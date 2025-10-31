શરમ કરો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા! સ્મશાનમાં લાકડા ન મળતા ટાયર-ગોદડા મૂકી અંતિમ સંસ્કાર કરાયા
Ahmedabad Nagarpalika : 12 હજાર કરોડનું બજેટ ધરાવતી AMCની ઘોર બેદરકારી, લાકડાના અભાવે પરિવારજનો વાહનના ટાયર અને ગોદડા મુકીને અંતિમ સંસ્કાર કરવા મજબૂર બન્યા. AMC સામે ભારે આક્રોશ...
Ahmedabad News : ગુજરાત સરકાર અમદાવાદની સરખામણી વિશ્વના મોટા શહેરો સાથે કરીને બ્રાન્ડિંગ કરે છે. પરંતું ગુજરાતનું વિકસતું શહેર મોતનો મલાજો પણ સાચવી શક્તુ નથી. ભાજપ શાસિત AMCમાં મોતનો મલાજો ન જળવાયો. શહેરના ઓઢવ સ્મશાન ગૃહમાં અંતિમવિધિ માટે લાકડા ન હોવાથી એક પરિવાર વાહનના ટાયર અને ગોદડાનો ઉપયોગ કરવા મજબૂર બન્યો. સ્મશાન ગૃહમાં સૂકા લાકડા ઉપલબ્ધ ન થતા ના છૂટકે અગ્નિસંસ્કાર કરવા પડ્યા.
ભાજપ સાશિત AMC માં મોતનો મલાજો પણ ન જળવાયો. ઓઢવ સ્માશનગૃહમાં મોતનો મલાજો ન જળવાયો. અંતિમવિધિ માટે વાહનના ટાયર અને ગોદડાનો ઉપયોગ કરવા પરિવાર મજબુર બન્યો. સ્મશાન ગૃહમાં સૂકા લાકડા ઉપલબ્ધ ન થતા નાછૂટકે પરિવારને અગ્નિ સંસ્કાર કરવા પડ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયા છે. 12000 કરોડનું બજેટ ધરાવતા amc તંત્ર અને સાશકો માટે ઢાંકણીમાં પાણી લઇ ડૂબી મરવા જેવી વાત છે.
આમ, આ રીતે અગ્નિ સંસ્કાર કરતા પરિવારજનોને ચાર કલાક જેટલો સમય અંતિમ વિધિ માટે થયો હતો. પરિવારજનોએ એએમસીના સીસીઆરએસમાં પણ ફરિયાદ કરી છે. અગાઉ સ્મશનોમાં ઓછા લાકડા આપી વધુ ચાર્જ લેવાનું કૌભાંડ પણ સામે આવ્યું હતું. માનીતા કાર્યકરોની સંસ્થાઓને સાચવમામાં આવતી હોવાના ભૂતકાળમાં આરોપ ઉઠી ચૂક્યા છે.
શ્રી વિવેકાનંદ ગ્રામોદ્યોગ સંઘ નામની એજન્સી પાસે ઓઢવ સ્મશાન ગૃહનો ચાર્જ છે. આ મુદ્દે નીરવ બક્ષીએ કહ્યું કે, સામાન્ય વ્યક્તિ માટે હ્નદયદ્રાવક સ્થિતિ કહેવાય. ભીના લાકડાનું બહાનું કાઢવામાં આવે છે. મૃતકનું ટાયરથી અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે એ કેટલું દુઃખદ છે. લોકોના મોતમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવે છે.
આ ઘટનાના વાયરલ વીડિયોના પગલે amc તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. Amc હેલ્થ વિભાગે લાકડા પુરા પાડતી એજન્સીને નોટિસ ફટકારી મોટો દંડ વસૂલવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે. ડેપ્યુટી હેલ્થ ઓફિસર કરશે ઓઢવ સ્મશાનની મુલાકાત કરશે.
