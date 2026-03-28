ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratપિતા ગેસના બોટલ માટે લાઈનમાં ઉભા હતા ને પાડોશીને ફોન આવ્યો કે, તમારી દીકરી પાણીની ટાંકીમાં પડી ગઈ છે!

પિતા ગેસના બોટલ માટે લાઈનમાં ઉભા હતા ને પાડોશીને ફોન આવ્યો કે, તમારી દીકરી પાણીની ટાંકીમાં પડી ગઈ છે!

Ahmedabad Mother Arrested For Baby Death : અમદાવાદમાં અઢી મહિનાની બાળકીના મોત પર પિતાએ પત્ની પર સવાલ ઉઠાવ્યા. પાણીની ટાંકીમાં પડેલી બાળકીનું કરુણ મોત નિપજ્યું. ટાંકીમાં બાળકી પડ્યા બાદ ઢાંકણ બંધ હતું તેથી પિતાને શંકા ગઈ. બાળકીના પિતાએ માતા સામે જ નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:59 PM IST
  • અમદાવાદનો હચમચાવી દેતો કિસ્સો, માતાના હાથમાંથી દીકરી છટકીને પાણીની ટાંકીમાં પડી
  • દીકરીને બચાવી ના શકતા અને પોતાના પર આરોપ ન આવે તે માટે ઢાંકણું બંધ કરી ઉપર તગારુ મૂક્યું
  • પતિએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરતા પત્નીની ધરપકડ કરવામાં આવી

પિતા ગેસના બોટલ માટે લાઈનમાં ઉભા હતા ને પાડોશીને ફોન આવ્યો કે, તમારી દીકરી પાણીની ટાંકીમાં પડી ગઈ છે!

Ahmedabad News : અમદાવાદના અમરાઈવાડીમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અઢી માસની બાળકીનું પાણીની ટાંકીમાં પડી જતા મોત નિપજ્યું છે. માતા પાણીની ટાંકીની લાઈન બંધ કરવા જતી વખતે બાળકીનું મોત થયું હતું. ત્યારે માતાએ જ જાણી જોઈને બાળકીની હત્યા કરી હોવાનો પિતાએ આરોપ લગાવ્યો છે. દીકરીના મોત શંકાસ્પદ હોવાથી પિતાએ પત્ની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. Bns કલમ 105 હેઠળ માતા સામે ગુનો નોંધાયો છે. 

અમદાવાદમાં અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં એક અઢી મહિનાની બાળકીનું ટાંકીમાં ડૂબી જવાથી મોત નિપજ્યું હતું. જેમાં બાળકીના પિતાએ જ બાળકીની માતા સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. માતાની બેદરકારીથી અઢી મહિનાની દીકરીનું મોત નિપજ્યું હોવાનો પિતાએ આક્ષેપ લગાવ્યો હતો.

અમરાઈવાડી પોસ્ટ ઓફિસ સામે સિધેશ્વરીનગર ખાતે 27 માર્ચના રોજ બનાવ બન્યો હતો. અઢી મહિનાની બાળકી વિશ્વા પાણીની ટાંકીમાં પડ્યા બાદ માતાએ બહાર કાઢવાને બદલે ટાંકીનું ઢાંકણ ઢાંકી દીધું હોવાના આક્ષેપ પિતાએ લગાવ્યો છે. પિતાએ આરોપમાં કહ્યું કે, ટાંકીનું ઢાંકણ ઢાંક્યા બાદ માતાએ તેની ઉપર એલ્યુમિનિયમનું તગારું ઢાંકી દીધું હતું. ઘણા સમય શોધખોળ કર્યા બાદ બાળકી ન મળતા મકાનના દરવાજા પાસેનીની અંડર ગ્રાઉન્ડ ટાંકી તપાસ કરતા બાળકી મૃત હાલતમાં મળી હતી. 

દીકરીના મોત બદલ પતિ દિપક મકવાણાએ પત્ની મોનિકા સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. અમરાઇવાડી પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. બાળકી રમતા રમતા ટાંકીમાં પડી ગઈ અને જાણ ન રહેતા ટાંકી બંધ કરી કે જાણી જોઈને ઘટના બની તે તમામ બાબતે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે બાળકીના પીએમ સાથે ઘટનાનું સાચું કારણ શોધવા મૃત બાળકીની માતાની પૂછપરછ હાથ ધરી છે. 

ફરિયાદી પિતાના પરિવારમાં પતિ પત્ની અને બે બાળકી હતી. જેમાં નાની બાળકીનું ટાંકીમાં ડૂબી જવાથી મોત નિપજ્યું છે. 

માતાનો ભાંડો ફૂટી ગયો
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, પિતા ગેસના બોટલ માટે લાઈનમાં ઉભા હતા, ‘ત્યારે પાડોશીનો ફોન આવ્યો હતો કે, તમારી દીકરી પાણીની ટાંકીમાં પડી ગઈ છે. ફટાફટ ઘરે આવી જાઓ.’ ઘરે આવતા જ તેને જાણ થઈ હતી કે, દીકરી પાણીમાં ટાંકી પડી છે. પતિ આ માટે પત્ની પર ગુસ્સે થયો હતો. દંપતી દીકરીને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયુ હતું, જ્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. આ બાદ પત્ની મોનિકાએ સ્વીકાર્યું હતું કે, હું ઘરના ઉપરના માળે પાણી ચઢાવવા માટે મોટરની સ્વીચ પાડવા માટે નીચે ગઈ હતી ત્યારે દીકરી પણ મારી સાથે હતી. આ સમયે પગ પોતા પર મારો પગ પડ્યો હતો, જેથી મારા હાથમાંથી દીકરી છટકી ગઈ હતી. તે સીધી પાણીની ટાંકીમાં પડી હતી. મેં તેને બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તે અંદર સુધી જતી રહી હતી જેથી હું ગભરાઈ ગઈ હતી. મારા પર આરોપ ન આવે, તે માટે મેં પાણીના ટાંકીનું ઢાંકણુ બંધ કરી દીધુ હતું અને તેની ઉપર તગારૂં મુકી દીધુ હતું.  

ઉલ્લેખનીય છે કે, માતા દ્વારા બાળકીની હત્યા કરાયાનો આ બીજો બનાવ છે. હજી ગત અઠવાડિયે જ સુરતમાં એક માતા દ્વારા બાળકી પર અમાનુષી અત્યાચાર ગુજારીને તેને મોતને ઘાટ ઉતારાઈ હતી. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

