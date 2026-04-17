જેલમાં બેસીને અમદાવાદના આ શખ્સે જીતી હતી 5 બેઠકો, જાણો કોણ છે આ નામચીન વ્યક્તિ
Gujarat Body Election 2026 Ahmedbad Don Lafit Victory : ચૂંટણી લડ્યા વગરની જીત કેવી હોય, ચૂંટણી લડો તો ખબર પડે કે મતદારો કોના તરફી છે. ચૂંટણી લડવા જીગર જોઈએ, મતદારોની વચ્ચે જઈને ઉભા રહેવા હિંમત જોઈએ. અમદાવાદનો એક સમયના ડોન લતીફ રાજકારણમાં એન્ટ્રી કરીને એકસાથે પાંચ બેઠકો જીતી હતી, એ પણ જેલમાં રહીને લતીફે અમદાવાદની પાંચ બેઠકો કેવી રીતે જીતી હતી, તે જાણીએ
ચૂંટણી જીતવા 'જીગર' જોઈએ, 'જુગાડ' નહીં, મતદાન વગરની જીત શું કામની?
જ્યારે જેલમાં રહીને અમદાવાદના ડોન લતીફે 5 બેઠકો જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો હતો!
લતીફે જેલમાં રહીને પાંચ બેઠકો જીતીને બતાવ્યું હતું 'જનમત' કોને કહેવાય
Ahmedabad Mahanagarpalika Election 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું પિક્ચર ક્લિયર થઈ ગયું છે. કયા નેતા સામે કોની જંગ થશે, ઉમેદવારો પણ ફાઈનલ થઈ ગયા છે. હાલ ચૂંટણી પ્રચાર માટે પોતાના જ વોર્ડમાં જઈને વોટ માંગતા ઉમેદવારોને જાકારો મળી રહ્યાં છે. પરંતું અમદાવાદના એ ધુરંધર ઉમેદવારની વાત કરીએ, જેણે જેલમાં રહીને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં એક નહિ, પાંચ બેઠકો જીતી હતી. અમદાવાદના એક સમયના ડોન લતીફની ચૂંટણી જીત પર આજે જાણીએ.
આજે આપણે વાત કરીશું અમદાવાદના એક સમયના ડોન લતીફ વિશે, જેના પર બોલિવુડમાં ‘રઈસ’ ફિલ્મ બની હતી. હાલ ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ચારેતરફથી એક જ વાત સાંભળવા મળી રહી છે કે, ક્યા કેટલી બેઠકો બિનહરીફ થઈ. બિનહરીફ બેઠક કરવા ભાજપ મરણિયા પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. ભાજપના ઉમેદવારો ચૂંટણી લડ્યા વગર જ જીત મેળવી રહ્યાં છે. બિનહરીફ થવા ધાક-ધમકી કે ખરીદવાની લાલચ પણ કામ કરી રહી છે. રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ ગુંડીગીર્દી જેવુ વર્તન કરતા પણ સરેઆમ જોવા મળ્યા. પણ, ચૂંટણી વગર, મતદાન વગર જીત કેવી. એ જીતને જીત પણ કહેવી કે એ પણ મોટો સવાલ છે. આવામાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં લતીફ ડોનની જીતની વાત કરીએ, જેણે જેલમાં બેસીને જ અમદાવાદની પાંચ બેઠકો જીતી હતી.
અમદાવાદની રાજનીતિમાં અને ગુનાખોરીમાં લતીફનું રાજ બે દાયકા સુધી રહ્યું હતું. અમદાવાદના રાજકારણમાં પણ લતીફ હંમેશા ચર્ચામાં રહ્યો. કારણ કે, 1987 માં અમદાવાદના પાલિકાની ચૂંટણીમાં લતીફે દરિયાપુર, કાલુપુર, દાણીલીમડા, જમાલપુર અને રાયખડ એવી પાંચ બેઠકો અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે જીતી હતી. આ સમયે તે જેલમાં હતો.
1985 નો એ સમય હતો, જ્યારે લતીફ જેલમાં બંધ હતો. એ સમયે સ્થિતિ એવી હતી કે, લતીફને એક કેસમાં જામીન મળે તો, બીજા કેસમાં ધરપકડ થાય, એટલે ફરી જેલભેગો થાય. આવામાં જેલના સળિયા પાછળ બંધ લતીફને વિચાર આવ્યો કે, રાજકારણમાં જવુ જોઈએ. આ સમયે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર થઈ હતી. તેથી તેણે પાંચ બેઠકો પર ઉમેદવારી કરી હતી.
લતીફે સમજી વિચારીને દરિયાપુર, કાલુપુર, દાણીલીમડા, જમાલપુર અને રાયખડની બેઠકો પસંદ કરી. તેને ખબર હતી કે, અહીંથી તેને સો ટકા મત મળશે. પોતે તો જેલમાં બંધ હતો, તેથી તે પ્રચાર કરી શકે એવી સ્થિતિમાં ન હતો. તેથી જેલમાં રહીને જ તેણે સમગ્ર આયોજન કર્યુ. અને પાંચેય બેઠકો પર લતીફે જીત મેળવી હતી. લતીફની આ જીતે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને ચોંકાવી ગઈ હતી.
નિયમ મુજબ, લતીફ એક જ બેઠક પર પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે તેમ હતો. તેથી તેણે દરિયાપુર બેઠક જાળવી રાખી અને બાકીની ચાર બેઠકો તેણે ખાલી કરી હતી જેના બાદ આ બેઠકો પર અન્ય પાર્ટીના ઉમેદવારો કોર્પોરેટર બન્યા હતા.
- કોંગ્રેસના 185
- આમ આદમી પાર્ટીના 151
- aimim ના 30 ઉમેદવાર
- અન્ય રાજકીય પક્ષ અને 46 અપક્ષો પણ મેદાનમાં
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટણી માટે આખરે ઉમેદવારોની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. ગઈકાલે ફોર્મ પરત ખેચવાના આખરી દિન બાદ સત્તાવાર આંકડા સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની 192 બેઠકો માટે 652 ઉમેદવારો ચૂંટણી જંગમાં બાકી રહ્યાં. જેમાં ભાજપના ૨ મહિલા ઉમેદવાર બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થતા 190 ઉમેદવાર મેદાનમાં છે.
