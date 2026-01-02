કરણી સેનાને મોટો ઝટકો, પદ્માવત ફિલ્મનો વિરોધ કરવો ભારે પડ્યો, કોર્ટે નહિ આપી મંજૂરી
Karni Sena Case On Padmavat : કરણી સેનાનાં 19 કાર્યકર્તા સામે કેસ પાછો ખેંચવા મંજૂરી નહીં. કોર્ટે કહ્યું- આરોપીઓએ અપરાધ વ્યક્તિગત હિત અને ચોક્કસ સમુદાયનું વર્ચસ્વ જાળવવા કર્યો હતો
Ahmedabad News : પદ્માવત ફિલ્મના વિરોધને લઇ કરણી સેના દ્વારા રાજ્યભરમાં કરાયેલા તોડફોડ પ્રકરણમાં વસ્ત્રાપુર પોલીસમથકમાં ૧૯ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ કેસ નોંધાયો હતો. ત્યારે આ મામલે કરણી સેનાને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. અમદાવાદ સેશન્સ કોર્ટે રાજ્ય સરકારને કરણી સેનાના 19 કાર્યકર્તાઓ વિરુદ્ધનો ગુનાહિત કેસ પાછો ખેંચવાની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
વર્ષ 2018 માં પદ્માવત ફિલ્મને લઈને કરણી સેનાએ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. પદ્માવત ફિલ્મના વિરોધમાં કરણી સેનાએ રાજ્યભરમાં તોડફોડ અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા હતા એ વખતે વસ્ત્રાપુર પીવીઆર સીનેમામાં કરણી સેનાએ તોડફોડ કરી ભારે નુકસાન પહોંચાડયું હતું. આ મામલે વસ્ત્રાપુર પોલીસે કરણી સેનાના નેતાઓ સહિત 1500 ના ટોળા સામે ગુનો નોંધીને 19 જણાની ધરપકડ કરીને કોર્ટમાં કેસ મુકયો હતો.
બાદમાં આ કેસ સરકાર દ્વારા પરત ખેંચવા માટે ગ્રામ્ય કોર્ટના જયુડીશયલ મેજિસ્ટ્રેટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. આ અરજીની સુનાવણી બાદ કોર્ટે આકરા વલણ સાથે ફગાવી દીધી હતી. ત્યારે તે સમયે કોર્ટે સરકાર પક્ષની તીખી આલોચના અને આકરી ટીકા સાથે ફગાવી દીધી હતી, જે બાદ રાજય સરકાર દ્વારા સેશન્સ કોર્ટમાં આરોપીઓ સામેનો કેસ પાછો ખેંચવા રિવીઝન અરજી કરાઇ હતી.
ત્યારે હવે અમદાવાદ સેશન્સ કોર્ટે રાજ્ય સરકારને કરણી સેનાના 19 કાર્યકર્તાઓ વિરુદ્ધનો ગુનાહિત કેસ પાછો ખેંચવાની મંજૂરી આપવાનો ઈન્કાર કર્યો છે. કોર્ટે કહ્યું હતું કે, અપરાધ વ્યક્તિગત હિત હાંસલ કરવા અને ચોક્કસ સમુદાયની વર્ચસ્વ જાળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
આવા લોકો પહેલાં કાયદો હાથમાં લે છે પછી સરકાર સાથે સમાધાન કરે છે
અગાઉ અમદાવાદ ગ્રામ્યની નીચલી કોર્ટે સરકારની અરજી ફગાવી દેતા બહુ ગંભીર આલોચના કરતાં જણાવ્યું હતુ કે, આરોપીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલ કૃત્યમાં કોઇ જાહેરહિત સમાયેલ નહોતુ પરંતુ તેમાં વ્યકતિગત એક સામૂહિક હિત સમાયેલ હતુ. જે એક ચોક્કસ સમુદાય માટેનું જ હતુ. આરોપીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલ કૃત્યના કારણે જાહેર મિલકતને રૂ.૧૬.૪૦ લાખનું નુકસાન થયુ હતુ. એક ચોક્કસ સમુદાયના લોકોએ પોતાના હિતને પાર પાડવા જાહેર પ્રજા અને જાહેર મિલકતની પરવા કર્યા વગર સમાજમાં અરાજકતા ઉભી કરીને ભયનું વાતાવરણ ઉભુ કર્યુ હતુ. જેના લીધે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાયેલ નહીં, જેના લીધે ભય અને અસલામતીભર્યા વાતાવરણમાં લોકો જીવતા હતા. આવા પ્રકારના કેસ પરત ખેંચવાની જે પરવાનગી માગવામાં આવેલી છે તે પરવાનગી આપવાથી કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાશે નહીં અને એક એવી ગંભીર અસર ઉભી થશે. ચોક્કસ સમુદાય દ્વારા પોતાના હેતુ પાર પાડવા કાયદો-વ્યવસ્થા હાથમાં લઈને સમાજમાં અવ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ સરકાર સાથે વાટાઘાટો કરીને પરત ખેંચવાની રજૂઆતો કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ સમગ્ર કૃત્યમાં સમાજના નિર્દોષ લોકોએ ભોગ બનવુ પડે છે અને નુકસાન વેઠવુ પડે છે. ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા કોઈપણ વિચારણા કર્યા વગર આરોપીઓ સામેનો કેસ પરત ખેંચવાની પરવાનગી માંગવામાં આવી છે. આવી પરવાનગી જાહેરહિતની વિરૂધ્ધની હોઇ તે કોર્ટની પણ પવિત્ર ફરજ છે. આવી પરવાનગી આપવાથી સમાજ ઉપર થનારી અસર પણ કોર્ટે ધ્યાને લેવાની હોય છે. આ તમામ બાબતો ધ્યાનમાં લેતાં કેસ પરત ખેંચવાની માંગ કરતી સરકારની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે છે.
