવે છૂટાછેડાને પડકારતી પત્નીની અપીલ ફગાવી દીધી છે.
ડુંગળી અને લસણ જેવી સરળ રસોઈ સામગ્રીના કારણે દંપતી વચ્ચે એવો મતભેદ થયો કે મામલો છૂટાછેડા સુધી પહોંચી ગયો. અંતે, સોમવારે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે પત્નીની અપીલ ફગાવી દીધી અને ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા છૂટાછેડાના આદેશને માન્ય રાખ્યો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અનુયાયી પત્નીએ ડુંગળી અને લસણ ખાવાનું સંપૂર્ણપણે ટાળ્યું હતું. જોકે, પતિ અને સાસરિયાઓ પર આવા કોઈ ધાર્મિક કે આહાર પ્રતિબંધો નહોતા. 2002 માં તેમના લગ્ન થયા ત્યારથી, દંપતી વચ્ચે રસોડા અંગે સતત તણાવ રહેતો હતો. તે એટલી હદે વધી ગયો કે તેમને અલગ રસોઈની વ્યવસ્થા કરવી પડી.
પત્ની તેના બાળક સાથે તેના માતાપિતાના ઘરે જતી રહી
જેમ જેમ સમય પસાર થતો ગયો, ઘરેલું ઝઘડો વધતો ગયો, અને પત્ની તેના બાળક સાથે તેના માતાપિતાના ઘરે જતી રહી. વર્ષ 2013 માં, પતિએ અમદાવાદ ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરી, જેમાં તેની પત્ની પર માનસિક ક્રૂરતા અને ત્યજી દેવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. ફેમિલી કોર્ટે ૮ મે, ૨૦૨૪ના રોજ છૂટાછેડા મંજૂર કર્યા, જેમાં પતિને તેની પત્નીને ભરણપોષણ ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો. આ નિર્ણય બાદ, બંને પક્ષો હાઇકોર્ટમાં ગયા. પતિએ ભરણપોષણની રકમને પડકારી અને પત્નીએ છૂટાછેડાના આદેશને રદ કરવાની માંગ કરી.
હાઇકોર્ટે નીચલી કોર્ટના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું
હાઇકોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે પત્નીએ કોર્ટને જાણ કરી કે તેણીને હવે છૂટાછેડા સામે વાંધો નથી. તેણીએ સંકેત આપ્યો કે તેણી છૂટાછેડાનો પડકાર પાછો ખેંચી રહી છે. કોર્ટે તેના ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે પત્નીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેણીને છૂટાછેડા સામે કોઈ વાંધો નથી, તેથી કોર્ટે આ મુદ્દા પર વધુ વિચાર કરવાની જરૂર નથી. કોર્ટે ફેમિલી કોર્ટના આદેશને માન્ય રાખ્યો, લગ્નને કાયદેસર રીતે વિસર્જન જાહેર કર્યું. ભરણપોષણના મુદ્દા પર પતિની અરજી પર વધુ સુનાવણી કરવામાં આવશે.
