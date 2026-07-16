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ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રામાં સામેલ ત્રણેય રથના નામ અને તેનું મહત્વ, જગન્નાથજી, બલભદ્રજી અને સુભદ્રાજી કોણ કયા રથમાં થાય છે સવાર

Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026: અષાઢી બીજના રોજ ભગવાન જગન્નાથ બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઇ બલભદ્રની સાથે રથમાં સવાર થઇ નીકળે છે. રથયાત્રામાં જગતના નાથનું આગમન પ્રથમ થાય છે. દર વર્ષે જગન્નાથ મંદિરમાંથી, ભગવાન જગન્નાથ તેમના ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રા સાથે રથમાં મંદિરમાંથી બહાર આવે છે. આ દરમિયાન એક વિશાળ રથયાત્રા કાઢવામાં આવે છે, જેમાં લાખો ભક્તો ભાગ લેવા આવે છે અને તેમના રથ ખેંચે છે. આ ઉત્સવની તૈયારીઓ બે મહિના અગાઉથી શરૂ થઈ જાય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 16, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:36 AM IST
ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રામાં સામેલ ત્રણેય રથના નામ અને તેનું મહત્વ, જગન્નાથજી, બલભદ્રજી અને સુભદ્રાજી કોણ કયા રથમાં થાય છે સવાર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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