ડિમોલેશનમાં બચ્યા પણ પેટ્રોલિંગમાં ઝડપાયા! અમદાવાદમાં 10 વર્ષથી ગેરકાયદે રહેતા બાંગ્લાદેશીઓનો અસલાલી પોલીસે કર્યો પર્દાફાશ
Ahmedabad News: અમદાવાદ ગ્રામ્યની અસલાલી પોલીસને 26 જાન્યુઆરીના પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. જ્યાં અસલાલી પોલીસ દ્વારા પકડાયેલા શખ્સોથી ઘૂસણખોરીના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે.
દર્શલ રાવલ / અમદાવાદ: અસલાલી પોલીસને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બાંગ્લાદેશી નાગરીકોને ઝડપી પાડ્યા છે. જેઓ છેલ્લા 10 વર્ષથી અમદાવાદમાં અડ્ડો જમાવીને બેઠા હતા અને હદ તો એ થઈ કે ચંડોળા તળાવ કે જ્યાં ગેરકાયદે વસતા અને બાંગ્લાદેશીઓને દૂર કરવા અને દબાણ હટાવવા જે મોટું ડીમોલેશન હાથ ધર્યું, ત્યારે તે તળાવ ખાતે રહેતા હતા.
આ લોકો પણ પોલીસ ગિરફતમાં ન આવી શક્યા. જો કે, પકડાયેલા આ શખ્સોની વધુ સમય ન ચાલી અને ચંડોળા તળાવના ડીમોલેશનના 8 મહિના બાદ આખરે આ શખ્સો ઝડપાઇ ગયા. 26 જાન્યુઆરીને લઈને એલર્ટ પર રહેલી પોલીસ અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં અસલાલી વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગના હતી. જ્યાં ગ્રામ્ય અસલાલી પોલીસે બાંગ્લાદેશી શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા. પેટ્રોલિંગમાં સૌપ્રથમ પોલીસને બાંગ્લાદેશી હોવાની શંકા ગઈ. જ્યારબાદ તપાસ કરતા ભારતીય નાગરિકના કોઈ પુરાવા મળી ન આવતા અને સઘન પૂછપરછ કરતા શખ્સોએ પોતે બાંગ્લાદેશી હોવાની કબૂલાત કરી. સાથે જ છેલ્લે ચંડોળા તળાવમાં ડીમોલેશન સમયે નાજ ગામે રહેવા શિફ્ટ થયા હોવાનું જણાવ્યું. જે આધારે પોલીસે મળી આવેલા 3 બાળકો સહિત એક મહિલા, એક યુવક અને એક નવયુવક સામે કાર્યવાહી કરી છે.
બારેજા બીટ વિસ્તારના નાજ ગામ ખાતે વાડી વિસ્તારમાં તપાસ કરતા સંદિગ્ધ સામે કાર્યવાહી કરી પોલીસે કાલોન સોલેમાન મોલ્લા, મોહમ્મદ અરાફત સ/ઓ મોહમ્મદ અક્રમ મોલ્લા અને રીબાખાતુન વા/ઓ મોહમ્મદ અક્રમ મોલ્લાની સહિત ત્રણ બાળકોને પકડી લેવાયા. જેઓએ પોતે બાંગ્લાદેશી હોવાની કબૂલાત કરી. આ સાથે જ મહિલાનો પતિ અક્રમ ખાન તારાપુર ખાતે હોવાની માહિતી મળતા તેને પણ પકડી લેવાયો છે.
પોલીસે તપાસ કરી તો મોટું રેકેટ સામે આવ્યું છે. પુછપરછ કરતા બાંગ્લાદેશના પોતાના ગામ કુશલાથી નીકળી સતખીરા બોર્ડર ખાતેથી ગેરકાયદેસર ઘુસણખોરી કરી ચાલીને ભારતની સરહદમાં બાસીરહાટ ખાતે ચોરી છુપીથી આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું છે. જ્યારબાદ બાસીરહાટથી પ્રાઇવેટ વાહન (ટેક્ષી) મારફતે કલકતા રેલવે સ્ટેશન ખાતે આવેલ હતા અને કલકતા રેલવે સ્ટેશનથી ટ્રેન દ્વારા કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન અમદાવાદ ખાતે આવેલ હતા.
બાદમાં કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનથી ચંડોળા તળાવ ખાતે આવી ત્યાં છેલ્લા દસ વર્ષથી રહેતા હતાં. જો કે, એપ્રિલ 2025માં AMC દ્વારા ચંડોળા તળાવની આજુબાજુ તથા ચંડોળા તળાવના વિસ્તારમાં દબાણ હટાવવાની તેમજ ત્યાં રહેલ તમામ મકાનો તેમજ ગેરકાયદેસર ઝૂંપડાઓ તોડી પાડવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ જેથી ત્યાંથી ચોરીછુપીથી નીકળી ફરતા-ફરતા આશરે અઢી મહિના પહેલા તમામ નાજ ગામની સીમમાં રહેવા લાવ્યા અને કચરો વિણવાનું કામ કરતા.
તમામ પાસે ભારતીય નાગરીક તરીકેનો કોઇ આધાર પુરાવાઓ નહી હોવાનું જણાઇ આવ્યું. તેમજ પોતે ગેરકાયદેસર રીતે બાંગ્લાદેશથી અહીયાં આવેલ હોવાનું જણાવતા તમામને પકડી અસલાલી પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી મોટા રેકેટ વિશે માહિતી મેળવી. જેમાં એક એજન્ટની માહિતી મળતા પોલીસે તે રેકેટ અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ચંડોળા તળાવ ડીમોલેશન સમયે શહેર પોલીસ દ્વારા અનેક ઘુષણખોર સામે કાર્યવાહી કરાઈ. જો કે, કેટલાક લોકોએ સ્થળાંતર કર્યું તેમજ કેટલાક લોકો ચોરીછુપે શિફ્ટ થવામાં સફળ રહ્યા. જેમાં હાલ 3 બાળકો સહિત કુલ 7 ઘુષણખોર પોલીસ હાથે લાગ્યા છે.
