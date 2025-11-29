Prev
અમદાવાદમાં હાઈરાઈઝ ઈમારતો બની સ્યૂસાઈડ પોઈન્ટ; એક યુવતીની મોતની છલાંગ : કોણ છે આ યુવતી!

Ahmedabad Suicide Case : અમદાવાદના ગુપ્તાનગરમાં યુવતીએ લગાવી મોતની છલાંગ.... બિલ્ડિંગના પાંચમા માળેથી પડતું મુકીને કર્યો આપઘાત... આપઘાત પહેલાના યુવતીના CCTV પણ આવ્યા સામે...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:13 AM IST

અમદાવાદમાં હાઈરાઈઝ ઈમારતો બની સ્યૂસાઈડ પોઈન્ટ; એક યુવતીની મોતની છલાંગ : કોણ છે આ યુવતી!

Ahmedabad News : અમદાવાદ શહેર આપઘાતોનું શહેર બની રહ્યું છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં અહી ઉંચી ઈમારતોથી છલાંગ લગાવીને મોત વ્હાલુ કરનારાઓની સંખ્યા વધી રહી છે. ત્યારે અમદાવાદમાં વધુ એક ઈમારત પરથી કૂદીને એક યુવતીએ મોત વ્હાલુ કર્યું છે. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અમદાવાદના ગુપ્તાનગરમાં સિદ્ધિવિનાયક બિલ્ડીંગના 5 માળેથી પડતું મૂકી એક યુવતીએ આપઘાત કર્યો છે. આ યુવતી કોણ છે અને ક્યાંથી આવી હતી તે હજી સામે આવ્યું નથી. જોકે, યુવતીના આપઘાતનું કારણ અકબંધ છે.

પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ તપાસ બાદ આપઘાતનું કારણ બહાર આવશે. 

લાઈવ-એક્શન વીડિયોમાં એક યુવકે છોકરીને કારણે આત્મહત્યા કરી લીધી
ગઈકાલે ગુજરાતના અમદાવાદમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. એક યુવકે પોતાની ડેટિંગ કરતી સ્ત્રી સાથેના ઝઘડા બાદ હોસ્પિટલમાં આત્મહત્યા કરી લીધી. તેણે પોતાની જાતને પેટ્રોલ છાંટીને લાઈટરથી આગ લગાવી દીધી. ભીડ જોતી રહી. તે વ્યક્તિને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો પરંતુ તેનું મોત નીપજ્યું.
 

