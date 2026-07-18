/અમદાવાદ ફટાકડા ફેક્ટરી દુર્ઘટના: PM મોદી અને CMએ દુઃખ વ્યક્ત કરી આર્થિક સહાયની કરી જાહેરાત

Ahmedabad Fireworks Factory Blast: અમદાવાદમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ દુર્ઘટનામાં 8 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. આ ઘટના અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. સાથે જ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
આ ઘટના અંગે ઊંડા શોકની લાગણી વ્યક્ત કરતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે, દુઃખની આ ઘડીમાં તેમની સંવેદનાઓ શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે છે. તેમણે અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા લોકો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તે માટે પ્રાર્થના કરી હતી. હાલ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર દ્વારા અસરગ્રસ્તોને શક્ય તમામ તમામ મદદ અને રાહત પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
PM મોદીએ આર્થિક સહાયની કરી જાહેરાત
આ સાથે જ વડાપ્રધાન મોદીએ પીડિતો માટે આર્થિક સહાયની પણ જાહેરાત કરી છે. પીએમ મોદીએ આ ઘટના અંગે દુઃખ વ્યક્ત કરતા મૃતકોના પરિવારજનોને 2 લાખ રૂપિયા અને ઈજાગ્રસ્તોને 50 હજાર રૂપિયાનું વળતર આપવાની જાહેરાત કરી. તેમણે એક્સ પર લખ્યું કે, "ગુજરાતના અમદાવાદમાં એક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં થયેલા અકસ્માતમાં લોકોના મોતના સમાચાર સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. દુઃખની આ ઘડીમાં મારી સંવેદનાઓ શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે છે. ઈજાગ્રસ્તો ઝડપથી સાજા થાય તેવી પ્રાર્થના કરું છું. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર પ્રભાવિત લોકોને તમામ સંભવ મદદ પૂરી પાડી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત કોષમાંથી પ્રત્યેક મૃતકના પરિવારને 2 લાખ રૂપિયાની મદદ આપવામાં આવશે. ઈજાગ્રસ્તોને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે."
Extremely saddened to hear about the loss of lives due to a mishap at a fireworks factory in Ahmedabad, Gujarat. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured. The local administration is providing all possible…
— PMO India (@PMOIndia) July 18, 2026
અમદાવાદ ફેક્ટરી દુર્ઘટના પર CMએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ
અમદાવાદમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટના અંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે. સીએમએ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા નાગરિકોના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના દર્શાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ અસરગ્રસ્તોને જરૂરી મદદ અને સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ મુખ્યમંત્રીએ રાજ્ય સરકાર તરફથી પ્રત્યેક મૃતકના પરિવારજનને 4 લાખ અને ઈજાગ્રસ્તોને 50,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે એક્સ પર લખ્યું કે, અમદાવાદમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટનાના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા મૃતકોના આત્માને ઈશ્વર શાંતિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરું છું. તેમના પરિવારજનો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું.
સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા પ્રભાવિતોને તમામ જરૂરી મદદ અને સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. દુર્ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા નાગરિકો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રભુ ચરણોમાં પ્રાર્થના.
રાજ્ય સરકાર મૃતકોના પરિવારજનોને રૂ. 4 લાખ અને ઈજાગ્રસ્તોને રૂ. 50,000 ની સહાય કરશે.
અમદાવાદમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટનાના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા મૃતકોના આત્માને ઈશ્વર શાંતિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરું છું. તેમના પરિવારજનો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું.
સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા પ્રભાવિતોને તમામ જરૂરી મદદ અને સારવાર…
— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 18, 2026
ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતી હતી ફેક્ટરી
અમદાવાદના વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં રામોલ-ગતરાડ રોડ પર આવેલ ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થયો તે ગેરકાયદેસર રીતે ચાલી રહી હતી. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેનો અવાજ લગભગ 5 કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો હતો. ધડાકાની તીવ્રતા એટલી વધારે હતી કે, ઘાયલોમાંથી 4ને એલ.જી. હોસ્પિટલ અને 3ને અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
ફાયર બ્રિગેડની પાંચથી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી
આ ફેક્ટરી વસ્ત્રાલમાં આવેલા આર.એ.એફ. (RAF) કેમ્પની પાછળ હોવાને કારણે, ધડાકાનો અવાજ સાંભળતા જ કેમ્પમાં તૈનાત જવાનો તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. ફાયર બ્રિગેડ પહોંચે તે પહેલા જ તેમણે ઘાયલો અને કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢી લીધા હતા. હાલમાં ફાયર બ્રિગેડની પાંચથી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગ પર કાબૂ મેળવી ચૂકી છે અને કૂલિંગની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા
અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફાયર બ્રિગેડ સહિત અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ઝોન-8ના ડીસીપી મયૂર પાટીલ અને સેક્ટર-2ના જેસીપી જયપાલ સિંહ રાઠોડ પણ સ્થળ પર હાજર રહ્યા હતા. આ લોકોએ રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવામાં મદદ કરી હતી.