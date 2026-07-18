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અમદાવાદ ફટાકડા ફેક્ટરી દુર્ઘટના: PM મોદી અને CMએ દુઃખ વ્યક્ત કરી આર્થિક સહાયની કરી જાહેરાત

Ahmedabad Fireworks Factory Blast: અમદાવાદમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં થયેલી દુર્ઘટનામાં જાનહાનિ થવા પર વડાપ્રધાન મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને ઇજાગ્રસ્તો ઝડપથી સાજા થાય તેવી પ્રાર્થના કરી છે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર પ્રભાવિત લોકોને તમામ જરૂરી મદદ પહોંચાડી રહ્યું છે. આ સાથે જ વડાપ્રધાન રાહત ફંડમાંથી મૃતકોના પરિવારોને 2 લાખ અને ઇજાગ્રસ્તોને 50000ની આર્થિક સહાય આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેમજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા મૃતકોને 4 લાખ અને ઇજાગ્રસ્તોને 50000ની આર્થિક સહાય આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 18, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:23 PM IST
અમદાવાદ ફટાકડા ફેક્ટરી દુર્ઘટના: PM મોદી અને CMએ દુઃખ વ્યક્ત કરી આર્થિક સહાયની કરી જાહેરાત
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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અમદાવાદ ફટાકડા ફેક્ટરી દુર્ઘટના:PM અને CMએ દુઃખ વ્યક્ત કરી આર્થિક સહાયની કરી જાહેરાત
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