કાલે આકાશમાં સર્જાશે એક દુર્લભ ખગોળીય ઘટના; જાણો ગુજરાતમાં ક્યારે અને કેટલા વાગે દેખાશે?

A Parade Of Five Planets: શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરીની સાંજ બેહદ ખાસ બની રહેશે. સૂર્યાસ્ત બાદ પશ્ચિમ ક્ષિતિજે એક દુર્લભ ખગોળીય ઘટના આકાર લેવા જઈ રહી છે, જેમાં સૌરમંડળના 6 ગ્રહો એક જ લાઈનમાં જોવા મળશે. આ ઘટનાને વિજ્ઞાનની ભાષામાં 'પ્લેનેટરી એલાઈનમેન્ટ' કહેવામાં આવે છે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:04 AM IST

A Parade Of Five Planets: આકાશમાં ગ્રહોની અદભૂત ચાલ નિહાળવાના શોખીનો માટે 28મી ફેબ્રુઆરીની રાત્રે આકાશમાં એક દુર્લભ ખાગોળીય ઘટના સર્જાશે. પશ્ચિમથી દક્ષિણ અને પશ્ચિમ ક્ષિતિજે 6 ગ્રહોનો નજારો એક સાથે માણી શકાશે. આ સાથે જ આકાશમાં પ્લેનેટરી એલાઈન્મેન્ટ દેખાશે. જેમાં બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન ગ્રહો જોઈ શકાશે. 

કયા ગ્રહોનો નજારો જોવા મળશે?
એક દુર્લભ ખગોળીય ઘટનામાં આકાશી પરેડમાં નીચે મુજબના ગ્રહો સામેલ થશે. જેમાં બુધ (Mercury), ગુરુ (Jupiter), શુક્ર (Venus), શનિ (Saturn), યુરેનસ (Uranus) અને નેપ્ચ્યુન (Neptune)નો સમાવેશ થાય છે.

નરી આંખે જોઈ શકાશે અદ્ભુત દ્રશ્ય
દુર્લભ ખગોળીય ઘટનાની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે આ 6 ગ્રહો પૈકી બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને શનિ- આ ચાર ગ્રહોને જોવા માટે કોઈ ટેલિસ્કોપની જરૂર પડશે નહીં. તમે તેને નરી આંખે આકાશમાં ચમકતા જોઈ શકશો. જોકે, યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન પૃથ્વીથી ઘણા દૂર હોવાને કારણે તેને જોવા માટે દૂરબીન કે ટેલિસ્કોપની મદદ લેવી પડશે.

નિહાળવાનો ઉત્તમ સમય અને દિશા
ખગોળશાસ્ત્રીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ નજારો માણવા માટેનો શ્રેષ્ઠ સમય સાંજે 6:30 થી રાત્રે 8:00 વાગ્યા સુધીનો છે. સૂર્યાસ્ત થયાની અડધી કલાક પછી પશ્ચિમથી દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશા તરફ નજર કરવાથી ગ્રહોની આ હારમાળા સ્પષ્ટ દેખાશે.

કેમ સર્જાય છે આ ઘટના?
બ્રહ્માંડમાં દરેક ગ્રહ સૂર્યની આસપાસ પોતપોતાની ભ્રમણકક્ષામાં ફરે છે અને દરેકનો પરિક્રમાનો સમય અલગ હોય છે. જેમ કે શનિ 29.4 વર્ષે એક ચક્ર પૂરું કરે છે. ગુરુ અંદાજે 12 વર્ષે પરિક્રમા પૂર્ણ કરે છે. બુધ માત્ર 88 દિવસમાં સૂર્યનો આંટો મારે છે. જ્યારે શુક્ર 225 દિવસમાં પરિક્રમા પૂરી કરે છે. જ્યારે આ તમામ ગ્રહો પોતપોતાની ગતિએ ફરતા ફરતા પૃથ્વી પરથી જોતા એક સીધી રેખામાં આવે છે, ત્યારે 'પ્લેનેટરી એલાઈનમેન્ટ' સર્જાય છે. હકીકતમાં તેઓ એકબીજાથી કરોડો કિલોમીટર દૂર હોય છે, પરંતુ અંતરિક્ષના વિશેષ ખૂણાને કારણે પૃથ્વી પરથી તેઓ એક હારમાળામાં દેખાય છે. આવી ઘટનાઓ દાયકાઓમાં જ્વલ્લે જ બનતી હોવાથી ખગોળ પ્રેમીઓ અને જ્યોતિષવિદોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તો આજની સાંજ આ આકાશી અજાયબીને નિહાળવાનું ચૂકતા નહીં!
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

gujaratbreaking newsAhmedabad NewsparadeFive Planetsnight skyGujarati News

