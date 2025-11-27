Prev
અમદાવાદમાં આવશે તેજીનું તોફાન! કોમન 'Wealth'થી આ વિસ્તારોમાં મકાનોના ભાવ આસમાને પહોંચશે! 3 લાખ નોકરીઓ..

Ahmedabad’s growth to accelerate after Commonwealth Games approval: અમદાવાદીઓ માટે એક ખુશીના સમાચાર મળી રહ્યા છે. કોમનવેલ્થ ગેમ અમદાવાદમાં આવવાથી રિયલ એસ્ટેટની સાથે અમદાવાદ શહેરનો પણ વિકાસ થશે. અમદાવાદમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં એક મોટી ક્રાંતિ આવી શકે છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ આવવાથી માત્ર અમદાવાદમાં રહેતા ગુજરાતીઓ જ નહીં, પણ બહાર રહેતા લોકો પણ રોકાણ કરશે. અમદાવાદમાં ઘર ખરીદવું એ ગૌરવની વાત બની જશે. અમદાવાદમાં નોંધપાત્ર સ્થળાંતર થશે, જેનાથી મોટો વિકાસ થશે. જ્યાં સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યાં ઘણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપલબ્ધ થશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:14 PM IST

Ahmedabad’s growth to accelerate after Commonwealth Games approval: કોમનવેલ્થથી ગુજરાતનો જીડીપી ગ્રોથ વધવાનો છે. જો તમે મોટેરા, ચાંદખેડા, વૈષ્ણોદેવી, ઝુંડાલ જેવા વિસ્તારોમાં રોકાણ કરો છો, તો તમને મોટો ફાયદો મળશે. અમદાવાદમાં પણ રોકાણ ઝડપથી આવશે, જેનાથી વિકાસ થશે. કોમનવેલ્થ ગેમને ધ્યાનમાં રાખીને વિકાસ થશે. અમદાવાદમાં સસ્તું આવાસ (Affordable Housing) અને ખુલ્લી જમીનમાં ઘણો વિકાસ થશે. જો કોઈ વ્યક્તિ ચાર કે છ મહિનામાં રોકાણ કરે છે, તો તેને ખૂબ સારું વળતર મળશે.

'શહેરની આસપાસના 77 કિમી વિસ્તારમાં પ્રોપર્ટીના ભાવ વધી શકે છે'
કોમનવેલ્થ ગેમ્સને કારણે અમદાવાદ શહેરની આસપાસના 77 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ભાવ વધી શકે છે. મોટેરા સહિતના વિસ્તારોમાં ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. જો તમે અત્યારે રોકાણ કરો છો, તો તમને સારો ફાયદો મળી શકે છે. ગુજરાત માટે આગામી 10 વર્ષ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેવાના છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સને કારણે ઝુંડાલ, ત્રાગડ અને વૈષ્ણોદેવી જેવા વિસ્તારોમાં ભાવમાં ચોક્કસ વધારો થશે.

'રોકાણ કરવા માટે હવે યોગ્ય સમય છે' કયા વિસ્તારોમાં માંગ વધતી જોવા મળી શકે છે? 
જો કોઈ વ્યક્તિ અત્યારે રોકાણ કરવા માંગતું હોય, તો તેણે કોમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવું જોઈએ. જે લોકોએ હજુ સુધી પોતાનું ઘર ખરીદ્યું નથી, તેમના માટે આ યોગ્ય સમય છે. કારણ કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સની જાહેરાત બાદ ભાવમાં જબરદસ્ત વધારો થશે. ઝુંડાલ, ત્રાગડ, વૈષ્ણોદેવી, થલતેજ સહિતના વિસ્તારોમાં રોકાણ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. જો આપણે અત્યારે રોકાણ કરીએ, તો ચોક્કસપણે 35 ટકાથી વધુનો વધારો થઈ શકે છે. સાથે જ, ગાંધીનગર અને અમદાવાદ વચ્ચેનું અંતર હવે સરળતાથી કપાઈ જાય તેવું થઈ ગયું છે. તેથી, વૈષ્ણોદેવીથી ઝુંડાલ અને મોટેરા સુધીના વિસ્તારમાં રોકાણ કરવું જોઈએ. લુલુ મોલ સહિતના મોટા મોલ પણ આ જ વિસ્તારમાં આવી રહ્યા છે. જો તમે રોકાણ કરવા માંગો છો, તો અત્યારે એકદમ યોગ્ય સમય છે.

