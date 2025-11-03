પ્રોફેસર દીકરો પરિવાર નોંધારો મૂકીને પ્રેમિકા પાસે જતો રહ્યો, વૃદ્ધ માતાએ ખખડાવ્યા કોર્ટના દરવાજા!
Family Court Juggement : પત્ની, સંતાનોને છોડી પ્રોફેસર પુત્ર પ્રેમિકા સાથે જતો રહ્યો, વૃદ્ધ માતા પુત્રવધૂને પડખે ઊભાં રહ્યાં, કોર્ટે રૂ.20 હજાર ભરણપોષણ અપાવ્યું
Trending Photos
Ahmedabad News : પુત્ર પારકો થઈ જાય ને પુત્રવધૂ દીકરાની ફરજ બજાવે ત્યારે પારિવારિક સંજોગો બદલાઈ જતા હોય છે. આવામાં માતાએ પોતાના હક માટે કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા અને દીકરા પાસેથી ભરણપોષણની માંગ કરી હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અમદાવાદમાં એક વૃદ્ધ માતાએ પોતાના દીકરાને તેની માતાપિતા પ્રત્યેની ફરજનું ભાન કરાવ્યું. તેમણે પોતાના દીકરા સામે જ કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. જેમાં ફેમિલી કોર્ટે વૃદ્ધ માતાના તરફી ચુકાદો આપ્યો છે, અને પુત્રને દર મહિને 20 હજાર રૂપિયા પોતાની માતાને ચૂકવવા માટે આદેશ કર્યો છે.
શું હતી ઘટના
એક પ્રોફેસરને પોતાનાતી અડધી ઉમરની યુવતી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. જેથી પ્રોફેસરે પ્રેમમાં અંધ થઈને પત્ની અને સંતાનોને તરછોડી દીધા હતા. જોકે, આવામાં પ્રોફેસરના માતાએ દીકરાનો સાથ ન આપીને પુત્રવધૂનો સાથ આપ્યો હતો. જોકે, વૃદ્ધ માતાએ પોતાના ભરણ પોષણના હક માટે પુત્ર સામે કાયદાકીય લડત આપી. દર મહિને બે લાખ કમાતા પ્રોફેસર પુત્ર સામે માતાએ ભરણ પોષણનો દાવો કર્યો હતો.
વિધવા માતાએ દીકરાને ફરજ પ્રત્યેની જવાબદારીનું ભાન કરાવવા માટે ફેમિલી કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. જેમાં ફેમિલી કોર્ટે વૃદ્ધ માતાના તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે, અને માતાને ભરણ પોષણ માટે 20 હજાર રૂપિયા માસિક ચૂકવવાનો પુત્રને આદેશ આપ્યો છે.
કોર્ટે આદેશ કરતા શું કહ્યું
કોર્ટે સમગ્ર કેસમાં ચુકાદો આપતા કહ્યું કે, માતાને પેન્શનની આવક હોવા છતાં પુત્ર તરીકેની તેની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થઈ શકતા નથી. પુત્ર તેમની માતાની તમામ ફરજો ભૂલી ગયા છે અને પતિ તથા પિતા તરીકે પણ પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવી રહ્યા નથી. આવા કિસ્સામાં જો ભરણપોષણની રકમ ચૂકવવાનો આદેશ કરવામાં ન આવે તો તે પુત્ર તરીકેની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે છે. કાયદા મુજબ વૃદ્ધ માતા પુત્ર પાસેથી ભરણપોષણ મેળવવા હકદાર છે. અરજદાર વયોવૃદ્ધ ઉંમરના હોય અને એક દીકરા તરીકે તેમનું ભરણપોષણ કરવા કાયદામાં અને નૈતિકતાના ધોરણે પણ જવાબદાર બને છે. આથી બંને પક્ષકારનો સામાજિક અને આર્થિક દરજ્જો, તેમની રહેણીકરણી અને પુત્રની આવક અને તેમની જવાબદારીને ધ્યાને લેતાં અરજદારને માતાને માસિક રૂ.20 હજાર ચૂકવવાનો આદેશ કરવો ન્યાયોચિત છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે