ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સ્કૂલની ઉઘાડી લૂંટનો મોટો દાખલો : ગુજરાતીએ વાયરલ કર્યું પહેલા ધોરણના પુસ્તકોનું 4000 રૂપિયાનું બિલ

Parent are forced to purchases book from school : અમદાવાદના એક વાલીએ સોશિયલ મીડિયા પર 4000 ની કિંમતનું પુસ્તકનું એક બિલ શેર કર્યું છે, જેના બાદ ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે, શિક્ષણમાં પણ મોંઘવારી ફેલાઈ છે, અને ખાનગી શાળાઓ કેવી રીતે મનમાની કરી રહી છે. આ પુસ્તકોનું બિલ ધોરણ-1ના બાળક માટે હતું
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 03, 2026, 11:50 AM IST

સ્કૂલની ઉઘાડી લૂંટનો મોટો દાખલો : ગુજરાતીએ વાયરલ કર્યું પહેલા ધોરણના પુસ્તકોનું 4000 રૂપિયાનું બિલ

School Book Purchases: અમદાવાદના એક વાલીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો છે, જેને લોકોએ ચોંકાવ્યો છે. સરકાર શિક્ષણની વાતો કરે છે, પરંતું ખાનગી શાળાઓ કેવી રીતે મનમાની કરે છે તેનો નમૂનો વાલીએ રજૂ કર્યો છે. વાલીએ પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, તેમના પહેલા ધોરણમાં ભણતા સંતાનના પુસ્તકો અને કોપી માટે તેમને 4020 રૂપિયા ફરજિયાત ચૂકવવા પડ્યા. કારણ કે, શાળાએ તે ખરીદવા કમ્પલસરી બનાવ્યું છે. ત્યારે સ્કૂલની મનમાનીનું જીવંત ઉદાહરણ જોવા મળ્યું છે. 

ગુજરાતમાં શિક્ષણ દિવસેને દિવસે મોંઘુ બની રહ્યું છે. તેમાં પણ સરકારી શાળાઓ નાબૂદ થઈ રહી છે, અને ખાનગી શાળાઓની મનમાની વધી રહી છે. આવામાં અમદાવાદના એક વાલીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતી પોસ્ટ મૂકી છે. પહેલા ધોરણના બાળકોના પુસ્તકો પણ કેટલા મોંઘા હોઈ શકે તેનો પુરાવો તેઓએ બિલ સ્વરૂપે મૂક્યો છે.  

પહેલા ધોરણમાં પુસ્તકોનું બિલ 4000 રૂપિયા
Viralbshah નામના ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી એક પોસ્ટ કરાઈ છે. જેમાં પિતાએ કહ્યું કે, સ્કૂલ તરફથી પુસ્તકો લાવવાનું ફરજિયાત કહેવાયું છે. પોસ્ટમાં દાવો કરાયો કે, સ્કૂલે ફીમાં અંદાજે 35 ટકા વધારો કરી દીધો છે. સીનિયર કેજીની સરખામણીમાં આ વર્ષે ફી બહુ જ વધારે છે. ઉપરથી પુસ્તકો અને કોપી પણ સ્કૂલમાંથી જ ખરીદવી પડે છે. જ્યારે કે, આ વસ્તુઓ બહાર માર્કેટમાં પણ મળે છે. તેઓએ બીજા વાલીઓને પૂછ્યું કે, શું તેમને પણ આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે. 

ahmedabad father questions mandatory school book purchases after rs 4000 bill

Parent are forced to purchases book from school

લોકોએ કેવી પ્રતિક્રીયા આપી
આ વાયરલ પોસ્ટને ભરપૂર વ્યૂ મળ્યા છે. જોતજોતમાં તેના લાખો વ્યૂ થઈ ગયા હતા. ઈન્ટરનેટ યુઝર્સે તેને ખુલ્લી લૂંટ બતાવી. કેટલાક યુઝર્સે કહ્યું કે, અનેક ખાનગી શાળાઓ હવે આ પ્રથાને સામાન્ય બનાવી રહી છે. જેથી વધારે કમાણી કરી શકાય. કેટલાક યુઝર્સ કહી રહ્યા છે કે, આવા માહોલમાં હોમ સ્કૂલિંગ કે એનઆઈઓએસ જેવા વિકલ્પ અપનાવવા જોઈએ. 

post about steep school fee increases and mandatory book purchases

એક યુઝરે લખ્યું કે, આ સમસ્યા કેટલાક વર્ષોથી વધી રહી છે. તેના પર સરકાર ધ્યાન નથી આપી રહી. કોઈએ બેંગલુરુની એક પ્રતિષ્ઠિત શાળાનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે, યુકેજી એડમિશન માટે 1.62 લાખ સુધીની રકમ માંગે છે. લોકોએ વધતી મોંઘવારી અને તંત્રની ચૂપકીદી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.

જોકે, ઝી 24 કલાક આ વાયરલ પોસ્ટની પુષ્ટિ નથી કરતું. 
 