સરગાસણ, કુડાસણ, રાયસણ વિસ્તાર જબરદસ્ત ગતિ પકડશે
અમદાવાદ શહેરમાં વિસ્તારોની વાત કરીએ તો સરગાસણ, કુડાસણ, રાયસણ સહિતનો વિસ્તાર જબરદસ્ત ગતિ પકડવાનો છે. અન્ય જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે અમદાવાદ આવે છે, તેથી ભવિષ્યમાં જો વિદ્યાર્થીઓ અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં નોકરી કરે તો તેઓ અહીં ઘર રાખવાનું પસંદ કરે છે.

કોલકાતા, મુંબઈ, રાજસ્થાનના રોકાણકારોનું ધ્યાન અમદાવાદ પર
સાથે જ, કોલકાતા, મુંબઈ, રાજસ્થાન અને અન્ય સ્થળોના રોકાણકારોનું ધ્યાન અમદાવાદ પર કેન્દ્રિત થઈ રહ્યું છે. એનઆરઆઈ (NRI) માં અમેરિકા, લંડન અને આફ્રિકાના ઘણા ગુજરાતીઓ અમદાવાદમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. તેથી, આવનારા સમયમાં સુવર્ણ યુગ શરૂ થશે અને અમદાવાદ સૌથી આકર્ષક સ્થળ (Hottest Destination) બનવા માટે તૈયાર છે.

અમદાવાદમાં મોટી બ્રાન્ડ્સના મોલ બની શકે!
કોમનવેલ્થ ગેમ્સની જાહેરાત થવાથી ચાંદખેડા અને મોટેરા વિસ્તારમાં જમીન માલિકોને તાત્કાલિક 15-20% ફાયદો થશે. અમદાવાદ અને તેની આસપાસના લોકોને ઘણો ફાયદો થશે. જો સરકાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તારીખોની સાથે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્લાનની જાહેરાત કરી શકે તો તે સોનામાં સુગંધ ઉમેરવા જેવું હશે. સરકારે રસ્તાઓ અને પુલો કે જે બનાવ્યા પછી બગડી જાય છે, તેમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં ગુજરાતના ગામડાંના લોકો અમદાવાદ તરફ સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે. જો સરકાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સની સાથે ઓલિમ્પિક્સ પણ લાવે તો ગુજરાત દેશભરમાં નામના મેળવશે.

રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરના પ્રોપર્ટીના ભાવમાં 100% નો વધારો થશે. લોકોને રોજગાર મળશે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉત્કૃષ્ટ વિકાસ થશે. અમદાવાદનું વાતાવરણ બદલાવવાનું છે. કારણ કે આટલી મોટી ગેમ્સનું આયોજન પહેલા ક્યારેય થયું નથી. તેથી, મોટી બ્રાન્ડ્સ અમદાવાદમાં પોતાના મોલ શરૂ કરશે. જ્યારે અમદાવાદની ખ્યાતિ વિશ્વભરમાં ફેલાશે, ત્યારે બિલ્ડરો, રોકાણકારો અને પ્રોપર્ટી માલિકોને ઘણો ફાયદો થશે. હાલમાં, ઘણા લોકો પાસે રોકાણ કરવાના સાધનો નથી. જો તમે અત્યારે રોકાણ કરવા માંગો છો, તો તપોવન સર્કલ, વૈષ્ણોદેવી, ઝુંડાલ - આ તમામ વિસ્તારોમાં વર્તમાન રોકાણથી નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળશે. જાહેરાત થતાની સાથે જ **15-20% નો વધારો** ચોક્કસ થશે.

'હોટલ, ટુરિઝમ, એરલાઇન્સ સેક્ટરમાં વિકાસને વેગ મળશે'
કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાનીથી લગભગ તમામ ક્ષેત્રોને ફાયદો થશે. ગેમ્સ પોતે ટૂંકા સમયગાળા માટે રમાશે, પરંતુ અહીં લાંબા ગાળા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવશે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સને કારણે ટૂંકા ગાળામાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ થશે, જેનાથી રોકાણ થશે અને શ્રમ, અદ્યતન ટેકનોલોજી રોકાણની અરજીઓમાં તકો ઊભી થશે. નવીનતમ સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ બનાવવામાં આવશે, હોટલ ઓક્યુપન્સી વધશે, એરલાઇન આવર્તન (frequency) વધશે, અને તેની સ્નોબોલિંગ અસર (ધીમે ધીમે મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરવું) દ્વારા, વિવિધ માધ્યમો દ્વારા વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થશે. ગુજરાતમાં પ્રવાસન ઉદ્યોગનો નોંધપાત્ર વિકાસ થયો છે, જેનાથી હોટેલ ઉદ્યોગમાં વૃદ્ધિ થઈ છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સને કારણે આમાં વધુ વધારો થશે.

