અમદાવાદમાંથી ફરીથી ઝડપાઈ દારૂની મહેફિલ, 3 યુવતીઓ સહિત 16 ઝડપાયા

Ahmedabad News: શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વચ્ચે પણ નબીરાઓ બેફામ બન્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. શહેરના પોશ ગણાતા ગુલબાઈ ટેકરા વિસ્તારમાં આવેલી એક હાઈ-રાઈઝ બિલ્ડિંગમાં મોડી રાત્રે ચાલતી હાઈ-પ્રોફાઈલ પાર્ટી પર પોલીસે ત્રાટકીને રંગમાં ભંગ પાડ્યો છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:42 PM IST

Ahmedabad News: શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વચ્ચે પણ નબીરાઓ બેફામ બન્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. શહેરના પોશ ગણાતા ગુલબાઈ ટેકરા વિસ્તારમાં આવેલી એક હાઈ-રાઈઝ બિલ્ડિંગમાં મોડી રાત્રે ચાલતી હાઈ-પ્રોફાઈલ પાર્ટી પર પોલીસે ત્રાટકીને રંગમાં ભંગ પાડ્યો છે. નવાઈની વાત એ છે કે, આ મહેફિલ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓના IPS આવાસની બિલકુલ નજીક ચાલી રહી હતી.

ધાબા પર ચાલતી હતી મ્યુઝિક અને નશાની મહેફિલ
મળતી માહિતી મુજબ, ગુલબાઈ ટેકરા વિસ્તારમાં આવેલી સેન્ટેરિયલ વિસ્ટા નામની બિલ્ડિંગના ધાબા પર મોટા પાયે DJ પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે અહીં કેટલાક યુવક-યુવતીઓ દારૂ અને હુક્કાની મહેફિલ માણી રહ્યા છે. બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડો પાડતા સ્થળ પર અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.

3 યુવતીઓ સહિત 16 લોકો ઝડપાયા
પોલીસના આ દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી કુલ 16 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જેમાં 3 યુવતીઓ અને 13 યુવકોનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે આ તમામની અટકાયત કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. IPS અધિકારીઓના આવાસની નજીક જ આવી રીતે નશાની મહેફિલ ચાલતી હોવાથી પોલીસ તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું છે. 
 

