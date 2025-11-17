સુરતમાં સ્ટેજ પર સ્પીચ આપતી અમદાવાદની યુવતી અચાનક બેભાન થતા નિપજ્યું મોત, CCTV આવ્યા સામે
Surat News: રાજ્યભરમાં ઘણા સમયથી અચાનક બેભાન થયા બાદ મોતની ઘટનાઓ બની રહી છે. અવારનવાર અચાનક બેભાન થયા બાદ મોત થયું હોવાની ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે. ત્યારે વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સુરતમાં કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલી ધારુકાવાળા કોલેજમાં ગત સાંજે મંચ પર સ્પીચ આપતી વખતે ચાલુ સ્પીચે અચાનક બેભાન થયા બાદ યુવતીનું મોત નીપજ્યું હતું.
Surat News: સુરતમાં કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલી ધારુકાવાળા કોલેજમાં ગત સાંજે મંચ પર સ્પીચ આપતી વખતે ચાલુ સ્પીચે અચાનક બેભાન થયા બાદ યુવતીનું મોત નીપજ્યું હતું, યુવતીના મોતને પગલે પરિવારમાં શોકનો માહોલ છે. યુવતીના મૃતદેહનું પોસ્ટમાર્ટમ કરવામાં આવ્યું છે અને મોતનું સાચું કારણ જાણવા સેમ્પલો લેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં હાર્ટ અટેકની શક્યતા લાગી રહી છે. આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ અમદાવાદના રાયપુરમાં આવેલ અકાશેઠની પોળ ખાતે રહેતી 24 વર્ષીય જીલબેન સુરેશભાઈ ઠક્કર સુરત શહેરના કાપોદ્રા ખાતે આવેલ ધારુકાવાળા કોલેજના ઓડિટોરિયમમાં મચ ઉપર સ્પીચ આપતી હતી, આ દરમિયાન ચાલુ સ્પીચે અચાનક પડી ગઈ અને બેભાન થઇ ગઈ હતી. યુવતી ચાલુ સ્પીચે અચાનક બેભાન થઈ જતો ત્યાં હાજર લોકોએ તાત્કાલિક નજીકના હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં સારવાર દરમિયાન ડોક્ટરે મૃત જાહેર કરી હતી.
સ્પીચ આપતા આપતા વિદ્યાર્થિની ઢળી પડી....હાર્ટ એટેકના હચમચાવતા CCTV થયા વાયરલ #Gujarat #Surat #News #CCTV #HeartAttack pic.twitter.com/0BYSjRJo9H
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) November 17, 2025
હાલ તો મોતનું સાચું કારણ જાણવા સેમ્પલો લેવામાં આવ્યા છે. મળતી માહિતી અનુસાર જીલબેન IT કંપનીમાં કામ કરતી હતી અને અહીં આ કંપનીનું કેમ્પ ચાલી રહ્યું હતું. જેથી જીલબેન અમદાવાદથી સુરત આવી હતી. ધારુકાવાળા કોલેજમાં સેમિનારમાં સ્પીચ આપતી હતી ત્યારે ચાલુ સ્પીચે જ તે અચાનક બેભાન થઈ ગઈ હતી. તેના મૃતદેહનું પોસ્ટમાર્ટમ કરવામાં આવ્યું છે અને મોતનું સાચું કારણ જાણવા સેમ્પલો લેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં હાર્ટ અટેકની શક્યતા લાગી રહી છે.
હાર્ટ એટેકની શક્યતા સુરત સહિત ગુજરાતમાં અચાનક બેભાન થયા બાદ મોતના કેસમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. સુરતમાં રોજબરોજ એકથી બે વ્યક્તિઓ આ રીતે બેભાન થયા બાદ મોતને ભેટી રહ્યા છે. આ તમામ કેસમાં સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે અને હાર્ટ એટેકની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે.