'અંદાજિત 3 લાખ લોકોને રોજગાર મળવાની શક્યતા'
જ્યારે આપણે રોજગારની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે તે આપણે જેટલી કલ્પના કરીએ છીએ તેનાથી ઓછો હોય છે. હાલમાં, મારા માનવા મુજબ, જીડીપી 6% ના દરે વધે છે, તેમ રોજગાર પણ તે મુજબ વધશે. કામચલાઉ રોજગારની વાત કરીએ તો, અસંખ્ય નોકરીઓ વધશે. 2030 માં કોમનવેલ્થ આવવાની સાથે, 2028 સુધીમાં બધું ટ્રાયલ સ્ટેજમાં હોવું જોઈએ. તેથી ત્રણ વર્ષ બાકી છે. જો આપણે પ્રતિ કરોડ 10 લોકો ગણીએ, તો 30 હજાર કરોડ પર, વિવિધ શ્રેણીઓમાં 3 લાખ લોકોને રોજગાર મળશે. અને હું બાંધકામને કામચલાઉ રોજગાર માનતો નથી, કારણ કે દિલ્હીમાં બાંધકામ હજી પણ બંધ થયું નથી, તેના બદલે તેમાં વધારો થયો છે, તેથી લાંબા ગાળે રોજગાર ઘટશે નહીં પણ વધશે.

'સરકારે માત્ર જરૂરી હોય ત્યાં જ ખર્ચ કરવો જોઈએ, અન્ય કામ PPP મોડેલ દ્વારા થઈ શકે'
ખર્ચ અંગે તેમણે કહ્યું કે, ખર્ચના વિવિધ મોડેલ છે, સરકારે માત્ર જ્યાં પોતાને કરવાની જરૂર હોય ત્યાં જ સામેલ થવું જોઈએ, અન્યથા પબ્લિક-પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ દ્વારા કેટલીક વસ્તુઓ ખાનગી ક્ષેત્રને આપવી જોઈએ અને તે માત્ર બાંધકામ સુવિધાઓ ઊભી કરવા વિશે નથી, જાળવણી (maintenance) પણ કરવી પડશે, તેથી ભવિષ્યના ફાયદા માટે સરકારે તેની જાળવણી પણ કરવી જોઈએ. તેથી જો સરકાર એરપોર્ટ માટે ખાનગી ભાગીદારી કરે છે, તો તે પણ ફાયદાકારક નથી, જો તે પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ દ્વારા થાય છે, તો સરકારે ન્યૂનતમ રોકાણ કરવું જોઈએ. સરકારે આરોગ્ય, શિક્ષણ અને પાણી, રસ્તાઓ પર ખર્ચ કરવો જોઈએ.

દિલ્હીની જેમ અમદાવાદની છબી બદલાશે
2010 માં, ભારતમાં પહેલીવાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન દિલ્હીમાં થયું હતું. તે 1982 ના એશિયાડ પછીની સૌથી મોટી ઇવેન્ટ હતી. હવે ભારતને 2030 માં બીજી વખત કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની મળી છે. અમદાવાદ શહેર 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની કરશે. 2010 ના દિલ્હી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોને કારણે વધુ ચર્ચામાં રહ્યું હતું. જો કે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ દરમિયાન દિલ્હીમાં જે કામ થયું તે આપણે ભૂલવું ન જોઈએ. જેની યાદી નીચે મુજબ છે.

 

મેટ્રો રૂટ લંબાવવાની તૈયારી
તે દિલ્હી વિશે હતું, હવે અમદાવાદની વાત કરીએ. અહીં વિકાસના કામો સતત ચાલુ છે. શહેરમાં ઓવરબ્રિજ, અંડરબ્રિજ અને મેટ્રોનું કામ ચાલી રહ્યું છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સને ધ્યાનમાં રાખીને જે મેદાનો તૈયાર કરવામાં આવશે ત્યાં પહોંચવા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવામાં આવશે. અમદાવાદ મેટ્રોને ગાંધીનગર સુધી પહોંચાડવા માટે લંબાવવામાં આવી છે. હવે આવનારા સમયમાં મેટ્રો રૂટને વધુ લંબાવવાની તૈયારી કરવામાં આવી છે. રોડ પહોળા કરવાનું કામ પણ યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

