અમદાવાદ : ઢોંસાના ખીરાથી મોત કેસમાં આવ્યો નવો ટ્વીસ્ટ, પોલીસ કરશે આખા પરિવારનો ટેસ્ટ કરશે

Ahmedabad Chandkheda Infant Deaths With Dosa Batter : અમદાવાદમાં ઢોંસાના ખીરાથી બાળકીઓના મોત કેસમાં હવે પોલીસ નવી દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. આ માટે બાળકીના માતાપિતા અને દાદા-દાદીનો લાઈ ડિટેક્શન ટેસ્ટ થશે. જેના બાદ અનેક નવા ખુલાસા થઈ શકે છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:31 PM IST
  • ઢોંસાના ખીરાના બાળકીના મોત કેસમાં હવે ખુદ પ્રજાપતિ પરિવાર શંકાના દાયરામાં આવી ગયો છે
  • બાળકીના માતાપિતા અને દાદા દાદીના લાઈ ડિટેક્શન ટેસ્ટ કરવામાં આવશે, જેથી સત્ય બહાર આવી શકે
  • પોલીસે પરિવાર, ડેરીના સંચાલક તથા અન્ય લોકો મળીને કુલ 25 ના નિવેદન લીધા છે

Ahmedabad News : અમદાવાદના ચાંદખેડામાં ઢોંસાના ખીરાથી બે બાળકીના શંકાસ્પદ મોતના કિસ્સામાં હવે પરિવાર શંકાના દાયરામાં આવ્યો છે. બાળકીના ખીરાથી મોત થયા કે, પછી બાળકીઓની હત્યા કરવામાં આવી તે દિશામાં તપાસ કરાઈ છે. પોલીસ પૂછપરછમાં બાળકીના પિતાએ એક જ રટણ કર્યુ હતું કે, ખીરાથી મોત થયું છે. ત્યારે હવે ચાંદખેડા પોલીસ લાઈ ડિટેક્શન ટેસ્ટનો સહારો લેશે. બાળકીના માતાપિતા અને દાદા-દાદીના લાઈ ડિટેક્શન ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. 

પોલીસ પૂછપરછમાં પિતાએ શું કહ્યું...
અમદાવાદમાં ખીરાથી બાળકીઓના મોતનું રહસ્યુ વધુ ઘૂંટાતું જાય છે. ખીરું અનેક લોકોએ ખાધું તો પછી એક જ પરિવારને કેમ અસર થઈ. ત્યારે બાળકીના પિતા વિમલ પ્રજાપતિને હોસ્પિટલમાંથી રજા મળી ગઈ છે. જેના બાદ પોલીસે તેની પૂછપરછ કરી હતી. પોલીસે 9 કલાક સુધી બાળકીના પિતાની પૂછપરછ કરી હતી. જેમાં તેણે ખીરાથી પોતાની દીકરીઓના મોત થયા હોવાનું રટણ ચલાવ્યું હતું. સાથે જ તેણે દીકરીઓની હત્યા કર્યાનો ઈન્કાર કર્યો હતો. ઉપરથી તેણે ખીરામાં ઝેરી પદાર્થ આવી ગયો હોવાનું પોલીસને કહ્યું હતું. 

લાઈ ડિટેક્શન કેસ ટેસ્ટ કરાશે
હાલ સમગ્ર કેસમાં પોલીસ એફએસએલ રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે. જેના બાદ વધુ ખુલાસા થશે. પરંતું ચાંદખેડા પોલીસ લાઈ ડિટેક્શન ટેસ્ટ કરાવવાની કોર્ટ પાસેથી મંજૂરી લેશે. આ બાદ માતાપિતા અને દાદા-દાદીના લાઈ ડિટેક્શન ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. બાળકીના માતા ભાવના પ્રજાપતિને હાલ હોસ્પિટલમાંથી રજા નથી મળી. તેને રજા આપ્યા બાદ પોલીસ પૂછપરછ કરશે. 

બાળકીના કાકા-ફોઈના નિવેદન લેવાયા 
સમગ્ર કેસમા પોલીસે 25 થી વધુ લોકોના નિવેદન લીધા છે. જેમાં બાળકીના કાકા અને ફોઈનું પણ નિવેદન લેવામાં આવી રહ્યું છે. બંને પરિવારના સભ્યો ઓસ્ટ્રેલિયાથી અમદાવાદ આવ્યા છે. 

ડાયરી ખોલશે રાઝ
સમગ્ર કેસમાં પોલીસ માટે પ્રજાપતિ પરિવારમાં ઘરમાંથી મળેલી ડાયરી મહત્વની કડી સાબિત થઈ શકે છે. આ ડાયરી ભાવના પ્રજાપતિની છે. જેમાં તેણે પોતાની અંગત બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ડાયરીમાં ભાવના પ્રજાપતિની પુત્ર પ્રાપ્તિની ઈચ્છાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. જે માટે તેણે શિવ મંદિરમાં બાધા પણ રાખી હતી. આ ડાયરીમાં બીજું શું શું છે, જેનાથી પોલીસ બાળકીના મોત સુધી પહોંચી જશે. 

પોલીસને પરિવાર પર શંકા
સમગ્ર કેસમાં પ્રજાપતિ પરિવાર શંકાના દાયરામાં છે. કારણ કે, ચાંદખેડાની જે ઘનશ્યામ ડેરીમાંથી ઢોંસાનું ખીરું ખરીદવામાં આવ્યું હતું, ત્યાંથી અનેક લોકોએ ખીરું ખરીદ્યું હતું. પરંતું કોઈને ખીરાની આડઅસર ન થઈ. પોલીસે તે દિવસે ખીરું લઈ જનારા તમામ લોકોના નિવેદનો લીધા હતા. તમામ લોકો સ્વસ્થ હતા. પરંતું ખીરું આરોગ્યા બાદ પ્રજાપતિ પરિવારને અસર થઈ હતી. ઉપરથી ભાવના પ્રજાપતિએ બાકીનું ખીરું પરત કર્યા બાદ, પણ દીકરીઓને ખીરામાંથી ઢોંસા બનાવીને ખવડાવ્યા હતા. પરિવારના લોહીના રિપોર્ટમાં એલ્યુમિનિયમ ફૉસ્ફેટનું પ્રમાણ મળી આવ્યુ છે. જે ઝેરી વસ્તુ તરફ શંકા કરે છે. ત્યારે પરિવારે સામુહિક આપઘાતનું પગલુ ભર્યાની દિશામાં પણ તપાસ થઈ રહી છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

