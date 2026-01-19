Prev
અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓ બન્યા હિંસક! સેવન્થ ડે બાદ હવે ઘાટલોડિયામાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે 'ગેંગવોર'

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં સેવન્થ ડે સ્કૂલની લોહિયાળ ઘટનાની ચર્ચા હજુ શાંત પણ નથી થઈ, ત્યાં વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. આ વખતનું સરનામું ઘાટલોડિયા છે અને આરોપીઓ ધોરણ 10માં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ છે. સ્કૂલ બહાર જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, તે જોઈને ગેંગવોર પણ શરમાઈ જાય. ચાલો જાણીએ આખરે શું બન્યું?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:12 PM IST

Ahmedabad News: અમદાવાદના ઘાટલોડિયામાં આવેલી નેશનલ સ્કૂલની બહારના જ્યાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે બોલાચાલી સીધી જ હિંસામાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. લાકડીઓ, પટ્ટા, હાથમાં પહેરવાના કડા અને એક વિદ્યાર્થીને નિશાન બનાવીને નિર્દય મારામારી કરવામાં આવી.

હુમલામાં એક વિદ્યાર્થી ગંભીર રીતે ઘાયલ 
આ ઘટનો સામે આવેલ વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે ગેંગવોરની જેમ વિદ્યાર્થીઓ એકબીજા પર તૂટી પડે છે. એક વિદ્યાર્થીને ઘેરીને લાકડી અને પટ્ટાથી ફટકારવામાં આવી રહ્યો છે. આ હુમલામાં એક વિદ્યાર્થી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે. 

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આ હિંસાની પાછળ જૂનો ઝઘડો કારણભૂત હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતા જ ઘાટલોડિયા પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી. શરૂઆતમાં છરી માર્યાની ચર્ચા હતી પરંતુ સ્કૂલ સંચાલને આ વાતને નકારી કાઢી છે.

વિદ્યાર્થીઓ હિંસક બને છે તો જવાબદાર કોણ?
ઘટનાની ગંભીરતા જોતા DEO રોહિત ચૌધરીએ સ્કૂલ સંચાલક પાસેથી તાત્કાલિક અહેવાલ માંગ્યો છે. જ્યારે સમગ્ર મામલે ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ નોંધાઈ ચૂકી છે. સવાલ એ છે કે, શાળાની બહાર ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ હાથમાં હથિયાર સમાન સામગ્રી લઈને આ રીતે હિંસક બને છે તો જવાબદાર કોણ? વાલીઓ?, શાળા સંચાલન? કે સમાજ? સેવન્થ ડે સ્કૂલ પછી હવે ઘાટલોડિયાની આ ઘટના શિક્ષણ જગત માટે એક ગંભીર ચેતવણી છે.

તમારુ બાળક આ શું કરી રહ્યું છે?
વાલીઓએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. તમારુ સંતાન ટપોરી કે મવાલી બને તે પહેલા ચેતી જજો. કારણ કે ભાઈગીરીનો અંત હંમેશા ખરાબ જ આવતો હોય છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Ahmedabadschoolsstudentscrime newsઅમદાવાદ