હોટલોમાં 3000 રૂમનો વધારો થવાની શક્યતા
2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાનીનો અધિકાર મળ્યા બાદ ભારત અને વિદેશથી આવનારા મહેમાનોના સ્વાગત માટે અમદાવાદમાં તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ગુજરાત વર્ષોથી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અને કચ્છના રણ ઉત્સવ જેવી ઇવેન્ટ્સની યજમાની કરતું રહ્યું છે, અમદાવાદમાં વિશ્વ કક્ષાની હોટલો ઉપલબ્ધ છે. જો કે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ દરમિયાન ભારત અને વિદેશમાંથી હજારો રમતવીરો અને લોકો આવશે, જેનાથી ફોર-સ્ટાર અને ફાઇવ-સ્ટાર કેટેગરીની હોટલોની માંગ વધશે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હાલમાં 2025 માં થ્રી-સ્ટાર, ફોર-સ્ટાર અને ફાઇવ-સ્ટાર કેટેગરીની હોટલોમાં 5420 રૂમ છે. આગામી પાંચ વર્ષમાં 3000 રૂમ ઉમેરવાની યોજના** છે. જે રૂમ ઉમેરવામાં આવશે તેમાંથી 1500 રૂમ ફાઇવ-સ્ટાર કેટેગરીના હશે.

સરકાર પ્રવાસન નીતિ લાવી શકે
દિલ્હીમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ આવી હતી, ત્યારે સરકારે પ્રવાસન નીતિ રજૂ કરી હતી. તેમાં લક્ઝરી ટેક્સ, સર્વિસ ટેક્સ અને ઇન્કમ ટેક્સમાં છૂટછાટનો સમાવેશ થતો હતો. તેનાથી દિલ્હીમાં ઘણી હોટલોનું નિર્માણ થયું. હવે એ જ રીતે, કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકાર હોટેલ ઉદ્યોગ માટે પ્રવાસન નીતિ લાવી શકે છે. જેઓ મોટી હોટલો બનાવવા માંગે છે, તેમને છૂટ મળી શકે છે. કારણ કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ એક મહિના માટે રહેશે, પરંતુ તે પછી પણ સંચાલન ચાલુ રાખવાની જરૂર છે. જ્યારે આવી નીતિઓ આવે છે, ત્યારે લોકો જોડાય છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવશે, જે અમદાવાદમાં અન્ય વિવિધ ટુર્નામેન્ટ્સ યોજવામાં સક્ષમ બનાવશે. તેનાથી હોટેલ અને પ્રવાસન ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન મળશે.

2030 સુધીમાં અમદાવાદમાં નવી હોટલો ખુલશે
વધુમાં, નરેન્દ્રભાઈ સોમાણી જણાવે છે કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની સાથે હોટેલ ક્ષમતા 25% સુધી વધી શકે છે, જે હોટેલ બ્રાન્ડ્સ હાલમાં અમદાવાદમાં નથી, તે પણ કોમનવેલ્થ ગેમ્સને કારણે શહેરમાં તેમની હોટલો ખોલશે. સાથે જ, ફેરમોન્ટ ગ્રુપ જેવી લક્ઝરી બ્રાન્ડ્સ અમદાવાદમાં તેમની હોટલો ખોલશે.

પ્રવાસન ઉદ્યોગમાં 50% વૃદ્ધિની સંભાવના
2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની અમદાવાદ માટે ગૌરવશાળી અને ઐતિહાસિક ક્ષણ બનવાની છે. જે રીતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સને કારણે દિલ્હીનો રંગ બદલાયો હતો, તેમ અમદાવાદનો રંગ પણ બદલાવવાનો છે. પ્રવાસન ક્ષેત્રે પણ એક નવો યુગ શરૂ થઈ શકે છે. વર્ષોથી પ્રવાસન ક્ષેત્રે કામ કરી રહેલા નિષ્ણાતો કોમનવેલ્થ ગેમ્સને કારણે ગુજરાતના પ્રવાસનમાં 50% સુધીના વધારાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 72 દેશોના રમતવીરો ભાગ લેશે. રમતવીરોની સાથે મેનેજમેન્ટ સ્ટાફ, કોચ, ટેકનિકલ ઓફિસર અને અન્ય લોકો મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદ આવશે. પરિણામે, ગુજરાત અને અમદાવાદ વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની છબી સ્થાપિત કરશે. 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પછી પણ, રમતવીરો અને અન્ય લોકો કોઈ ઇવેન્ટ માટે અથવા ગુજરાતના સ્થળોની મુલાકાત લેવા માટે અમદાવાદ પાછા ફરે તેવા પ્રયાસો ચોક્કસપણે કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર આ હેતુ માટે તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

